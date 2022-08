Aynı Bilgisayar ve Ekranda Oynayabileceğiniz İki Kişilik Oyunlar

Günümüzde oyun piyasası önemli bir yol aldı. Yeni çıkan oyunlar hem hikayesi hem de grafikleri ile oyuncuları adeta büyülüyor. Peki uzaktan değil de aynı bilgisayar başında arkadaşlarınız ile oyun oynamak mümkün mü? Cevabımız evet. Sizler için aynı ekranda oynanabilen iki kişilik oyunları listeledik.

Hangi çağda yaşıyor olursak olalım oyunlar insanların eğlenmesi için her zaman popüler olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ve internetin her eve girmesiyle beraber oyun dünyası başka bir boyuta geçti. Yeni çıkan oyunlar insanları her yönden kendisine çekiyor. Aynı zamanda birçok platform sayesinde arkadaşlarınızla yakınmış gibi oyunlar oynayabiliyorsunuz.

Her ne kadar online bir şekilde oyun oynamanın tadı farklı olsa da, multiplayer oyunların yeri ayrıdır. Evinize gelen misafirlerle, eşiniz veya arkadaşınızla listedeki oyunları aynı bilgisayar üzerinden oynayabilirsiniz. Bu oyunlar oldukça iyi vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Aynı bilgisayar ve ekranda oynayabileceğiniz 2 kişilik oyunlar şu şekilde:

Overcooked

Listemizin ilk sırasında yer alan Overcooked, ekip arkadaşınızla beraber iyi anlamanıza bakıyor. Hem siz hem de arkadaşınız oyun içerisinde Şef olarak görev alıyorsunuz. Müşterilerin talep ettikleri yemekleri, enfes lezzetli bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Müşterilerin siparişleri adeta çığ gibi büyürken, hepsine yetişmeye çalışıyorsunuz.

Rocket League

Rocket League, listemizde yer alan en büyük hayran kitlesine sahip olanlardan birisidir. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir oynanış deneyimi sunan Rocket League, iki kişi aynı ekranda oynanabilen oyunlardan birisidir. Hem futbol hem de araba mekaniklerinin birleştiği bu oyunda, her karşılaşma diğerinden daha eğlenceli geçiyor.

Castle Crashers

Çizgi dünyada geçen bu oyunumuzda aksiyonun dozu bir türlü azalmıyor. Eskiden zevkle oynadığımız oyun olan Super Mario tarzında bir oyun olan Castle Crashers’da ana amaç yine prensesi kurtarmak. Prensesi kurtaramasanız bile, bu yoldaki maceradan oldukça keyif alacaksınız.

Resident Evil 6

Filmleri ile beraber dünyayı kasıp kavura Resident Evil, oyun dünyasında da önemli bir role sahiptir. Özellikle serinin ilk oyunu çok eskiden yayınlandığı için çoğu oyuncunun ilk oyunlardan birisidir. Zombi salgınında hayatta kalmaya çalıştığınız Resident Evil 6, iki kişilik oyunların en korku dolu oyunu olanı olabilir.

LEGO

Çocukken oynadığımız ve ilk hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz LEGO, aynı anda bilgisayarda oynanan çok kişilik oyunlarından birisidir. Sinema filmi ile beraber milyonlarca insana ulaşan LEGO, şirin bir oyun dünyasına sahip. LEGO dünyanın içerisinde arkadaşınızla beraber eğlenceye doğru büyülü bir yolculuk gerçekleştireceksiniz.

Sizin için derlediğimiz iki kişilik PC oyunlarında birçok alternatif türde oyun buluyor. Bu oyunlar sizlerin ve arkadaşlarınızın keyifli bir zaman geçirmesine olanak sağlıyor.

