Az Bilinen İyi Filmler

Günümüzde hemen hemen her gün yeni bir film vizyona giriyor. Bunlardan bazıları hafızalara kazınırken, bazıları ise unutulup gidiyor. Tüm bu filmlerden bağımsız olarak da, vizyona girmiş ve beklenen ilgiyi görmemiş filmler, aslında çok fazla ilgi çekici ve sürükleyici olabilir. Bugünkü yazımızda sizlere az bilinen iyi filmler listesi hazırladık. Gelin listeye beraber bakalım.

Az bilinen iyi filmlerin olmasının sebebi tamamen yayına giriş tarihi ile ilgili sorunlardır. Aslında bu filmlerin az bilinmesi dünyada var olan savaş, salgın ve kriz dönemlerine denk geldiğinde filmi izleyenlerin sayısında ciddi bir azlık göze çarpa biliyor. Ayrıca bazı filmler ne kadar iyi olsa da bazı ülkelerde yayına girmiyor bu da filmlerin az bilinmesine yol açıyor. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle beraber efektler her geçen gün daha iyi gidiyor. Hal böyle olunca birçok insan eski yapımlardan uzak duruyor. Aynı şekilde bu durumda filmlerin az bilinmesine sebep oluyor.

Sizlerin de dikkat edeceği üzere listede yer alan filmler genellikle 2000’li yılların öncesinde çekilmiş filmlerdir. Bu filmler, dünya üzerinde ve ülkemizde az sayıda insanlar tarafından bilinen filmlerdir. Hatta listede yer alan çoğu filmin adını bile duymamış olabilirsiniz ancak bu filmlerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Listede yer alan her film, sizlere muhteşem zamanlar geçirtecektir. Lafı fazla uzatmadan gelin listemize beraber göz atalım.

Çılgın Yabancı

Bir adam, bir kasette dinlediği parçayı seslendiren bir şarkıcıyı aramaktadır. Bu arayışı onu çok daha fazlasının keşfine sevk eder. Stephane, bu amaçla Romanya’ya doğru yola çıkar. Elindeki tek veri, kasedin üzerinde yazan ismidir. Nora Lurca. Bu kaset, kendisine babasından kalmıştır. Bu sebepten de manevi değeri büyüktür. Şarkıyı söyleyen bir çingenedir. Çingenelerin yaşlı şefi ona sahip çıkar. Onun sayesinde diğer çingeneler arasına girip onlarla kaynaşma imkanını bulur.

Kara Kitap

Yahudiler için Almanya’da yaşamanın kabusa eş değer olduğu yıllarda Yahudi şarkıcı Rachel Steinn, bu korkunç baskıdan kurtulabilmek için ülkeyi terk etmeye karar verir. Fakat ne yazık ki, Hollanda’ya gitmek için kaçak olarak bindiği bot, Almanlar tarafından durdurulacaktır.

Kutup Çizgisi Aşıkları

Ana ve Otto’nun tüm hayatları, nerede olurlarsa olsunlar, sanki bir şekilde birbirleriyle bağlantılı gibi sürmektedir. Çok önceden Madrid’teki bir okulun çıkışında tanışan ikiliyi aralarına giren zaman ya da mesafe ayıramayacaktır. Bir zamanlar sadece bir kaçamak zevkten can bulan bu ilişki gün geçtikçe derin bir aşka dönüşecektir. İkisi de zamanla asla ayrı kalamayacakları ‘o’ günün bir gün geleceğini bilerek, hayata dair umutları yükleneceklerdir.

Cennet Yolcuları

Martin ve Rudi, kendilerini hayatın akışına kaptırmış iki genç insandırlar. Bir gün gittikleri hastanede kanser olduklarını öğrenirler. İşin kötü tarafı hastalık ilerlemiştir ve işin içinden çıkılmaz bir boyut kazanmıştır. Sürecekleri hayata dair bir umutları kalmayan ikili kalan günlerin tadını çıkarmak üzere bir yolculuğa çıkmaya karar verirler. Kaybedecekleri hiçbir şey yoktur. Değerli bir arabayı çalarlar. Arabanın içerisinde bir silahla karşılaşırlar. Araba bir mafya çetesine aittir ve işler karışacaktır.

God on Trial

Bir grup Yahudi, en kötü toplama kamplarından birinde kaçınılmaz sonlarını beklemektedir. Bu zorlu süreçte varoluş amaçlarını da sorgulamaya başlayan grup, Tanrı’nın bu kadar acıya neden izin verdiği sorusuna cevap bulmaya çalışır.

Buffalo ’66

Billy Brown aslında masumdur; ancak adaletin adaletsizliği nedeniyle tam beş yıl mahkum olarak kalmıştır. Çıkınca bir kadını kaçırır ve onu kendi eşi gibi davranmaya zorlar. Çünkü ailesiyle buluşacak ve o kadını sanki karısıymış gibi onlara tanıtacaktır. Kadınla arasında bir mesafe vardır; ancak ikili bir süre sonra kendilerini birbirlerine aşık olurken bulacaklardır.

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