Netflix, Hulu, Prime, HBO Max’ta Yayınlanan En Yeni Filmler

Okulların açılmasına az bir zaman kala insanlar yazın son haftalarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Bu durumda bir film kulağa oldukça iyi geliyor. Her yerde koşuşturan stresli bir günün ardından gevşemeye çalışıyor veya okul yeniden başlamadan önce bir aile film gecesi yapmak istiyorsanız, büyük akış hizmetleri bazı harika yeni ve klasik seçenekler sunmaya devam ediyor. Bu listedekiler şu anda Netflix, Disney Plus, Hulu, Prime, HBO Max’ta izlenebilecek en iyi filmlerden oluşuyor. Hepsi akış hizmetlerine yeni eklendi

Netflix

Skyfall (2012)

Daniel Craig’in James Bond olarak yönettiği en eleştirmenlerce beğenilen filmlerden biri (başlangıçta Adele tarafından gerçekleştirilen Oscar ödüllü bir tema parçasıyla) Skyfall, Bond serisini daha karanlık, daha kişisel bir yöne götürüyor. Ciddi şekilde yaralandıktan sonra, bir terörist MI6 ajanlarını dünya çapında ifşa ederek MI6 karargahını ölümcül bir saldırıya açtığında Bond yarı emekli olur. M (Judi Dench), hırslı Gareth Mallory (Ralph Fiennes) tarafından itildikçe, Bond (M.’ye karşı kişisel bir intikamı olan biri) saldırının beyni olan kişinin peşine düşerken MI6’nın kaynakları olmadan bırakılır.

The Nice Guys (2016)

1970’lerin Los Angeles’ında geçen bu komedi gerilim filminde Russell Crowe ve Ryan Gosling komik ve tuhaf bir ikili oluyor. Holland March (Gosling), solan bir porno yıldızının bariz intiharını araştırmaya başlayan şanssız bir özel dedektiftir. Soruşturması onu, suçu incelemek için kendi motivasyonları olan bir adam olan uygulayıcı Jackson Healy’ye (Crowe) götürür. Ancak ikisi de ortaya çıkmaya başladıkları komploya hazır değildir.

Men In Black (1997)

Siyah Giyen Adam filmlerinin üçü de artık Netflix’te, ancak hiçbir devam filmi orijinali kadar ilginizi çekmiyor. 90’ların sonlarına doğru şaşırtıcı derecede sağlam özel efektlerin ve Tommy Lee Jones ile Will Smith arasındaki hoş tuhaf ikili kimyanın bir karışımıyla, Men In Black, yaklaşık otuz yıl sonra hala gişe rekorları kıran statüsünü sürdürüyor.

Ajan K (Jones), bir devlet kurumunun emektarıdır, o kadar gizlidir ki, üst düzey yetkililerin bile bundan haberi yoktur: Siyah Giyen Adamlar. Ajans, Dünya’daki önemli dünya dışı varlığın gizliliğini yönetmek ve sürdürmekle görevlendirilmiştir. Yerine yeni birini arayan K, alışılmadık bir New York polisi olan James Edwards’ı (Smith) işe alır. Ancak Edward’ın – şimdi Ajan J’nin – ortama alışması için çok az zaman var çünkü böcek olarak bilinen istilacı bir uzaylı türü gezegene iniyor.

8 Mile (2002)

Rapçi Eminem’in Detroit’in karavan parklarından hip hop süperstarlığına yükselişinin yarı otobiyografik hikayesi olan 8 Mile, oldukça eğlenceli olduğu kadar kışkırtıcıdır. Jimmy Smith, Jr. (Eminem), Detroit’in yeraltı hip hop sahnesinde hayallerinin peşinden koşmaktadır, ancak kulüpteki tek beyaz adam olmak ve sahne korkusunu engellemek arasında, tam olarak başarılı değildir. Yine de çaresizlik, irade ve topluluğunun yardımıyla sesini bulmaya başlar.

Shania Twain: Not Just a Girl (2022)

Shania Twain bir country müzik ikonu ve bu Netflix orijinal belgeseli, hayatının bugüne kadarki en ham ve en açık öyküsüdür. Twain, sayısız aksiliklere ve engellere rağmen Nashville’e yeni gelen bir oyuncudan uluslararası, türü aşan bir süperstara yükselişini betimleyen bu filmde öne çıkıyor. Belgede Avril Lavigne, Bo Derek, Diplo ve daha tanınmış müzisyenler de yer alıyor.

Hulu

Prey (2022)

Predator serisi, Prey’de geçmişe geri dönerek büyük bir sarsıntı yaşıyor, çünkü bu prequel uzaylı ırkının Dünya’daki ilk avını anlatıyor. Naru (Amber Midthunder), kabilesinin Great Plains’de dolaşan en efsanevi avcılarından bazıları tarafından yetiştirilen bir Comanche savaşçısıdır. Ancak kabilesini avlama niyetiyle bir uzay gemisi geldiğinde, Naru, Comanche’nin teknik olarak üstün uzaylı yırtıcı hayvana av olmasını engellemek için hayatta kalma içgüdüsünün ve kurnazlığının her zerresine başvurmak zorundadır.

Ghostbusters (1984)

Hem Ghostbusters hem de 1989 devamı Hulu’da. Komedi klasiğinin başrollerinde Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ve Ernie Hudson, Dr. Peter Venkman, Dr. Raymond Stantz, Dr. Egon Spengler ve Winston Zeddemore — the Ghostbusters. Parapsikolog doktorların hepsi prestijli bir üniversitedeki akademik pozisyonlarını kaybetti, ancak başka bir dünyaya ait bir kötülüğün Manhattan’a gizlice sızmasıyla haklı çıktılar. İlk başta, iş tempolu ve eğlencelidir, ancak Dana Barrett buzdolabını kendisi için karanlık tasarımları olan bir yaratıktan kurtarmak için ekibi tuttuğunda çok daha ciddi hale gelir.

Not Okay (2022)

Hulu, bu Fox Searchlight resmini özel bir akış sürümü için aldı. Zoey Deutch, arkadaşları, romantizmi ya da hakkında konuşulacak herhangi bir sosyal medya etkisi olmayan, hevesli bir yazar olan Danni Sanders rolünde. Herhangi bir izlenim bırakmak için umutsuz olan Danni, sosyal medyadaki nüfuzunu artırmayı umarak Paris’e bir gezi yapar. Ancak gerçek Paris’i korkunç bir olay sarstığında, Dani onun hazır bulunduğu yalanından çıkar sağlamaya çalışır, Amerika’ya bir kahraman olarak “döner” ve silahlı saldırıdan kurtulan Rowan (Mia Isaac) ve yakışıklı Colin’in hayranlığını çeker (Dylan O’Brien). Yalan, Danni’ye her zaman istediği hayatı kazandırdı ancak bunu sürdürmenin baskısı çok fazla olabilir.

Disney+

Lightyear (2022)

Pixar’ın orijinal klasik Oyuncak Hikayesi’nde Andy, doğum gününde en sevdiği filmden bir oyuncak alır. Bu oyuncak Buzz Lightyear. Pixar, bu filmin Lightyear olduğunu ve Disney+’da kolayca yayınlanabileceğini söylüyor. Lightyear, oyuncağa ilham veren adama, yıkıcı bir hata yaparak ekibini düşman bir gezegende mahsur bırakan bir Space Ranger’a yeni bir bakış. Buzz, hayatını hatasını düzeltmeye adadığından, tekerleği biraz bırakmayı öğrenmeli ve başkalarının kendi sonsuzluklarını ve ötesini yapabileceğine güvenmelidir.

Rise (2022)

Giannis Antetokounmpo, günümüzün en tanınmış NBA süper yıldızlarından biri, ancak “Yunan Ucubesi” (ve iki NBA oyuncusu kardeşi) basketbolun en büyük aşamasına giden çalkantılı bir yol aldı. Vera ve Charles Antetokounmpo (Yetida Badaki ve Dayo Okeniyi), Nijerya’dan Yunanistan’a göç ettikten sonra, beş çocuklarına bakmak için mücadele ederken sürekli sınır dışı edilme tehdidi altında yaşıyorlar. Ancak azimleri, vizyonları ve inançları sayesinde, yavaş yavaş çocuklarına parke üzerinde hayallerinin peşinden gitmeleri için bir fırsat yaratırlar.

Apple TV+

Luck (2022)

Sam Greenfield (Eva Noblezada), dünyanın en şanssız insanı olma gibi talihsiz bir ayrıcalığa sahiptir. Sadece düşünmüyor – bu bir gerçek. Bu yüzden, olağanüstü Şans Ülkesi’ne tökezlediğinde, saçma sapan kötü şansı, iyi ve kötü arasındaki hassas dengeyi raydan çıkarmakla tehdit ediyor. Neyse ki, şansını geri döndürmek için şanslı büyülü yaratıklardan biraz yardım alıyor.

Cha Cha Real Smooth (2022)

Yazar ve yönetmen Cooper Raiff’in ilk filmi Sundance’te büyük beğeni topladı. Üniversiteden yeni mezun olan 22 yaşındaki Andrew (Raiff), talimat almadan New Jersey’deki ailesinin evine döner. Nasıl yapılacağını gerçekten bildiği tek şey bir parti başlatmaktır, ki bu, küçük erkek kardeşinin sınıf arkadaşlarının barda ve bat mitzvahlarında motivasyonel dansçı olarak iş bulmak için ihtiyaç duyduğu tek beceridir. Bu yeni iş, onu yerel anne Domino (Dakota Johnson) ile bir arkadaşlığa götürür ve onu daha önce hiç düşünmediği bir geleceğe giden bir yola sokar.

The Sky Is Everywhere (2022)

A24 ile yapılan bu işbirliği, Kuzey Kaliforniya’nın Redwood ormanının derinliklerinde yaşayan 17 yaşındaki müzik dehası Lennie Walker’ı (Grace Kaufman) takip ediyor. Lennie’nin kız kardeşi aniden öldüğünde, Lennie kayıpla derinden mücadele eder. Hem kız kardeşinin harap olmuş erkek arkadaşı Toby’ye hem de okuldaki karizmatik yeni adam Joe’ya giderek daha fazla çekildiğini fark ettiğinden mücadele daha da karmaşık bir hal alır.

Amazon

Dont Make Me Go (2022)

Max (John Cho), genç Wally’nin (Mia Isaac) bekar bir babasıdır. Max, ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrendiğinde, kızının hayatının en biçimlendirici yıllarını ya da en önemli dönüm noktalarından hiçbirini göremeyeceğini fark eder. Max, üstesinden gelmek için gelecekteki tüm sevgisini ve desteğini 20. üniversite buluşması için California’dan New Orleans’a bir yolculuğa sıkıştırmaya çalışır ve gizlice Wally’yi yıllar önce onları terk eden annesiyle yeniden bir araya getirmeyi umar.

Anything’s Possible (2022)

Billy Porter, Eva Reign’i cildine son derece güvenen, ancak bir türlü bulamadığı trans liseli bir kız olan Kelsa’yı canlandıran bu sıradan, yetişkinliğe geçiş romantik komedisini (sizin için yeterli kısa çizgi mi?) yönetiyor. romantik. Bu kısmen, birisinin ona çıkma teklif etmesi durumunda sınıf arkadaşlarının korktukları damgalanma nedeniyle. Ancak Khal (Abubakr Ali) Kelsa’ya aşık olunca, yaşıtlarının ne diyeceğini bile bile ona çıkma teklif etme cesaretini toplar.

Respect (2021)

EGOT ödüllü Jennifer Hudson, müjde ve pop efsanesinin babasının kilise korosunda şarkı söylemekten uluslararası süper starlığa yükselişini anlatan bu epik biyografik filmde Aretha Franklin rolünde. Müzik endüstrisinin tanıdığı en evrensel olarak sevilen sanatçılardan ve insanlardan biri olan Respect, Franklin’in sesini nasıl bulduğunun duygusal ve sürükleyici bir hikayesi.

HBO & HBO Max

Belle (2021)

HBO Max, Studio Chizu’nun bu son hitiyle hatırı sayılır anime koleksiyonuna katkıda bulunuyor. Suzu, kırsal bir köyde sıradan bir hayat yaşayan utangaç bir gençtir. Ancak “U” adında devasa bir sanal dünyaya girdiğinde, görünüşte her şeyi yapabilen muhteşem, sevilen bir şarkıcı olan Belle’in çevrimiçi kişiliğini yaşar. Bu yüzden konserlerinden biri kanunsuzlar tarafından takip edilen korkunç bir yaratık tarafından kesintiye uğradığında, Suzu sanal güvenini teste tabi tutar. Gizemli “canavar” hakkında daha fazla bilgi edinmek ve gerçek benliğini bulmak için duygusal, destansı bir arayışa girer.

Last Night in Soho (2021)

Edgar Wright’ın trippy, stilize edilmiş zamanı büken filminde Thomasin McKenzie, 1960’ları göz kamaştırıcı bir kulüp şarkıcısı Sandie’nin (Anya Taylor-Joy) gözünden yeniden yaşamanın gizemli yeteneğini keşfeden, hevesli bir moda tasarımcısı olan Eloise rolünde. Sadie, göz alıcı, baştan çıkarıcı bir dünyada kendi hayallerinin peşinden koşmaktadır. Ancak Eloise, Sandie’ye ne olduğu ve neden olduğu hakkında bir tavşan deliğine tökezlemeye başlayınca, cazibe kısa sürede yerini çarpık çatlaklara bırakır.

A Most Violent Year (2014)

1981, New York şehrinin tarihindeki en şiddetli yıllardan biriydi. A Most Violent Year, o yılı, şehrin yaygın suçunun yıkıcı sonuçlarını sürekli olarak yaşayan bir kamyonculuk işletmesi olan bir göçmen olan Abel Morales’in (Oscar Isaac) gözünden anlatıyor. Karısı Anna (Jessica Chastain), şiddete karşı şiddet kullanması için ona yalvarır, ancak Abel döngüye yenik düşmeyi ve birlikte inşa ettikleri her şeyi riske atmayı reddeder.

