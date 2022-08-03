Netflix’e Veda Eden Dizi ve Filmler – Ağustos 2022

Çoğu zaman, filmler çok fazla hayran toplamadan Netflix’e gelir ve gider. Ancak Netflix, Ağustos ayında tüm zamanların klasiklerinden bazılarını kaybediyor ve bunları izlemek zor olacak. Warner Bros. GoodFellas, Taxi Driver, The Departed, The Dark Knight Rises ve In the Line of Fire filmlerini bizden geri alıyor. Muhtemelen HBO Max ve Paramount+ bu filmlerin çoğunu bünyesine alacak. Yine de zamanınız var! Çünkü Ağustos ayında Netflix’ten gidecek bu içerikleri sizler için bir araya getirdik.
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Ağustos Ayı Seçimimiz – Sıkı Dostlar (Goodfellas 1990)
Türü: Dram ve Suç
Netflix’ten gitmeden izlemeniz gereken bu film gerçek bir klasik. İzlemediyseniz mutlaka izlemeniz gerektiğini savunuyoruz. Sıkı Dostlar’da, Henry Hill adında bir gangster, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlarlar.
Netflix’ten Gidecek İçerikler – Ağustos 2022
Netflix’ten ayrılan içerikleri listelerken, mutlaka izlemeniz gerekenleri koyu renkle belli ettik.
4 Ağustos
- They’ve Gotta Have Us: 1. Sezon
5 Ağustos
- Screwball
7 Ağustos
- We Summon the Darkness
9 Ağustos
- Demonic
- The Saint
10 Ağustos
- Mr. Peabody & Sherman
15 Ağustos
- Endless Love
- Selfless
20 Ağustos
- The Conjuring
23 Ağustos
- Young & Hungry: 1-5. Sezonlar
24 Ağustos
- The November Man
- Wheel of Fortune: 35-37. Sezonlar
25 Ağustos
- Taxi Driver
- The Visit
27 Ağustos
- Wind River
30 Ağustos
- In the Line of Fire
31 Ağustos
- A Nightmare on Elm Street (1984)
- A Nightmare on Elm Street (2010)
- A Very Harold & Kumar Christmas
- Agatha Christie’s Crooked House
- Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
- Cliffhanger
- The Dark Knight Rises
- The Departed
- GoodFellas
- Grown Ups
- Halloween
- Just Like Heaven
- Kung Fu Panda 2
- Major Dad: Seasons 1-4
- Mission: Impossible – Ghost Protocol
- Mission: Impossible
- Mission: Impossible II
- Premonition
- Public Enemies
- Rise of the Guardians
- Soul Surfer
- Starship Troopers
- Titanic
- We Are Marshall
- Wyatt Earp
Temmuz Ayında Hangi İçerikler Bizi Geride Bıraktı ?
1 Temmuz
- The Social Network
- Star Trek: Deep Space Nine: Seasons 1-7
- We Have Always Lived in the Castle
6 Temmuz
- Brick Mansions
7 Temmuz
- Home Again
- Midnight Sun
11 Temmuz
- The Strangers: Prey at Night
14 Temmuz
- The Brave
15 Temmuz
- Radium Girls
19 Temmuz
- Annabelle: Creation
21 Temmuz
- Chicago Med: 1-5. Sezonlar
23 Temmuz
- Django Unchained
25 Temmuz
- Banana Split
31 Temmuz
- 21
- 30 Rock: 1-7. Sezonlar
- The Edge of Seventeen
- Forrest Gump
- Friday the 13th
- The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia
- Lean on Me
- Little Women
- Love Actually
- My Girl
- Poms
- Texas Chainsaw 3D
- You’ve Got Mail