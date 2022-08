Netflix’e Veda Eden Dizi ve Filmler – Ağustos 2022

Çoğu zaman, filmler çok fazla hayran toplamadan Netflix’e gelir ve gider. Ancak Netflix, Ağustos ayında tüm zamanların klasiklerinden bazılarını kaybediyor ve bunları izlemek zor olacak. Warner Bros. GoodFellas, Taxi Driver, The Departed, The Dark Knight Rises ve In the Line of Fire filmlerini bizden geri alıyor. Muhtemelen HBO Max ve Paramount+ bu filmlerin çoğunu bünyesine alacak. Yine de zamanınız var! Çünkü Ağustos ayında Netflix’ten gidecek bu içerikleri sizler için bir araya getirdik.

Ağustos Ayı Seçimimiz – Sıkı Dostlar (Goodfellas 1990)

Türü: Dram ve Suç

Netflix’ten gitmeden izlemeniz gereken bu film gerçek bir klasik. İzlemediyseniz mutlaka izlemeniz gerektiğini savunuyoruz. Sıkı Dostlar’da, Henry Hill adında bir gangster, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlarlar.

Netflix’ten Gidecek İçerikler – Ağustos 2022

Netflix’ten ayrılan içerikleri listelerken, mutlaka izlemeniz gerekenleri koyu renkle belli ettik.

4 Ağustos

They’ve Gotta Have Us: 1. Sezon

5 Ağustos

Screwball

7 Ağustos

We Summon the Darkness

9 Ağustos

Demonic

The Saint

10 Ağustos

Mr. Peabody & Sherman

15 Ağustos

Endless Love

Selfless

20 Ağustos

The Conjuring

23 Ağustos

Young & Hungry: 1-5. Sezonlar

24 Ağustos

The November Man

Wheel of Fortune: 35-37. Sezonlar

25 Ağustos

Taxi Driver

The Visit

27 Ağustos

Wind River

30 Ağustos

In the Line of Fire

31 Ağustos

A Nightmare on Elm Street (1984)

A Nightmare on Elm Street (2010)

A Very Harold & Kumar Christmas

Agatha Christie’s Crooked House

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Cliffhanger

The Dark Knight Rises

The Departed

GoodFellas

Grown Ups

Halloween

Just Like Heaven

Kung Fu Panda 2

Major Dad: Seasons 1-4

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible

Mission: Impossible II

Premonition

Public Enemies

Rise of the Guardians

Soul Surfer

Starship Troopers

Titanic

We Are Marshall

Wyatt Earp

Temmuz Ayında Hangi İçerikler Bizi Geride Bıraktı ?

1 Temmuz

The Social Network

Star Trek: Deep Space Nine: Seasons 1-7

We Have Always Lived in the Castle

6 Temmuz

Brick Mansions

7 Temmuz

Home Again

Midnight Sun

11 Temmuz

The Strangers: Prey at Night

14 Temmuz

The Brave

15 Temmuz

Radium Girls

19 Temmuz

Annabelle: Creation

21 Temmuz

Chicago Med: 1-5. Sezonlar

23 Temmuz

Django Unchained

25 Temmuz

Banana Split

31 Temmuz

21

30 Rock: 1-7. Sezonlar

The Edge of Seventeen

Forrest Gump

Friday the 13th

The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia

Lean on Me

Little Women

Love Actually

My Girl

Poms

Texas Chainsaw 3D

You’ve Got Mail