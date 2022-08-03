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Netflix’e Veda Eden Dizi ve Filmler – Ağustos 2022

Netflix'e birçok yeni içerik geldiği gibi bazı içerikler de malesef bizlere veda ediyor. İşte Netflix'ten giden içerikler...

Ayşen Sıla

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Çoğu zaman, filmler çok fazla hayran toplamadan Netflix’e gelir ve gider. Ancak Netflix, Ağustos ayında tüm zamanların klasiklerinden bazılarını kaybediyor ve bunları izlemek zor olacak. Warner Bros. GoodFellas, Taxi Driver, The Departed, The Dark Knight Rises ve In the Line of Fire filmlerini bizden geri alıyor. Muhtemelen HBO Max ve Paramount+ bu filmlerin çoğunu bünyesine alacak. Yine de zamanınız var! Çünkü Ağustos ayında Netflix’ten gidecek bu içerikleri sizler için bir araya getirdik.

Ayrıca bkz: Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Ağustos 2022)

Ağustos Ayı Seçimimiz – Sıkı Dostlar (Goodfellas 1990)

Türü: Dram ve Suç

Netflix’ten gitmeden izlemeniz gereken bu film gerçek bir klasik. İzlemediyseniz mutlaka izlemeniz gerektiğini savunuyoruz. Sıkı Dostlar’da, Henry Hill adında bir gangster, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlarlar.

Netflix’ten Gidecek İçerikler – Ağustos 2022

Netflix’ten ayrılan içerikleri listelerken, mutlaka izlemeniz gerekenleri koyu renkle belli ettik.

4 Ağustos

  • They’ve Gotta Have Us: 1. Sezon

5 Ağustos

  • Screwball

7 Ağustos

  • We Summon the Darkness

9 Ağustos

  • Demonic
  • The Saint

10 Ağustos

  • Mr. Peabody & Sherman

15 Ağustos

  • Endless Love
  • Selfless

20 Ağustos

  • The Conjuring

23 Ağustos

  • Young & Hungry: 1-5. Sezonlar

24 Ağustos

  • The November Man
  • Wheel of Fortune: 35-37. Sezonlar

25 Ağustos

  • Taxi Driver
  • The Visit

27 Ağustos

  • Wind River

30 Ağustos

  • In the Line of Fire

31 Ağustos

  • A Nightmare on Elm Street (1984)
  • A Nightmare on Elm Street (2010)
  • A Very Harold & Kumar Christmas
  • Agatha Christie’s Crooked House
  • Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
  • Cliffhanger
  • The Dark Knight Rises
  • The Departed
  • GoodFellas
  • Grown Ups
  • Halloween
  • Just Like Heaven
  • Kung Fu Panda 2
  • Major Dad: Seasons 1-4
  • Mission: Impossible – Ghost Protocol
  • Mission: Impossible
  • Mission: Impossible II
  • Premonition
  • Public Enemies
  • Rise of the Guardians
  • Soul Surfer
  • Starship Troopers
  • Titanic
  • We Are Marshall
  • Wyatt Earp

Temmuz Ayında Hangi İçerikler Bizi Geride Bıraktı ?

1 Temmuz

  • The Social Network
  • Star Trek: Deep Space Nine: Seasons 1-7
  • We Have Always Lived in the Castle

6 Temmuz

  • Brick Mansions

7 Temmuz

  • Home Again
  • Midnight Sun

11 Temmuz

  • The Strangers: Prey at Night

14 Temmuz

  • The Brave

15 Temmuz

  • Radium Girls

19 Temmuz

  • Annabelle: Creation

21 Temmuz

  • Chicago Med: 1-5. Sezonlar

23 Temmuz

  • Django Unchained

25 Temmuz

  • Banana Split

31 Temmuz

  • 21
  • 30 Rock: 1-7. Sezonlar
  • The Edge of Seventeen
  • Forrest Gump
  • Friday the 13th
  • The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia
  • Lean on Me
  • Little Women
  • Love Actually
  • My Girl
  • Poms
  • Texas Chainsaw 3D
  • You’ve Got Mail
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