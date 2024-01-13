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Büyük ve fazla yer kaplayan oyuncu bilgisayarları devri arık sona eriyor. Az yer kaplayan mini oyuncu bilgisayarı Asus ROG NUC geliyor. İşte detaylar...

Asus, ROG serisi ile oyun bilgisayarı konusunda sektörün lider markalarından biri olmayı başardı. Asus ROG’un oyunculara yönelik ürettiği cihazların hem özellikleri hem de tasarımları oldukça göz alıcı ve bu ürünler oyun severler tarafın en çok tercih edilen oyun donanımları arasında yer alıyor. Markanın en son tanıttığı cihazlardan biri de büyük oyun bilgisayarlarından sıkılan oyun severler için tasarlanmış. Az yer kaplayan mini oyuncu bilgisayarı Asus ROG NUC geliyor.

Az Yer Kaplayan Mini Oyuncu Bilgisayarı Asus ROG NUC Geliyor

Klasik oyuncu bilgisayarları kalafatlı ve fazla yer kaplayan cihazlar olduğu için hem işgal ettikleri alan bakımından hem de tasarım bakımından pek olumlu yorumlanmazlar. Asus, Rog serisi kapsamında oyunculara yönelik az yer kaplan ve şık bir tasarıma sahip olan mini oyuncu bilgisayarı üretti. Asus ROG NUC mini oyuncu bilgisayarı yerden tasarruf etmekle birlikte performanstan da ödün vermeyen bir yapıya sahip.

Yüksek performanslı, az yer kaplayan ve hoş bir tasarıma sahip olan Asus Rog NUC mini PC özellikleri neler inceleyelim…

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Asus Rog NUC Mini PC Özellikleri

Asus ROG serisinden NUC mini oyuncu bilgisayarı boyutları 270 x 180 x 50 mm şeklinde. Toplamda 2,5 litre hacme sahip olan cihaz 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde toparlanabilmekte. Az yer işgal etme ve kolay taşınabilme özelliği ile oyun severlerden tam puan alan Asus Rog NUC ini PC Intel Core ultra 7 ya da Intel Core Ultra 9 işlemci barındırıyor. Cihazda yer alan ekran kartları da Nvidia RTX serisinden; RTX 4060 / RTX 4070 GPU şeklinde.

Asus Rog Nuc mini oyuncu kasasında 12 RGB aydınlatma bölgesi bulunmakta. Bununla birlikte cihazda 2.5Gb Ethernet, Bluetooth 5.3 Intel Killer Wi-Fi 6E ve benzeri gibi özellikler bulunmakta. Adreslenebilir arka panele sahip olan Asus Rog mini oyuncu kasası, oyuncuların kendi aydınlatma ünitelerini entegre edebilecekleri şekilde tasarlanmış. Cihaz bağlantı çıkışları kapsamında ise USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1a, USB 2.0, Thunderbolt 4 / USB4 Type-C ve DisplayPort 1.4’e sahip durumda.

ASUS ROG NUC Mini PC Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

ASUS ROG NUC mini oyuncu kasasının piyasaya çıkış tarihi ve cihazın fiyatı henüz belirlenmiş değil.