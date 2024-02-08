Bağımsız Yaşam Simülasyonu Oyunu Paralives Çıkış Tarihi Belli Oldu!

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Heyecanla beklenen yaşam simülasyonu oyunu Paralives, geliştirme güncellemesini açıkladı. Bebek evine benzeyen bir ortamda yaşamların yönetilmeye çalışıldığı bu oyunda The Sims’te olduğu gibi ücretli DLC’lerin yerine ücretsiz genişleme paketlerinin sunulması amaçlanıyor. Oyun hakkına çeşitli bilgilerin yayınlandığı bu geliştirme güncellemesi detaylarını içeriğimizde derledik.

Bağımsız Yaşam Simülasyonu Oyunu Paralives Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Alex Massé ve Paralives Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan yaşam simülasyonu oyunu Paralives geliştirme güncellemesi yayınlandı. Duyurulan güncellemeler arasında oyunun geleceği platform ile ne zaman yayınlanacağı da yer almakta. Paralives’in açıklamasına göre oyun 2025 yılında piyasaya sürülecek. Oyun öncelikli olarak PC ve Mac kullanıcıları için erken erişime açılacak, ancak tam tarih henüz bilinmiyor.

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Paralives’in yayınlanan güncelleme videosunda oyunun oynanış teknikleri hakkında detaylar yer almakta. Bununla birlikte oyundaki karakter özellikleri ve yaşayış biçimleri de videoda gösterilmekte. Bu kapsamda, dinamik ilişki mekanikleri, iş ve kariyer sistemleri, Parafolks olarak tanımlanan oyundaki kararterlerin ayrıntılı kişilik özellikleri, karakterlerin davranışları ve birbirleri ile etkileşimleri etkileyen bir sistem gösterilmekte.

Paralives’de Ücretli DLC Bulunmayacak

The Sims serisinden ilham aldığı söylenen Paralives’te ilgi çekici bir nokta olarak, ücretli DLC genişlemelerine yer verilmeyeceği özelliğini söyleyebiliriz. Yapılan açıklamaya göre oyun piyasaya sürüldükten sonra güncellemeler ücretsiz olarak oyuncuya sunulacaktır. Ücretsiz güncelleme haberinin oyuncu kesiminden artı puan aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte The Sims oyunu bu bakımdan oldukça fazla eleştiri almıştı.

Paralives Geliştirme Güncellemesi Neler Sunuyor?

Paralives oyunu ilk kez 2021 yılında tanıtılmıştı. Bu oyuna benzer yapımlar olsa da Paralives, oyuncuların yaşam alanlarını tasarlamaları konusunda farklı ve büyük bir özgürlük alanı sunuyor. Tasarım ve mobilyaların kişiselleştirilebilmesi ve farklı şekillere dönüştürülmesi oyuna pozitif bir özellik katıyor.

Yaşam alanının farklılaştırılmasının dışında, oyuncu Parafolks’larına farklı aktiviteler yaptırabiliyor. Örneğin farklı karakterlerle etkileşime girme, aile kurma, olaylara yön verme gibi bir simülasyon modu sunuluyor. Yeni duyurulan geliştirme güncellemesi kapsamında Parafolklar arasında bulunan etkileşimi özelleştirmek için bir takım seçeneklerin sunulduğu kartlar sistemi olarak tanımlanıyor. Bu kartlar sistemi ile oyuncuların arasındaki bağların doğal akışında kurulması hedefleniyor.