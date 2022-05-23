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Bağlantınız Gizli Değil Hatası Nasıl Çözülür?

Bağlantınız gizli değil hatası şu şekilde oluşabilir; Google Chrome sizi güvenilir olmayan bir web siteyi ziyaret etmenizi engelliyor.

Mustafa

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Bağlantınız Gizli Değil

Günümüzün en çok kullanılan arama motoru olan Google hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternete giriş yaptığımız anda karşımıza çıkan Google’da neredeyse ne ararsak bulabilme şansına sahibiz. Fakat son zamanlarda kullanıcıların karşısına sık şekilde çıkan bağlantınız gizli değil hatası yer alıyor. Bağlantınız gizli değil hatası nedir onu öğrenelim;

Bağlantınız gizli değil hatası şu şekilde oluşabilir; Google Chrome sizi güvenilir olmayan bir web siteyi ziyaret etmenizi engelliyor. Bu karşılaştığınız hata tarayıcınız bir SSL bağlantısı yaratırken bir hata fark ettiğinde veya SSL sertifikasını doğrulayamadığında oluşur. Fakat bu hatayı sizlere göstereceğimiz yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz.

google Bağlantınız Gizli Değil

Bağlantınız Gizli Değil Hatası Çözümü

  • Sayfayı yenileyin
  • Ortak Wi-Fi kullanmadığınıza emin olun
  • Tarayıcı önbelleğini, çerezlerini ve geçmişini temizleyin
  • Gizli Modu Deneyin
  • Bilgisayarınızın tarihi ve saatini kontrol edin
  • Antivirüs yazılımını veya internet güvenlik programını kontrol edin
  • Tehlikeli bir bağlantıya elle devam edin (güvenli değildir)
  • Google Chrome Kısayolundan gelen SSL sertifikası hatasını göz ardı edin (güvenli değildir)

Ayrıca bkz: En İyi URL Kısaltma Siteleri

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