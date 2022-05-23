Bağlantınız Gizli Değil Hatası Nasıl Çözülür?

Günümüzün en çok kullanılan arama motoru olan Google hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternete giriş yaptığımız anda karşımıza çıkan Google’da neredeyse ne ararsak bulabilme şansına sahibiz. Fakat son zamanlarda kullanıcıların karşısına sık şekilde çıkan bağlantınız gizli değil hatası yer alıyor. Bağlantınız gizli değil hatası nedir onu öğrenelim;

Bağlantınız gizli değil hatası şu şekilde oluşabilir; Google Chrome sizi güvenilir olmayan bir web siteyi ziyaret etmenizi engelliyor. Bu karşılaştığınız hata tarayıcınız bir SSL bağlantısı yaratırken bir hata fark ettiğinde veya SSL sertifikasını doğrulayamadığında oluşur. Fakat bu hatayı sizlere göstereceğimiz yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz.

Bağlantınız Gizli Değil Hatası Çözümü

Sayfayı yenileyin

Ortak Wi-Fi kullanmadığınıza emin olun

Tarayıcı önbelleğini, çerezlerini ve geçmişini temizleyin

Gizli Modu Deneyin

Bilgisayarınızın tarihi ve saatini kontrol edin

Antivirüs yazılımını veya internet güvenlik programını kontrol edin

Tehlikeli bir bağlantıya elle devam edin (güvenli değildir)

Google Chrome Kısayolundan gelen SSL sertifikası hatasını göz ardı edin (güvenli değildir)

Ayrıca bkz: En İyi URL Kısaltma Siteleri