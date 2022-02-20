En İyi URL Kısaltma Siteleri

Bugün sizlere en iyi URL kısaltma siteleri nelerdir bahsedeceğiz. İlk olarak link nedir onu öğrenelim; Link, bir web sitesine ait içeriğin URL (Uniform Resource Locator) adresinin, başka bir web sitesinde, SMS, E-mail, sosyal medya postu veya kendi web sitesi içerisindeki bir bilgiye atıfta bulunmak adına kullanılan URL adreslerine verilen isimdir.

URL Kısaltma Nedir

Link kısaltma, uzun veya karmaşık görünen URL, veya IP, adresini aynı sayfaya daha kısa bir link, üzerinden ulaşmaya yardımcı olan hiperlink tekniğidir. Link kısaltma servisleri HTTP, yönlendirme, tekniğini kullanarak yönlendirme yapar ve uzun linklerin, kısa linkler vasıtasıyla kullanıcılara sunulmasına yardımcı olurlar.

Link kısaltma özelliğini ilk defa sunan servis 2002 yılında yayın hayatına başlayan TinyURL’dir. Etkileyici bir fikir olarak öne çıkan ve kullanıcıların güvenoyunu kazanan TinyURL’den hemen sonra 100 kadar benzeri internet sitesi kurulmuş ve bir çoğu 2009 yılına ulaşamadan çeşitli nedenlerden dolayı kapatılmıştır.

URL Kısaltma Siteleri

Bitly

Bitly web sitesi Amazon, Nike, Disney, ESPN, Bose, New York Times gibi markaların kullandığı popüler bir platform. Kurumsal üyelik alarak çok daha kapsamlı kullanım olanakları sunuyor. Bitly bu üyeliklerle markaya özel URL kısaltma, QR kod oluşturmak, linke ait bazı kısımları kendi istediğiniz gibi isimlendirme imkanı ve bu URL leri kaydedip yönetebilmek gibi seçenekler sunuyor, ücretsiz kullanımı da mevcut.

T.Ly

T.Ly gayet kısa olan kendi domain adresi ile de dikkat çeken bir platform. Kişisel, kurumsal veya ekip olarak ve oluşturulacak link sayısına bağlı ücretli planlar için birçok seçenek ile karşınıza çıkıyor. Markalama, özel URL oluşturmak ve URL adreslerini yönetmek mümkün.

TinyURL

Tinyurl platformu da sıklıkla kullanılan bir link kısaltma araçlarından biridir. Ücretli planlar ile daha fazla olanaklar sunan platform, ücretsiz olarak da kısaltma gerçekleştirebiliyor.

Cutt.ly

Cuttly de ücretli üyelikler eşliğinde link kısaltma, link yönetme, markaya özel link oluşturma, link analizleri yapma olanakları sunuyor. Yine diğer platformlar gibi kullanımı kolaydır ve aplikasyon yardımıyla da kullanılabilmektedir.

Bc.vc

Bc.vc ise aksine oluşturduğunuz linkler üzerinden para veren bir sisteme sahip. Aldığınız tıklamalar belirli bir süre hesabınızda birikiyor ve sonunda 10$ tutarına ulaşınca Paypal, Bitcoin gibi ödeme seçenekleri ile hesabınıza ödeme yapılıyor.

ADfly

ADfly Yabancı bir bağlantı kısaltma servisidir. Aktif olarak 5 milyon üyeleri bulunuyor. Kullanımı oldukça basit bir servistir. Bu bağlantı kısaltma sitesine üye olduğunuzda hem sitenize trafik sağlayabilir, hem de kısaltmış olduğunuz linkleri sosyal medya platformlarından paylaşarak para kazanabilirsiniz.

Shorte

Shorte 1.5 milyon aktif kullanıcısı bulunan bu link kısaltma sitesi oldukça başarılıdır. Global ve güvenilir ödeme platformu aracılığıyla ödemelerinizi anında yapar. Bir bağlantıyı kısalttığınızda ve birisine tıklattığınızda ödeme alırsınız. Ek gelir elde etmek ve ekstra para kazanmak için bu URL kısaltma servisi ile sağlanabilir

Tiny cc

Tiny cc ana sayfa üzerinden hızlıca link kısaltmanıza imkan veren Tiny.cc sitesinin dezavantajı, her sitenin anında kısaltılamıyor olması. Güvenilirlik açısından iyi bir nokta olan bu özellik, zaman zaman hızlı çözümler üretmenizi zorlaştırıyor. Sitenin Whitelisting kısmına çevirmek istediğiniz adresi yazdığınız zaman ortalama 24 saat içerisinde URL manuel olarak kontrol edilerek listeye ekleniyor.

Bit do

Bit do üyelik gerektirmeyen bu site, ana sayfa üzerinden hızlıca link kısaltmanıza imkan sağlıyor. Sitenin en dikkat çekici özelliği, üyelik gerektirmeden URL izlemesi yapabiliyor olmanız.

Ayrıca bkz: WhatsApp Link Oluşturma Nasıl Yapılır?