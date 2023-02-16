Baidu’nun Yapay Zeka Teknolojili İlk EV Modeli Yakında Çıkacak!

Baidu, yeni AI chatbot’unu kullanarak ilk elektrikli aracını piyasaya süreceğini duyurdu. Amaç, ChatGPT teknolojisine benzer şekilde araç sahipleri ve araçları arasında doğal iletişimi kolaylaştıran, sohbete dayalı bir yapay zeka deneyimi sunmak.

Baidu’nun bu son hamlesi, temel arama motoru işini geliştirmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası ve çeşitli kullanımlar için AI’nın yaygın şekilde benimsenmesini sağlıyor.

Baidu EV, şirketin elektrikli araç kolu olan Jidu Auto tarafından geliştirilecek. Çinli teknoloji şrketi, AI teknolojisini bu seviyede benimseyen ilk şirket olacak. Jidu Auto’nun CEO’su Xia Yiping, duyuruyu Salı günü Pekin’de düzenlenen bir kurumsal etkinlikte yaptı. Xia, şirketin ilk üretim modeli olan Robo-01 spor arazi aracını (SUV) 2023’ün üçüncü çeyreğinde “çok rekabetçi” bir fiyatla teslim etmeyi planladığını doğruladı.

Robo-01 SUV, Ekim ayında piyasaya çıktı ve tek bir şarjla yaklaşık 600 kilometre yol alabiliyor. Xia, Tesla’nın önemli fiyat indirimleri ışığında şirketin satış büyümesi konusundaki iyimserliğini dile getirerek, ani hareketin ABD’li otomobil üreticisinin Çin pazarındaki azalan rekabet gücünü yansıttığını ekledi.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, internette bir çılgınlığa yol açtı. Aralarında Google, Alibaba, NetEase ve JD.com’un da bulunduğu düzinelerce teknoloji şirketi, geçtiğimiz ay kendi AI sohbet robotlarını duyurdu. Medya kuruluşları ve geleneksel işletmeler de son yapay zeka teknolojisini hizmetlerine dahil etmek için sıraya giriyor.

Baidu’nun AI teknolojisini EV modeline dahil etme hamlesi, şirketin küresel EV pazarında lider bir oyuncu olma hırsında önemli bir adım. Baidu, araç sahiplerine ChatGPT benzeri bir deneyim sunarak ürününü farklılaştırmayı ve geniş bir müşteri yelpazesine hitap edebilecek benzersiz bir satış noktası sunmayı amaçlıyor.