Baldur’s Gate 3 PS5 çıkış tarihi ne zaman ?

PC oyuncuları erken bir başlangıç ​​yapmışken Baldur’s Gate 3’ün PlayStation 5’e gelmesini sabırla bekliyorsanız, Xbox oyuncularının aksine daha fazla beklemenize gerek kalmayacak. Bu yazımızda oyunun ne Playstation için çıkış tarihini ve diğer detayları belirtiyoruz.

Baldur’s Gate 3 çıkış tarihi

Baldur’s Gate 3, 6 Eylül’de resmi olarak tüm PS5 oyuncuları için çıkacak ancak kesin bir zaman verilmedi. Bildiğimiz şey, Digital Deluxe Edition’ı satın alan herkesin 72 saatlik erken erişime sahip olduğu, yani 3 Eylül’de oynamaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor. Yine, oyunun kilidinin açılacağı belirli zaman Larian tarafından onaylanmadı.

Baldur’s Gate 3 dosya boyutu

Ne yazık ki, Baldur’s Gate 3’ün PS5 sürümünün tam dosya boyutları henüz bilinmiyor. PC sürümünün son boyutunun 122 GB olarak sona erdiği düşünüldüğünde, oyunun benzer bir boyutta olacağını varsayıyoruz.

Baldur’s Gate 3 önyükleme seçenekleri

Baldur’s Gate 3’ün herhangi bir sürümünün ön siparişini verdiyseniz, 1 Eylül’den itibaren kitaplığınızdan oyunu seçerek bu devasa CRPG’yi ön yüklemeye başlayabilirsiniz.