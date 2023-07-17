Günümüzde artık oyun piyasası oldukça gelişmeye başladı özellikle aksiyon tol yapma oyunları son zamanlarda oyuncuların tercih ettiği kategoriler arasında bugünkü yazımızda sizlere Baldur’s Gate 3 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunun kısaca özetini geçelim; Baldur’s Gate 3’ün hikayesi, ikinci oyundan neredeyse bir asır sonrasında geçiyor. Baldur’s Gate 3, oyunculara, oldukça keyifli görevler ve bulmacalarla dolu kapsamlı oyun dünyasında yer almakta. Bunun yanında oyuncuların güçlü büyüler veya akıllı taktikler kullanarak oyun içinde strateji zekanızı kullanmanıza izin veren sıra tabanlı dövüş sistemi aracılığıyla oyunu oynayabilirsiniz.

Baldurs Gate 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

İşlemci : Intel Core i5-4690 veya AMD FX 8350

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480

DirectX : Sürüm 11

Depolama : 150 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

İşlemci : Intel i7 8700K veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek : 16 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 2060 Super veya AMD RX 5700 XT

DirectX : Sürüm 11

Depolama : 150 GB depolama alanı