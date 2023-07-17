Günümüzde artık oyun piyasası oldukça gelişmeye başladı özellikle aksiyon tol yapma oyunları son zamanlarda oyuncuların tercih ettiği kategoriler arasında bugünkü yazımızda sizlere Baldur’s Gate 3 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.
İlk olarak oyunun kısaca özetini geçelim; Baldur’s Gate 3’ün hikayesi, ikinci oyundan neredeyse bir asır sonrasında geçiyor. Baldur’s Gate 3, oyunculara, oldukça keyifli görevler ve bulmacalarla dolu kapsamlı oyun dünyasında yer almakta. Bunun yanında oyuncuların güçlü büyüler veya akıllı taktikler kullanarak oyun içinde strateji zekanızı kullanmanıza izin veren sıra tabanlı dövüş sistemi aracılığıyla oyunu oynayabilirsiniz.
Baldurs Gate 3 Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-4690 veya AMD FX 8350
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 150 GB depolama alanı
Önerilen
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel i7 8700K veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 2060 Super veya AMD RX 5700 XT
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 150 GB depolama alanı