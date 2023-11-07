Baldur’s Gate 3 2023 yılının en çok beğenilen oyunlarından biri oldu. Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur’s Gate 3 oyunu öncelikle Windows ve MacOS’un ve ardından da Play Station 5’te oyuncularla buluşmuştu. Bu platformların ardından sıra Xbox’a geldi. Baldur’s Gate 3 Xbox için Aralık 2023’te geliyor.

Baldur’s Gate 3 Xbox için Aralık 2023’te Çıkıyor

Larian Studios, Baldur’s Gate 3’ün aslında Xbox Series oyun konsollarına geleceğini fakat Xbox Series S kurallarının çıkış aşamasında birtakım sorunlara neden olduğunu aktarmıştı. Söz konusu problemler sebebiyle oyunun Xbox’ta çıkışı ertelenmiş ve bu sorunların çözümü için Microsoft, bir oyun geliştiricisi ekibiyle Larian Studios’a yardımcı oldu.

Microsoft ekibi ile birlikte iş birliği içerisinde çalışan Larian Studios, Baldur’s Gate 3 oyunun 2023 yılı bitmeden Xbox konsolunda olacağını aktarmıştı. Henüz tam olarak tarih bilinmese de Baldur’s Gate 3 önümüzdeki Aralık ayında Xbox’ta çıkabilir.

Baldur’s Gate 3 Ne Zaman Çıkacak Sorusu Cevap Buldu

Microsoft ile Larian Studios’un birlikte çalışmaya başlamasının ardından bir süre herhangi bir açıklama gelmeyince Baldur’s Gate serisi severleri oyunun çıkış tarihinin ertelendiğini düşünmeye başlamıştı. Bu düşünceler geçtiğimiz hafta Larian Studios’un açıklama yapmasıyla ortadan kalkmış oldu. Larian Studio, Baldur’s Gate 3’ün Xbox oyun konsolu için hazır olmak üzere olduğunu ve uygunluk testlerinden son aşamaya gelindiğini deklare etti. Bu haber, Baldur’s Gate 3 severleri oldukça mutlu etti.

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Bu açıklamanın dışında, oyunun tam çıkış tarihi hakkında sızan bir bilgi de bulunuyor. Daha önce Forza Motorsport’un çıkış tarihi hakkında doğru bilgi veren bir hesap, Baldur’s Gate 3 oyunun Xbox konsolunda çıkış tarihi hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre; Larian Studios, Baldur’s Gate 3’ün Xbox Series X|S versiyonunu 6 Aralık 2023 tarihinde çıkaracak. Eğer Baldur’s Gate serisinin yeni oyunu açıklanan tarihe Xbox’ta olursa, 7 Aralık 2023 tarihindeki Game Awards 2023’ten bir gün önce konsola girmiş olacak.

Baldur’s Gate 3 Oyuncu Yorumları

Baldur’s Gate serisinin yeni oyununun Xbox konsoluna gelmesi ile alakalı oyuncuların yorumları da ilgi çekici. Bu oyuna yoğun bir ilgi var ve kimi oyuncular bu ilgiyi abartılı bulurken kimileri ise yerinde buluyor. Bu bakımdan oyun, deneyimleyenleri ikiye bölmüş durumda diyebiliriz. Pek çok Xbox kullanıcısı ise oyunun konsola gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.