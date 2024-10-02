Baldur’s Gate 3 Yeni Güncelleme Yayınlandı, Çeşitli Sonlar Oyuna Eklendi!

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Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur’s Gate III, 2023 yılında oyuncuya sunulmuş ve geçtiğimiz yılın en iyi oyunu seçilmişti. Çıktığından bu zamana dek çeşitli yamalarla geliştirilen Baldur’s Gate 3 yeni güncelleme yayınlandı ve oyuna farklı sonlar eklendi. Oyun severleri oldukça heyecanlandıran yeni yapımın 7. güncellemesi hakkındaki detaylar içerikte.

Baldur’s Gate 3 Yeni Güncelleme Yayınlandı

Baldur’s Gate III 2023 yılında piyasaya sürülen bir açık dünya izometrik rol yapma oyunu olarak oldukça beğenilen bir yapım oldu. Oyun Larian Studios tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Yüzde 90 beğeni oranına sahip olan Baldur’s Gate III 2023 yılının en iyi oyunu ödülüne layık görüldü. Piyasaya sürüldüğünden bu yana oyuna pek çok yama eklendi ve bunların 7.’si olan güncelleme de yeni yayınlandı.

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Baldur’s Gate III yeni DLC’si ie oyuna yeni, kötü sonlar eklendi. Geliştirici ekip oyun deneyimini artırmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni yama oyunu daha keyifli bir hale getiriyor ve ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. DLC ile Baldur’s Gate III’e çok oyunculu yenilikler ve koleksiyonlar barındırmakta. Bu yama ile oyuncu kendi modunu oluşturabiliyor ve diğer oyunculara sunarak onların da oyuna dahil olmasını sağlayabiliyor.

Baldur’s Gate III’e Bölünmüş Ekran Özelliği Eklendi

Baldur’s Gate 3 Toolkit ile kullanıcı mod oluşturma işlemini yapmaya başlayabiliyor. Bu DLC ile oyuna kötü son seçeneklerinin de eklendiğini belirtelim. Ayrıca sistematik sonlar da oyuna dahil edilmiş durumda. Tüm bunların yanı sıra artık oyunda bölünmüş ekran sistemi de oyunda yer almakta. Bu özellik sayesinde iş birliği modu ile oyuncu, istediği arkadaşı ile yan yana oynayabilmekte. Bu yenilik Baldur’s Gate III’e farklı bir boyut kazandırıyor.

Baldur’s Gate III için bu DLC’nin son yama olmadığını belirtmekte fayda var. Hali hazırda pek çok mod geliştirme aşamasında. Yeni modlarla büyük ateşler püskürterek kaos yaratmak ve oyunu kişiselleştirmek mümkün. Bu yenililer ve daha fazlası için modları yükleyerek farklı deneyimler edinebilirsiniz. En sevilen aksiyon rol yapma oyunlarında Baldur’s Gate III hakkında yeni çıkacak olan gelişmeleri siz Cepkolik okurları için paylaşmaya devam edeceğiz.