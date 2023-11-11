Baldur’s Gate 3 Yılın En İyi Oyunu Seçildi

1983 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 40 seneyi geride bırakan oyun ödülleri organizasyonu The Golden Joystick Awards 2023 tamamlandı. Organizasyonda yılın en iyi oyunu ödülüne Baldur’s Gate 3 layık görüldü. Pek çok dalda ödülün verildiği altın joystick ödüllerinde Baldur’s Gate 3 yılın en iyi oyunu ödülünün yanı sıra 6 dalda daha ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

Golden Joystick Awards 2023 de Baldur’s Gate 3 Yılın En İyi Oyunu Oldu!

41 yıldır İngiltere merkezli olarak gerçekleştirilen oyun ödülleri organizasyonu The Golden Joystick Awards 2023, bu yıl da Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da düzenlendi. Geceye, global oyun sektöründen pek çok ünlü isim, oyun geliştirici, yatırımcı, tasarımcı ve dünyaca ünlü oyun firmalarından yöneticiler katıldı. Gecede pek çok dalda ödül dağıtılırken, Baldur’s Gate 3 zirveye kuruldu.

Baldur’s Gate 3’ün The Golden Joystick Awards 2023 de yılın en iyi PC oyunu ödülünün yanı sıra aldığı diğer ödüller şu şekilde oldu:

En İyi Hikaye Anlatımı

En İyi Görsel Dizayn

Yılın Stüdyosu

En İyi Oyun Topluluğu

En İyi Yardımcı Aktör – Astorian

Ultimate Yılın Oyunu

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The Golden Joystick Awards 2023 Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu

Baldur’s Gate 3’ün damga vurduğu gecede ödül alan diğer oyunlar ve ödül aldıkları dallar ise şu şekilde oldu:

UGOTY 2023 – Baldur’s Gate 3 (Yılın En iyi PC Oyunu Ödülü)

Yılın En İyi PlayStation Oyunu – Resident Evil 4

Yılın Stüdyosu – Larian Studios

En İyi Oyun Genişletmesi – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

En İyi Bağımsız Oyun – Sea of ​​Stars

En İyi VR Oyunu – Horizon Call of the Mountain

Hala Oynanıyor Ödülü – No Man’s Sky

En İyi Yayın Oyunu – Valorant

En İyi Görsel Tasarım – Baldur’s Gate 3

En İyi Çok Oyunculu Oyun – Mortal Kombat 1

En İyi Ses – Final Fantasy XVI

En İyi Oyun Fragmanı – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty