Baldur’s Gate 3 Yılın En İyi Oyunu Seçildi

1983 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 40 seneyi geride bırakan oyun ödülleri organizasyonu The Golden Joystick Awards 2023 tamamlandı. Organizasyonda yılın en iyi oyunu ödülüne Baldur’s Gate 3 layık görüldü. Pek çok dalda ödülün verildiği altın joystick ödüllerinde Baldur’s Gate 3 yılın en iyi oyunu ödülünün yanı sıra 6 dalda daha ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.
Golden Joystick Awards 2023 de Baldur’s Gate 3 Yılın En İyi Oyunu Oldu!
41 yıldır İngiltere merkezli olarak gerçekleştirilen oyun ödülleri organizasyonu The Golden Joystick Awards 2023, bu yıl da Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da düzenlendi. Geceye, global oyun sektöründen pek çok ünlü isim, oyun geliştirici, yatırımcı, tasarımcı ve dünyaca ünlü oyun firmalarından yöneticiler katıldı. Gecede pek çok dalda ödül dağıtılırken, Baldur’s Gate 3 zirveye kuruldu.
Baldur’s Gate 3’ün The Golden Joystick Awards 2023 de yılın en iyi PC oyunu ödülünün yanı sıra aldığı diğer ödüller şu şekilde oldu:
- En İyi Hikaye Anlatımı
- En İyi Görsel Dizayn
- Yılın Stüdyosu
- En İyi Oyun Topluluğu
- En İyi Yardımcı Aktör – Astorian
- Ultimate Yılın Oyunu
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The Golden Joystick Awards 2023 Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu
Baldur’s Gate 3’ün damga vurduğu gecede ödül alan diğer oyunlar ve ödül aldıkları dallar ise şu şekilde oldu:
- UGOTY 2023 – Baldur’s Gate 3 (Yılın En iyi PC Oyunu Ödülü)
- Yılın En İyi PlayStation Oyunu – Resident Evil 4
- Yılın Stüdyosu – Larian Studios
- En İyi Oyun Genişletmesi – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- En İyi Bağımsız Oyun – Sea of Stars
- En İyi VR Oyunu – Horizon Call of the Mountain
- Hala Oynanıyor Ödülü – No Man’s Sky
- En İyi Yayın Oyunu – Valorant
- En İyi Görsel Tasarım – Baldur’s Gate 3
- En İyi Çok Oyunculu Oyun – Mortal Kombat 1
- En İyi Ses – Final Fantasy XVI
- En İyi Oyun Fragmanı – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- En İyi Oyun Topluluğu – Baldur’s Gate 3
- En İyi Oyun Donanımı – PSVR 2
- Çığır Açan Ödül – Coccoon / Geometric Interactive
- Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü – Alan Wake II
- En İyi Başrol Oyuncusu – Ben Starr, Final Fantasy XVI
- En İyi Yardımcı Oyuncu – Neil Newborn, Astarion, Baldur’s Gate 3
- Yılın Nintendo Oyunu – Zelda Efsanesi: Krallığın Gözyaşları
- Yılın PC Oyunu – Baldur’s Gate 3
- Yılın Xbox Oyunu – Starfield
- En Çok Aranan Oyun – Final Fantasy 7 Rebirth
- En İyi Hikaye Anlatımı – Baldur’s Gate 3