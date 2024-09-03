Baldur’s Gate 3’e Yeni Güncelleme Geliyor, İlk PC’de Yayınlanacak

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Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında piyasaya sürülmüş olan Baldur’s Gate 3, oyun dünyası tarafından oldukça beğenilen bir açık dünya rol yapma oyunu. En sevilen aksiyon oyunlarından biri olan Baldur’s Gate 3’e yeni güncelleme geliyor. Pek çok yenilik içeren Patch 7 güncellemesi ilk olarak PC’de yayınlanacak. İşte ayrıntılar…

Baldur’s Gate 3’e Yeni Güncelleme Geliyor

İzometrik aksiyon rol yapma oyunu olarak tanımlanan Baldur’s Gate 3, şimdiye kadar ki en büyük güncellemesini almaya hazırlanıyor. Oyun hali hazırda PlayStation 5, Xbox Series X – S ve PC platformlarında oynanabilmekte ancak Patch 7 olarak adlandırılan bu büyük güncelleme ilk olarak PC versiyonunda yayınlanacak.

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Pek çok iyileştirme barındıran bu büyük güncelleme gelecek hafta yayınlanacak. Bahse konu yama ile bölünmüş ekran modunda bulunan sorunlar çözülecek, bazı hata düzeltmeleri yapılacak, farklı sonlar ve yeni sinematik özellikler oyuna dahil edilecek. Geniş kapsamlı bir güncelleme olan Patch 7 ile resmi mod desteği de oyuna eklenecek.

Patch 7 güncellemesi şimdiye dek oyuna eklenen en büyük yama olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Baldur’s Gate 3 severler bu güncelleme ile şaşırtıcı detaylarla karşılaşacak. Örneğin, özel oyun bölümüne Onur modu mekanikleri dahil edilecek ve bu kısımda düşmanları alt etmek için muazzam eylemler gerçekleştirilebilecek. Bunların yanı sıra oyuna bir de kötü sonlar eklenecek. Tüm bu yeniliklerle Baldur’s Gate 3, oyun severlere muhteşem bir deneyim yaşatacak.

Patch 7 hakkında şimdilik bilinen ayrıntılar bunlarla sınırlı ve ilerleyen günlerde daha kapsamlı bilgiler ortaya çıkacaktır. Bu detayları biz de sizlerle paylaşıyor olacağız. Ayrıca geliştirici stüdyo Larian Studios’un açıklamasına göre, daha sonraki süreçte de oyuna yeni eklemeler yapılacak. Larian, oyunda desteğini kesmeyeceğini deklare etti. Bu kapsamda fotoğraf modu ve çapraz platform desteğinin daha sonraki yamalarla oyuna ekleneceğini duyurdu.

Baldur’s Gate 3 Hakkında

3 Ağustos 2023 tarihinde piyasaya sürülen Baldur’s Gate 3 Larian Studios tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, GeForce Now, Microsoft Windows, Stadia ve Klasik Mac OS platformlarında oynanabilen yapım hem tek oyunculu hem de çok oyunculu moda sahiptir.

Yüzde 90’ı aşkın beğeni oranına sahip olan Baldur’s Gate 3, Yılın En İyi Oyunu Ödülü de dahil olmak üzere şimdiye kadar 14 ödül almış ve pek çok ödüle de aday gösterilmiştir. Baldur’s Gate serisinin 3.oyunu olan bu yapım; aksiyon oyunu, macera oyunu, rol yapma oyunu kategorilerinde yer almaktadır.