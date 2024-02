Ana Sayfa » Oyun Banishers Ghosts of New Eden İnceleme Puanları ve Yorumları Oyun Banishers Ghosts of New Eden İnceleme Puanları ve Yorumları Emine Emre 0 Görüntüleme

12 Şubat 2024 itibariyle piyasaya sürülen Banishers: Ghosts of New Eden, gamerlar ve oyun sektörü tarafından beğenildi. DON’T NOD tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayımlanan Banishers Ghosts of New Eden; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için piyasaya sürüldü. Macera, dövüş ve aksiyon türlerindeki tek oyunculu Banishers Ghosts of New Eden inceleme puanları ve yorumları ne durumda, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Banishers Ghosts of New Eden İnceleme Puanları

Uzun süredir geliştirilen ve 2024’de çıkacağı açıklanan Banishers: Ghosts of New Eden dün itibariyle piyasaya çıktı. Oyuna dair ilk incelemeler ve puanlar da gelmeye başladı. İşte oyun sektörü medyasının yapıma verdiği puanlar:

CGMagazine 90/10

Push Square 80/10

TheSixthAxis 80/10

GameMAG 80/100

Screen Rant 80/100

Dexerto 80/100

GamingTrend 80/10

IGN 70/10

Gamespot 70/10

Game Skinny 70/100

Slant Magazine 60/100

Metacritic 78/100

Opencritic 82/100

Banishers Ghosts of New Eden Yorumları

Oyuncuların dikkatini çeken; Life is Strange, Vampyr, Jusant gibi oyunları da daha önce geliştiren DON’T NOD’un yeni oyunu Banishers: Ghosts of New Eden için gelen yorumlardan bazıları özetle şu şekilde:

“Banishers: Ghost of New Eden mükemmel bir oyun olmasa da oyunların neden tekil bileşenlerin toplamından çok daha fazlası olduğunu gösteren harika bir örnek. İkili karakter savaşı eğlencelidir ve Red ile Antea’nın ayrılmaz bir birim oluşturduğu yönlerden sadece biridir. Dünya güzel görünüyor ve keşfetmeye değer. Kahramanlar hoş ve beceri ve yetenek sisteminde denemeler yapmak için çok fazla alan var. Kısmen eksik olan şey, bu benzersiz eylem yolculuğunu yoğunlaştırabilecek kararlardaki ahlaki ikilemdir.” — GAMES CH 85/100

“Banishers: Ghosts Of New Eden, mükemmel olmasını engelleyen bazı kusurları olan ilginç ve yenilikçi bir aksiyon RPG’sidir. Duygusal açıdan güçlü ana hikayesi, oyuncuları sonuna kadar zorlamaya devam edecek, temel ahlaki mekaniği ise oyuncuların kararları hakkında düşünmesini sağlayacak kadar karmaşıklığa sahip. Tuhaf anları olabilir, ancak yine de oyuncuların beğeneceği bir yapım.” — Screen Rant 80/100

“Banishers, sürekli aksiyon ve üst düzey savaş talep edenlerin ilgisini çekmeyecek. Gerçek şu ki, hackleme, kesme ve ateş etme işlemlerini çok daha iyi yapan pek çok oyun var. Banishers, korkunç bir hikaye anlatılmak isteyenler ve bu yolda bazı zorlu ahlaki seçimlerle yüzleşmek isteyenler içindir… Bir çift yetmişinci yüzyıl doğaüstü dedektifi olarak oynama ve bazı ürkütücü gizemleri çözerken bir yandan da yeni bir hikaye bulma fırsatından hoşlananlar içindir. kaçınılmaz ve çok daha kişisel bir soruna çözüm… Banishers, The Legend of Sleepy Hollow gibi bir Washington Irving hikayesinde yaşıyormuşuz gibi hissetti; bu yüzden bunun kulağa hoş geldiğini düşünüyorsanız, kesinlikle tavsiye ederiz.” — Dexerto 80/100