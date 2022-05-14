Başkasının WhatsApp Mesajlarını Nasıl Okurum ?

Günümüzde piyasaya sunulan mSpy gibi kaliteli casus yazılımları sayesinde başkasının WhatsApp gibi anlık sohbet uygulamalarında hedeflenen kişilerin yaptığı her türlü paylaşım ve konuşmalarına kodsuz olarak gizlice erişim sağlanabilmektedir.

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QR kod ile WhatsApp Web üzerinden, Google Drive yedekleme ve diğer telefon takip programları ile başkasının WhatsApp mesajlarını okuyabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan web.whatsapp.com adresine gidiniz.

Mesajlarını okumak istediğiniz telefonda WhatsApp uygulamasını açın.

Sağ üstteki seçenekten WhatsApp Web sekmesine tıklayın.

Telefondan QR kodunu WhatsApp Web uygulamasına okutunuz.

Artık QR kod ile başkasının WhatsApp mesajlarını okuyabilirsiniz.

Yalnız bu yöntemi kullandığınızda WhatsApp’ına girdiğiniz kişinin telefonundan tekrar oturumu kapatmanız gerekir yoksa kişi, mesajlarının okunduğunu anlayabilir.

eyeZy ile WhatsApp mesajlarını okumak

eyeZy ile Instagram, Snapchat, Messenger, Telegram, Line, Tinder ve benzer uygulamalardaki mesajlaşmaları da okuyabilirsiniz. Bu uygulamanın ekran kayıt özelliği ile telefondaki bütün bilgileri görüntülemek mümkün hale geliyor. Social Spotlight özelliğiyle dünyanın en çok kullanılan uygulamalarındaki mesajlara ulaşabilirsiniz.

Social Spotlight’ı kullanarak WhatsApp masajlarını okumaya başlamak için, izlemek istediğiniz cihaza eyeZy’yi yüklemek gerekir. eyeZy kolay kurulumu ile ön plandadır. Aynı zamanda Android ve iOs cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışır. Kurulumu yapıp ardından, eyeZy oturum açma kullanıcı bilgilerinizi kullanıp Kontrol Panelinize giriş yapın. Son olarak WhatsApp mesajlarına ve diğer birçok sohbet uygulamasındaki konuşmalara kolayca ulaşabilirsiniz.

Google Drive ile Mesajları Okumak

Geriye dönük mesajları okuyabilmek için en etkili yöntemlerden biri Google Drive yöntemidir. Bu yöntem ile belirlediğiniz whatsapp hesabının konuşmaları belirli aralıklarla belirlediğiniz mail adresine e-posta olarak gider. Ayrıca geriye dönük günlük, haftalık yada aylık yedeklere seçenekleri arasında seçim yapıp, konuşma yedeklerini kopyalanarak google drive hesabına gönderir.

– WhatsApp ayarlar kısmına giriş yapıp sohbet yedeği kısmına girin

Sizden yedeklerin hangi e-posta adresine göndermenizi soracaktır

E posta adresini yazdığınızda sohbet yedeği bu e posta hesabına ait Google Drive kaydolur.

Google Drive’ı isterseniz bilgisayardan isterseniz de telefondan açabilirsiniz.