WhatsApp dünyadaki en popüler mesajlaşma platformlarından biridir. Yakın zamanda Android’den iPhone’a geçiş yaptıysanız; WhatsApp’ı Android’den iPhone’a nasıl aktarabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Bu, iPhone’unuzdan WhatsApp’a ses göndermek ve hesabınızdan senkronize edilmiş sohbet geçmişinizi ve mesajlarınızı görmek kadar basit değil.

WhatsApp Transfer için özel yazılımlar kullanmanız gerekecek. Biz de bu yazımızda WhatsApp Mesajları Android’den iPhone’a Nasıl Aktarılır sorusunu ele alacağız. Cevabı bulmanızı umut ediyoruz.

WhatsApp’ı Android’den iPhone’a Doğrudan Aktarabilir Miyim?

WhatsApp şu anda sohbet geçmişini bir Android’den iPhone’a doğrudan aktarmanın hiçbir yolunu desteklememektedir. Bu gelecekte değişebilir. Ancak şimdilik bu, destekleyecek bir özellik değil gibi görünüyor.

Tersi durumda, bir iPhone’dan Android’e aktarmanız gerektiğinde, WhatsApp mesajları başarıyla taşınabilir. Bu yöntem şu anda yalnızca Samsung cihazlarında desteklenmektedir.

WhatsApp’ı Android’den iPhone’a Aktarmanın En İyi Yolu Nedir?

Bu aktarımı tamamlamanın en verimli ve en kolay yolu Tenorshare iCareFone yazılımını kullanmaktır. Bu yazılım hem Windows hem de macOS bilgisayarlarla uyumludur ve indirmek ücretsizdir. Sadece bir bilgisayara, iPhone ve Android’inizi bağlamak için iki kabloya ve cihazların kendisine ihtiyacınız var.

Özellikler:

Bu zengin özelliklere sahip yazılım, toplam yedekleme, aktarma ve geri yükleme için WhatsApp ve WhatsApp işletme hesaplarını destekler. Tüm sohbet geçmişinizde gezinmek için tüm yedeklemeleri bir HTML dosyasıyla dosya yapılarına aktarabilirsiniz. En yeni iOS/iPadOS 15 ve Android 10, yedekleme, aktarma ve geri yükleme özellikleriyle tamamen uyumludur.

Neden Tenorshare iCareFone Kullanmalısınız:

Bu yazılımı indirmek ücretsiz olduğundan ve çok uygun fiyatlı planlara sahip olduğundan, bu Tenorshare iCareFone yazılımını transferinizi tamamlamanın harika bir yolu yapar. Ayrıca iCareFone’un kullanımı güvenlidir ve kullanıcılarından çok yüksek puanlar almıştır. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, destek merkezi size yol gösterecek bilgi ve çözümlerle doludur. Ayrıca yardımcı destek ekibiyle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp’ı Android’den iPhone’a Yedeklemeden Aktarma

Apple’ın iOS’a Taşı uygulaması, WhatsApp sohbetlerini bir Android cihazdan iPhone’unuza aktarmanıza izin vermiyor. WhatsApp mesajlarını Android’den iPhone’a taşımak kolay olmasa da; işi bitirmek için Tenorshare iCareFone gibi WhatsApp aktarım araçlarına güvenebilirsiniz.

Tenorshare iCareFone; WhatsApp verileri de dahil olmak üzere bir Android cihazından yeni bir Apple cihazına (iPhone 13 serisi desteklenir) veri aktarmanıza izin veren profesyonel bir veri aktarım ve yedekleme aracıdır.

Ayrıca, WhatsApp’ı Android yedeklemesi olmadan aktarmanızı sağlar veya WhatsApp’ı Google Drive yedeklemesinden geri yükleyerek Android’den iPhone’a aktarmayı seçebilirsiniz. Dahası, tüm WhatsApp verilerini güvenli ve hızlı bir şekilde yedeklemenizi sağlar.

Adım 1 – Tenorshare iCareFone’u PC’nize veya Mac’inize indirip yükleyin ve cihazınızı buna bağlayın.

Adım 2 – Sonraki adıma geçmeniz için sol panelde 7 dosya türü listelenir: içe aktarma, dışa aktarma veya silme. Ayrıca belirtilen fotoğrafları seçmek istiyorsanız, hepsini seçmek için “Ctrl” tuşuna basın.

Adım 3 – iCareFone, fotoğrafları, müzikleri, zil seslerini, videoları, kişileri, kitapları, yer imlerini ve diğer cihaz dosyalarını iPhone/iPad/iPod ve PC/Mac arasında esnek bir şekilde içe ve dışa aktarmanıza ve gerekirse uygulamaları kaldırmanıza veya yinelenen kişileri kaldırmanıza olanak tanır.

Alternatif

Google Drive’ı Kullanarak WhatsApp Verilerini Android’den iPhone’a Aktarma

WhatsApp verilerini Google Drive’da yedeklediyseniz; WhatsApp yedeklemesini AnyTrans aracılığıyla Google Drive’dan iPhone’a da aktarabilirsiniz. Android’i iPhone’a değiştiren veya WhatsApp’ı Google Drive’dan geri yükleyemeyen kullanıcılara yardımcı olur.

İşte adımlar:

AnyTrans yazılımını açın ve Yeni iPhone’u Bağlayın. > Sosyal Mesajlar Yöneticisi’ne gidin > WhatsApp’ı Geri Yüklemek için fareyi hareket ettirin. Google Drive Yedeklemesinden WhatsApp’ı Geri Yükle’yi seçin. Hesaba giriş yapın ve Yedekleme Geçmişini Görüntüleyin. Google hesabınızda oturum açtığınızda, tüm WhatsApp yedekleme geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. Bir yedekleme dosyası seçin ve devam edin. WhatsApp Dosyalarına Erişin. Ayrıca burada WhatsApp fotoğrafları, ses vb. gibi ekleri doğrudan geri yükleyebilirsiniz. Yetki almak için ekrandaki talimatları takip ederek tamamlamanız gerekir. Ardından, WhatsApp sohbetlerinin şifresi çözülecek ve geri yüklemeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, bir bilgisayara aktarabilir veya sohbet geçmişinizi yazdırabilirsiniz.

İşte bu kadar.

WhatsApp Mesajlarını Yeni iPhone’a Nasıl Aktarırım 13/12

PhoneTrans – Telefondan Telefona Aktarım, WhatsApp mesajlarını ve eklerini Android’den yeni bir iPhone’a veya eski bir iPhone’u yeni bir iPhone’a aktarmanıza yardımcı olur. Yeni bir iPhone veya Android cihaza geçtiğinizde PhoneTrans, telefonlar arasında verileri birleştirmenize yardımcı olur.

WhatsApp verileri dışında, Line ve Viber verileri de dahil olmak üzere diğer uygulamaları bir tıklamayla taşıyabilirsiniz. PhoneTrans ile WhatsApp verilerini ve uygulamalarını yeni iPhone’unuza kolayca getirebilirsiniz. Çoğu Android modelini ve en yeni iPhone 13, 12 vb.’yi destekler.

Adım 1. PhoneTrans’ı başlatın ve Uygulama Aktarımı’na gidin > WhatsApp ve Aktarımı Başlat’a tıklayın.

Adım 2. Android ve iPhone’unuzu bağlayın > Devam etmek için Aktar düğmesine dokunun.

Adım 3. Bazı ayarları tamamlamak için ekrandaki adımları izleyin. Bundan sonra, işlem bitene kadar WhatsApp aktarımı başlayacaktır.

WhatsApp Yedekleme ile WhatsApp Android’i iPhone’a Aktarma

Dediğimiz gibi, WhatsApp mesajlarının Android’den iOS’a aktarılması resmi olarak desteklenmiyor. Bunun nedeni, Android’in WhatsApp yedeklerini depolamak için Google Drive’ı kullanması, ancak bir iPhone’daki WhatsApp yedeklerinin iCloud’da saklanmasıdır. Bu, platformlar arasında aktarımı imkansız hale getirir. Bu nedenle, bunu yapmak için Bölüm 1’de bahsettiğimiz AnyTrans gibi üçüncü taraf uygulamalara güvenmek zorundayız.