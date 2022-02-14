Whatsapp Mutluluk Sözleri

Bugün sizlere Whatsapp mutluluk sözlerinden bahsedeceğiz. Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Whatsapp insanlar arasında iletişimin en büyük kaynağı halinde. Mesajlaşırken birbirimize veya ailemize sevdiğimiz insanlara mutluluk dolu mesajlar göndermek isteyebiliriz. Mutluluk sözleri mesajı gönderdiğiniz kişi ile aranızda kuvvetli bir bağ oluşabilir. Veya karşınızdaki kişiyi mutlu edebilirsiniz.

Sizler için önerdiğimiz Whatsaap Mutluluk sözleri;

Mutluluk yanımızdan geçti gitti.

Mutluluk suya düşmüş bir damladır ara ki bulasın

Birçok insan, mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur

Yüreğim seni sevdikçe sana daha çok alıştım daha çok sevdim sevgilim.

Dünyada en güzel şey; senin bana masumca bakışındır.

Nere bakarsam bakayım hep seni görüyorum, sanki peynime entegre edilmişsin sevgili.

Mutlu olmak için tek bahanem senin varlığındır.

Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık.

Hayatta hep mutlu olursam, hayalini kuracak neyim kalır.

Bir bakmışsın Allah ; Hiç ummadığın anda vermiş kalbine mutluluğu…

Mutlu olmaktan korkan birini aşka ikna edemezsin.

Mutluluk suya düşmüş bir damladır ara ki bulasın.

Bu Hayatta Hep Mutlu Olursan , Hayal Edecek Başka Neyin Kalır..!

“Ne gülmüştük be” diye hatırladığın zamanların varsa, mutlusun demektir.

Mutluluk zaman alır, zaman da sevdiklerini..

“Ne gülmüştük be” diye hatırladığın zamanların varsa, mutlusun demektir.

Mutluluğun en iyi yanı, sizinle birlikte başkalarının da mutlu olmasıdır.

Mutlu olmak için bekleme, hayat kısa. Mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.

Sana söylüyorum ey çokbilmiş hayat! Bak yine mutluyum herkese inat!.

Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir.

Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık.

Mutlu bir hayat olanaksızdır; insanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır.

Mutluluk, sözünü yutanla değil, ne olursa olsun, sözünü tutanla yaşanır.

Mutluluğa soruldu: Nerede oturuyorsun? Dedi ki: Allah’ın hükmüne razı olan kalpte.

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Görünce mutlu olduğumuz insanlar vardır. Allah o insanların sayısını arttırsın.

Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir.

Mutluluk daima yakınımızdadır. Yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter.

Mutlu olmak için bekleme. Hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.

Uzak durma bana mutlu olamıyorum sensiz asla, güzel günlerin hatırına mutlulukları geri ver bana.

Hayat ne kadar acı olsa da gülmesini ne kadar dramatik olsa da mutlu olmasını bileceksin.

Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır!

Mutlu edemeyeceksen, meşgul de etmeyeceksin.

Zehir bile parayla, mutluluk bedava olur mu?

Mutluluk elde ettiğini sevmektir.

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Mutluluk, hayata pozitif bakmak, gülümsemektir.

Daha önce acı çekmiş biriyle beraber ol onlar mutluluğun değerini daha iyi bilirler.

Oysa sesindi huzurun tanımı.

Bir hasret kadar uzakta olsan da bir nefes kadar yakınsın, ömrüme ömür katan yarim.

Bir kez kaybettim sonrakileri umursamadım.

Kapı açılır, sen yeter ki kapıya vurmayı bil. Ne zaman bilmem ama yeter ki o kapıda durmayı bil.

Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

Zaman bile mutluluğun önüne geçemezken, bizi allahtan başka kim ayırabilir ki ?

Çok düşünüyorum ama çok söyleyemiyorum.

Ne olur artık vurma beni uzaklaş, bundan böyle benim için hüzündür aşk!

Değmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim.

Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.

Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonra da kullanır kullanır atarlar

Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi.

Kimi insan vardır, yokluğunda yeri dolmaz. Kimi insanda vardır, varlığında bir halt olmaz!

Unutma! Senin küle çevirdiğin kalbe, bir başkası üfleyerek can verir.

Gözlerine bakınca aşkın adı huzur olduğunu bir kez daha hatırladım.

Her mutluluk göz yaşında aranmaz.

Mutluluk kapım sen oldun bana neşe geleceğime umut verdin.

Aşkı ben köyde buldum, köydeki sevdalıkların hali bir başkadır.

Mutluluğa koşarken en emin adımlarla adım at ki, mutluluk’da sana koşsun.

Heyecan olunca kalp hızı da artar. İşte insan o anda anlar ki yanına bir melek yaklaştığını.

Derin bir nefes çektim, İşte ona kavuştuğum an, huzur çiçeklerinin canlandığı bir gün.

Kapalık etmeyi sevmedik. Çünkü biz gerçekten birbirlerimizi allah yolunda sevdik.

İnsan gülümseyiş ile gözyaşı arasında gidip gelen bir SARKAÇTIR…

Bağlanmaktan korkuyorum dedi. Tasmasını çıkardım gitti.

Kırdığın kalbin sahibine iyi bak. Yolun bir gün muhakkak ona çıkacak.

Siz nasıl rol yaparsanız, bende öyle senaryo yazarım. Sıkıntı yok.

Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.

İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur.

Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir.

Beni mutlu etmeye çalışma, Benimle mutlu ol.

Kendin ile mutluysan, kimseyle derdin olmaz.

Biz mutlu sonun değil, sonsuz mutluluğun peşindeyiz…

Yanlış zamanda gelen doğru insanı tanımazsan, mutluluğu ıskalarsın…

Ölüm kadar yakındım sana ey sevgili ama sen bana mutluluk kadar uzaktın her zaman…

Yuva kurmak için, bir tutam mutluluğa, bir tutam da yüreğindeki sevgiye ihtiyacım var.

Mutlu olduğum için gülmüyorum güçlü olduğum için gülüyorum.

Mutluluk, sözünü yutanla değil, ne olursa olsun, sözünü tutanla yaşanır.

Bu zamanda mutluluğu sevgiliden, dosttan aramayacaksınız alın bir çikolata yiyip mutlu olun.

Gülmek için mutluluk bekleme sonra tebessüm bile edemezsin.

Aklımdan çıkmıyor! Aklım çıkıyor ama o çıkmıyor.

Bu dakikadan sonra sadece midemi bulandırırsın.

Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.

Geçen yıllara ihanet etmeden, her gün bir başka sevmek seni.

Bugün yap ya da yarın pişman ol!

Geldiğin yeri kafandan çıkarırsan, gideceğin yerde perişan olursun.

Hasret gidermek için yalnızlığımı özlüyorum.

Bir otobüs aşkıydı belki bizimkisi benim yolum “son durak” seninkisi “müsait bir yer’di…

O gün gelecek ve evimizin anahtarları ikimizde de olacak.

Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı…

Çok sevdim çok kaybettim.

Hadi takas edelim bir şeylerimizi… Mesela gülüşünden ver ömrümden al…

Yalnızlık mı? Kralı bende.

Ben PTT değilim çok fazla yazmayın…

Yaz bana mavi olalım.

Blocklasan da beni tipim değil tikim solar…

İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur.

Biz mutlu sonun değil, sonsuz mutluluğun peşindeyiz…

Yanlış zamanda gelen doğru insanı tanımazsan, mutluluğu ıskalarsın…

Ölüm kadar yakındım sana ey sevgili ama sen bana mutluluk kadar uzaktın her zaman…

Gülmek seninle anlam kazanıyor. Mutluluğu kendinden uzak tutmadıkça..

Mutlu olduğum için gülmüyorum güçlü olduğum için gülüyorum.

Mutluluk, sözünü yutanla değil, ne olursa olsun, sözünü tutanla yaşanır.

Bu zamanda mutluluğu sevgiliden, dosttan aramayacaksınız alın bir çikolata yiyip mutlu olun.

Gülmek için mutluluk bekleme sonra tebessüm bile edemezsin.

İnsan gülümseyiş ile gözyaşı arasında gidip gelen bir SARKAÇTIR…

Bu dünyadaki iyilik yapan herkez mutlu olmayı hak eder.

Birini asla güzel olduğu için sevmezsiniz, onlar güzeldir çünkü siz onu seviyorsunuz.

Hayattaki güzel şeyler seninle daha güzel.

Her sabah yüzümde bir gülümsemeyle uyanmamın sebebi sensin.

Birdenbire bütün aşk şarkıları seninle ilgili olmaya başladı.

Ve sonunda aldığınız aşk, verdiğiniz sevgiye eşittir.

Seni kollarımda tuttuğumda, bütün dünyayı tutuyormuş gibi hissediyorum.

Korkusuz hayal edin, sınırsız sevin.

Eğer gerçekse, asla bitmeyecek.

Aşk, birlikte yaşadıklarımızı tarif eden tek kelimedir.

Dünyadaki en iyi duygu, sizi istediğiniz kadar isteyen biriyle birlikte olmaktır.

Keşke saati geri alabilseydim. Seni daha erken bulur ve daha uzun süre severdim.

Sonsuza kadar uzun bir süredir. Ama senin yanında geçirmek benim için sorun değil.

En büyük sorumluluğunuz kendinizi sevmek ve yeterli olduğunuzu bilmektir.

Kendini sevmek, ömür boyu sürecek bir romantizmin başlangıcıdır.

Öptüğün dudaklarım değil ruhumdu.

Yardım edemem ama bakıyorum çünkü gözlerinde bir yerlerde gerçeği görüyorum.

Bana verdiğin gülücük var yüzümde.

Kalbimi çaldın ama kalmasına izin vereceğim.

Kendimi sevemediğimde beni sevdiğin için sana aşık oldum.

En sevdiğin merhaba ve en zor vedan olmak istiyorum.

Bir dilek tuttum ve sen gerçek oldun.

Ne zaman insanlarla dolu bir odaya girsem, her zaman önce seni ararım.

Bir gece geçmiyor ve sen rüyalarımda değilsin.

Kalbim mükemmel çünkü içinde sen varsın.

Doğruyu gördükleri halde düşüncelerini değiştirmeyenler cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar.

İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir.

Ve gün gelecek, hayat şu yorgun yüzüne gülümseyerek bakacak ve diyecek ki; hazır ol, mutlu olma sırası sende.

Sevgi, sevdiğin kişilerin mutlu olduğunu gördükçe onların mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır.

Mutluluk mu? Gözüm yok. Dost mu? İşleri düşünce çok. Aşk mı? Ona da gerek yok. Şimdi bir şarkı, bir kahvemle benden iyisi yok…

Mutlu olmak, her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun kadarını her şey yapabilmektir.

Affettiğimden değil; boş verdiğimden üzerinde durmuyorum çoğu şeyin. Ve mutlu olduğum için değil; güçlü olduğum için gülüyorum!

Mutluluklar seninle güzel, seninle mutlulukları sevdim ben. Sen mutlu ol hep olmasan da severim seni hep.

Kalbimde bir acı mutluluk, sanki yüreğimde bir sancı. Sensiz anlamsız mutluluklar bana acı veriyor o an! Hadi gel mutluluklarıma anlam kat canım.

Mutlu olmanın iki yolu vardır. Ya isteklerimizi azaltmak ya da imkanlarımızı çoğaltmak.

Kim ne derse desin, mutlu insanın en mutlu anı, uykuya daldığı andır ve mutsuz bir insanın en mutsuz anı, uykudan uyandığı andır. İnsan hayatı, bir tür hata olmalı.

Mutluluk kapında bir tebessüm olarak kalıcaksa, neden bu kadar mutlu olmak istiyorsun.

Ben aşkımı mutlu yollarla buldum. Sen ise karanlık yollarda aradın.

Mutluluğa giden tek bir yol vardır ve bu irademiz dışındaki şeyler yüzünden kaygılanmayı bırakmaktır.

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