Batman Arkham Collection Steam’de Yüzde 85 İndirimde

Batman oyunu severler için müjdeli haber Steam Scream Fest 2023’ten geldi. Batman serisinin 3 oyununu içeren Batman Arkham Collection Steam’de yüzde 85 indirime girdi. Normal fiyatı 102 TL olan söz konusu paket ücreti, yüzde 85 indirim sonrasında 15,30 TL seviyesine geriledi. İndirim, 2 Kasım Perşembe akşamına kadar devam edecek.

Batman Arkham Collection Steam’de Yüzde 85 İndirimle 15 TL’den Satışta

Steam’in dolar bazlı satışa geçmesinden önceki (20 Kasım) son büyük indirimi olan ve Cadılar Bayramı dahilinde düzenlenen Steam Çığlık Festivali’nde yüzlerce oyun son derece cazip fiyatlardan satışa sunulmuş durumda. Bu oyunlar arasında, geniş kitlelere hitap eden yapımlar da mevcut. Bunlardan biri olan Batman: Arkham serisinin 3 oyunu tek paket halinde büyük bir indirime girdi.

İngiltere merkezli Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros tarafından piyasaya sürülen Batman Arkham serisi 2010 yılı itibariyle oyuncularla buluşmaya başladı. Serinin oyunları büyük talep görünce bugüne değin geliştirilmeye devam edildi. Steam’de indirime giren paket içerisinde seriden şu oyunlar mevcut:

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham City – Game of the Year Edition

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition

3 oyunun yalnızca Steam üzerinden şimdiye kadar aldığı geri dönüş ve yorum sayısı 150 bin dolayında bulunuyor. Bu geri dönüşlerde “son derece olumlu” puan ortalaması tutturan oyunlar, bugüne değin milyonlarca oyuncuya ulaşmış durumda.

En güncel oyun indirim haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Batman Arkham Collection Alınır Mı, Oyuncu Yorumları Nasıl?

Batman serisini sevenler ya da Batman oyunu tercih edenler için indirimdeki bu paketi bu fiyatla almak son derece akıllı bir tercih olacaktır. Şimdiye kadar Batman serisi oyunu oynamayanlar için de bu meblağa mutlaka denenmesi gerekli diyebiliriz. Süper Kahraman oyunu severlerin beğenerek oynayacağı 3 oyunlu paket hakkında gamerların yorumlarına göz atmak gerekirse:

“3 oyun da birbirinden güzel, bir de Origins alırsanız tüm Batman serisine sahip olmuş olursunuz Rocksteady Studios tarafından geliştirilenlere…”

“Steam indirim dönemlerinin hepsinde indirime giren bir paket bu. Ben almıştım ama almayanlar için bu son fırsat olabilir, zira Steam dolara geçecek 20 Kasım’dan sonra. Fiyat o zaman heralde 15 TL değil 15 dolar filan olur.”

“Batman Arkham Knight günümüz oyunlarının pek çoğunun grafiklerinden daha güzel hala; çok iyi oyun.”