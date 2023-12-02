Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Batman Arkham üçlemesi Nintendo Switch’e geldi. Batman: Arkham serisinden 3 oyunu birden bünyesinde barındıran üçleme, bilindiği üzere Rocksteady Studios ile Rocksteady tarafından geliştirildi ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlandı. Başarılı aksiyon macera oyununun Nintendo Switch versiyonu ise beğenilmedi. Nintendo Switch’dekiBatman Arkham üçlemesi performansını beğenmeyen yabancı oyunculara yerli gamerların verdiği tepkiler ise trajikomik bir hal aldı.

Batman Arkham Üçlemesi Nintendo Switch’e Geldi Ama Performans Yetersiz Bulundu

Game Riot Twitter (X) hesabı tarafından yapılan, oyunun Nintendo Switch versiyonuna dair 59 saniyelik video, kısa sürede 5 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Game Riot’un “Uyarı, Switch’teki Batman Arkham Üçlemesinden uzak dururdum. Bu oynanamaz durumda…” ibaresiyle paylaşılan gönderideki videoya Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Warning I would stay away from the Batman Arkham Trilogy on Switch.



This is unplayable pic.twitter.com/j8V9RNs68T — GameRiot (@GameRiotArmy) November 30, 2023

Kısa sürede büyük yankı uyandıran videonun ardından binlerce kişi gönderiyi beğenirken, bine yakın kişi de yorum yaptı. Yabancı gamerların video ve oyun hakkındaki yorumlarından bir kaçına değinmek gerekirse:

“Orijinale sadık kalmışlar ancak bu durum Nintendo Switch de işlememiş. Bana göre sürpriz değil.”

“Bu V1 oynanışı büyük ihtimalle Birinci Gün Yamasında olmayacak mı? Asylum and City’nin Switch’te gerçekten akıcı oynanışını gördüm…”

“Bu yüzden Arkham Knight’tan uzak dururdum (en azından yama gelene kadar). Arkham Asylum oldukça sağlam. Ama yine de ideal değil. Savaşta FPS düşüyor. Arkham City aslında oldukça iyi ve almanızı tavsiye ederim.”

“Yanlış hatırlamıyorsam Arkham Asylum’a Dönüş ilk yayınlandığında aynı FPS sorunlarıyla karşılaşıyordu, düzeltirler yakında…”

En güncel oyun haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

Türk Oyuncular Şaşkın!

Batman Arkham üçlemesinin Nintendo Switch performansını gösteren videonun gündem olması Türk gamerları şaşırttı. Ekonomik zorluklarla boğuşan Türk oyuncular, kısıtlı donanımları nedeniyle pek çok oyunu ideal şekilde maalesef oynayamıyor. Bu duruma dikkat çeken pek çok Türk gamer, yabancıların neye şaşırdığına şaşırdı ve bir kez daha acı gerçekle yüzleşti. İşte Türk oyuncuların şahsi sosyal medya hesaplarından konu hakkında yaptıkları paylaşımlardan bir kaçı:

“Benim PC de oynadığım pek çok oyun, bu görüntüdekinden daha yavaş akıyor. Ne kadar fakir olduğumuzu hatırlattığınız için teşekkür mü etmeliyim, bilemiyorum doğrusu…”

“Ben oyunların zaten bu şekilde aktığını zannediyordum. Bunda şaşırılacak ne var? Normali bu değil mi yoksa? Biz bu kadar fakir kalmayı nasıl başarabildik?”

“Nintendo Switch ve Batman Arkham 3lüsü alacak param olursa bir gün, kim bilir belki benim de bu tip sorunlarım olabilir. Noel Baba da bizi görecek mi?”