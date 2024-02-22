Batman Beyond Animasyon Filmi İçin Konsept Görseller Geldi

1990’ların sonunda ve 2000’li yılların başında son derece popüler olan Batman, günümüzde de popülaritesini koruyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan ABD yapımı çizgi filmin, sinema filmi ve oyunlar başta olmak üzere pek çok dijital sanata ilham kaynağı olduğunu da söyleyebiliriz. Serinin yeni animasyon filmine dair konsept görseller gelirken, yapımcıların Batman Beyond animasyon filmi için ikna olmak üzere oldukları öğrenildi.

Batman Beyond Animasyon Filmi İçin Konsept Görselleri Çok Beğenildi

1999 yılı ile 2001 yılları arasında 3 sezon boyunca yayımlanan Emmy Ödüllü ABD yapımı çizgi film serisi Batman Beyond, ya da nam-ı diğer “Batman Dönüyor”, bir neslin en çok sevdiği çizgi filmlerden biriydi. Hayranlarının halen tabir-i caizse tadının damağında kaldığı “Batman Beyond” şimdi de animasyon filmi ile gündemde.

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Spider-verse’ten tanıdığımız Yuhki Demers ve Yönetmen Patrick Harpin tarafından Warner Bros’a projenin ve çizimlerin sunulduğu öğrenildi. Çizimlerin öncesinde, “Batman Beyond animasyon filmi” için “asla olmaz” konumunda bulunan Warner Bros yöneticilerinin, görsellerin ardından “olabilir” noktasına geldikleri kaydedildi. Bu tavır değişikliğinin ardından, animasyon yapımın çalışmalarına bu yıl başlanabileceği beklentisi doğdu.

Hayranlar ve İzleyiciler Son Derece Olumlu Yaklaşıyor!

Batman Beyond’un animasyon filmi için hazırlanan konsept görsellerin sosyal medyaya düşmesinin ardından, Batman tutkunları ve çocukluğunda bu çizgi filmi izlemiş olanlar son derece olumlu tepkiler gösterdi. Yapılacak bir animasyonun, “yılın en iyi animasyonu” olmasının kuvvetle muhtemel olacağına dikkat çeken hayranların, görselleri de bir hayli beğendikleri dikkatlerden kaçmadı. İşte konu hakkında hayranların sosyal mecralarda yaptıkları paylaşımlardan bazıları:

“Son derece güzel görseller. Ne zaman çekilir, ne zaman vizyona girer bilmiyorum ama kesinlikle yayımlandığı yılın en iyi animasyon yapımlarından biri olarak ön plana çıkacaktır.”

“Warner Bros için en önemli şey elbette para. Paranın kokusunu aldığı için tamam demiştir. Muhtemelen spider-verse gişe hasılatlarını falan göstermişlerdir. Matrix4 gerçeğini unutmamak gerekir. Bu arada elbette görseller çok iyi olmuş.”

“Batman Beyond’un hiçbir zaman hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum açıkçası; gayet güzel bir film, kostüm de şahane. Animasyon yapımı gelirse kesinlikle izleyeceğim bir film olacak o da.”

“Spider-Man’den daha çok yakışır Batman Beyond’a. Warner Bros inşallah düzgün bir şey çıkarır ortaya. İyi bir animasyon çekerlerse yıllarca efsane olarak anılacaktır.”

“Görseller buram buram Spider-Verse kokuyor ama işin için de Batman olunca bir mutlu oluyorum. Ayrıca çizimler ve atmosferi çok beğendim. Bakalım bu animasyon diriltecek mi? Zira, son Batman oyununu beğenmemiştim.”

“WB artık DC için el freni olmayı bırakıp, hayranların ne istediğine kulak vermesi lazım. Sosyal medyaya baksalar dahi bu yapımın ne kadar ses getirdiğini ve iş yapacağını görürler.”

Batman Beyond Animasyon Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Konsept görselleri ortaya çıkan yapımın vizyon tarihi henüz netleşmiş değil. Zira yapımın çekimi için onay alındığına yönelik resmi bir bilgi de bulunmuyor. Çalışmalara bu yıl başlanması durumunda dahi, 2025 yılından önce yapımın vizyona girmesinin mümkün olmadığı kaydediliyor.