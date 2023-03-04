Battlefield 2042 4. Sezonu Yayınlandı!

Günümüzün en popüler FPS aksiyon oyunlarından biri olan Battlefield 2042 oyuncular ile yeni sezon ile oyuncular ile buluştu. Yeni gelen sezon ile birlikte yeni harita, yeni Speacialist, silahlar oyuncular ile buluştu. Ayrıca oyuncular Battle Pass ile birlikte 100 yeni aşama elde edecek.

Oyuncular yeni sezonda önemli bir değişiklik geçiren Battlefield 2042’de mücadele edecekler. Oyunun konusunu bu sefer Güney Afrika’da yer alan Flashpoint ismindeki yeni bir haritada yer alacak.

Oyun içinde gerçekten çatışma hissini yaşayacağınız geniş iç mekanlara ve yer altı tüneline ev sahipliği yapan Flashpoint haritası yer alacak, araç desteği ile birlikte yakın mesafe çatışmalarının gerçekçiliğine söz yok zaten. Oyun içine yeni araç olarak gelen CAV-Brawler ise dar alan çatışmalarında koruyucu görevi üstlenerek taktiksel üstünlüğünüzü sağlayacaktır.

Gelin hep beraber yeni sezondaki yeniliklere göz atalım;

Yeni Silah: Super 500 Shotgun Sidearm: Kısa menzilli, ¨patlayıcı¨ özelliğe sahip ve yakın mesafeli çatışmalara adapte edilebiliyor.

Yeni Silah: RM68: Dahili bir susturucuya, gelişmiş teknoloji ve geri tepme kontrolüne sahip.

Yeni Silah :AC9 SMG: Seri atışlar yaparken kontrolün kaybolmaması için ergonomik bir yapıya sahip. Yeni Silah | RPT-31 LMG: Düşük ve hızlı atış hızı seçeneklerinin yanı sıra büyük mermi ve benzersiz bir ¨döner dürbün¨ eklentisine sahip.

Yeni Aygıt: SPH Explosive Launcher: Düşmanlara, nesnelere, araçlara yapıştırılabilen patlayıcılara sahip; piyadelere karşı da kullanılabiliyor.

Yeni Araç: CAV-Brawler: Dar alanlardan geçebiliyor ve tüm koltukları dolu olsa bile ölen oyuncuların ¨yeniden doğma¨ olabilmeleri için kullanılabiliyor.

Aynı zamanda aktif bir ¨tehdit tespit sistemi¨ içeriyor ve her yöne el bombaları atarak yakın çevredeki düşman askerlerini bertaraf edebiliyor.