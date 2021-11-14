Battlefield-2042-İnceleme

Battlefield 2042 deneyimi tüm oyuncuları heyecanlandıracak cinsten. Peki oyun ne kadar iyi, bilmek ister misiniz ? O halde incelememizi okumadan geçmeyin. Bu yazımızda Battlefield 2042’yi hep birlikte masaya yatırıyoruz.

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Battlefield 2042

Önceki oyunlarından farklı olarak Battlefield 2042, tamamen çok oyunculu bir oyun. Ve oyun tarzınıza uyacak veya sizi biraz sıkacak üç çok oyunculu deneyim sunuyo. Geliştirici EA Dice, tüm disiplinler için çok oyunculu deneyimler yaratmaya çalıştı; ancak PS4 ve Xbox One’da yalnızca çok oyunculu bir oyunun standart sürümü için; 60 dolar / 60 sterlin / 99,95 dolar fiyat etiketi ( PS5 ve Xbox Series X için 10 dolar ekleyin) sahiden de fazla. Özellikle konsollarda oynamak için gereken PS Plus veya Xbox Live Gold üyeliğinin fiyatını eklediğinizde; çok daha yüksek bir fiyat etiketi çıkıyor.

Bununla birlikte, Battlefield 2042, şaşırtıcı derecede ayrıntılı ortamlar; devasa haritalarda oynanan 128 oyunculu destansı savaşlar ve kulağa biraz insan gibi gelen Uzmanlar ile; gerçekten serinin yeni nesli gibi hissettiriyor. Kolayca gördüğümüz şey ise iyi görünen FPS diyebiliriz. Üstelik PC kurulumumuzda sorunsuz bir şekilde çalıştı, ancak konsollarda da nasıl çalıştığını görmek istiyoruz. Henüz bunun için yetkimiz yok. Ayrıca buradaki tüm izlenimler oyunun PC versiyonuna ait diye de belirtelim.

Battlefield 2042 piyasaya sürüldüğünde oyunculara yedi Topyekün Savaş/Tehlike Bölgesi haritası; atlayabileceğiniz altı klasik Battlefield Portal haritası ve birlikte oynayabileceğiniz; 10 Uzman ve gelecek sezonlarda daha fazlasını vaat ederek; oyuncuların elde edebilecekleri pek çok şey sunacak gibi görünüyor.

Ancak, tüm çok oyunculu deneyimlerinin; herkes için olması imkansız ve oyuncuların muhtemelen diğerlerine göre daha fazla çekim yapmasını; ve yeni içerik gelene kadar tekrarla sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu sezonluk içeriğin düşmesi, oyunu önemli ölçüde sarsacak; muhtemelen Battlefield 2042’nin uzun ömürlülüğünü belirleyecek ve bir yol haritası yolunda çok az şey olsa da, oyuncuların önündeki yol hala oldukça karanlık.

All-Out Warfare

Battlefield 2042’nin bel kemiği, All-Out Warfare deneyimidir. Hayranların en sevdiği iki yenilenmiş mod olan Conquest ve Breakthrough’dan oluşan All-Out Warfare; daha önce birinci şahıs nişancı oyunları oynamış olanlara; aşina olacak ve muhtemelen seriye yeni başlayanlar için en iyi deneyim olacak; çok oyunculu bir deneyim sunuyor.

Kişisel favorimiz olan Breakthrough moduyla başlayalım. Battlefield 2042’deki savaşların ölçeğinin tam etkisini istiyorsanız, Breakthrough muhtemelen bunun en iyi örneği diyebiliriz. Bu mod, 64 kişilik (veya PS4 ve Xbox One’da 32) ekiplerin dört kişilik ekiplere ayrıldığını, biri saldırıp diğerinin savunmaya çalışırken; haritayı ele geçirmeyi amaçladığı için kafa kafaya ilerlediğini görüyor.

Bu, mangamız her bir sektörü güvence altına almak için; üzerine düşeni yerine getirirken, odaklanmış bir savaş deneyimi sunuyor. Atılım, çok fazla takım çalışması odaklı hissettiriyor. Her biriniz, bir takımın parçası gibi hissetmenizi sağlayan kadro dinamiği ile daha iyi uyguluyorsunuz.

Tehlike Bölgesi hala Breakthrough ile aynı haritalarda kafa kafaya giden iki takım görüyor; ancak bireysel kontrol noktalarını ele geçirmek yerine, eylem birkaç bayraktan oluşan sektörler etrafında toplanıyor. Breakthrough, her kontrol noktasının kademeli olarak kilidinin açıldığını görerek oyuncuların ilerlemesini engellerken; Conquest tüm haritayı açarak hemen hemen istediğiniz yere seyahat etmenize olanak tanıyor. Breakthrough’da kademeli olarak açılan bu sektörün daha iyi ilerleme hızına ve daha fazla odaklanmaya izin verdiğini; Conquest’in ise herkes için biraz daha özgür olduğunu hissettik.

All-Out Warfare’de Battlefield 2042’nin artan oyuncu boyutunun belki de en büyük yararı, pes etmemek. Sürekli olarak çok sayıda düşmanla karşılaşmazsanız da, nerede olursanız olun neredeyse her zaman birisiyle karşılaşıyorsunuz. Elbette, harita oyuncu boyutuna göre ölçeklendi; ancak yaya olarak hiçbir zaman bir düşman veya takım arkadaşı bulmakta zorlanmadık ve o kadar çok oyuncu var ki aksiyon asla durmuyor.

Kümeler ve Asıl Eğlence

Ancak asıl eğlence, geliştirici EA Dice’ın dediği gibi Battlefield 2042’nin “kümeleri”nde gerçekleşiyor. Kümeler, doğal olarak oyuncuları sürü halinde olmaya teşvik eden; ve büyük çaplı çatışmalara neden olan noktalar. Oyuncuların bu kümelere yönelme şekli oldukça organik hissettiriyor – sektörü ele geçirmeyi hedeflerken; aniden kendinizi zifiri karanlık bir tünelde mermi alışverişinde bulunurken; zemin kazanmak için düşmanı itmeye çalışırken bulabilirsiniz. Bu kümeler harika ve eylemin gittiğiniz her yerde gerçekleştiği anlamına geliyor.

All-Out Warfare oynamak, Uzmanınızı seçme konusunda size daha fazla özgürlük veriyor ve bu konuda daha fazla deney yapmanıza olanak tanıyor. Mühendis Boris olarak taret kurmayı denemek veya Sundance’in kanat takımını denemek isterseniz; bu size zafere mal olmaz ve ölümler arasında, savaş (veya entrikanız) gerektiriyorsa Uzmanınızı başka biriyle değiştirebilirsiniz.

Ancak, Uzmanlar arasındaki tek gerçek fark; herhangi bir Uzman için herhangi bir yüklemeyi kullanabileceğiniz için benzersiz yetenekleridir. Yine de Breakthrough ve Conquest’te Uzman seçimini zaman zaman biraz gereksiz hissettiriyor; ancak bazı özel yetenekler kendilerini belirli haritalara (ve bazı durumlarda modlara) diğerlerinden daha fazla ödünç veriyor. Örneğin, Mackay kendini başkalarının ulaşamayacağı daha yüksek alanlara çekmek için bir kanca kullanabiliyor.

Silah seçiminde de biraz hayal kırıklığına uğradık. Yükünüze eklenecek saldırı tüfekleri, nişancı tüfekleri ve tabancalar olsa da, seçim çok büyük değil. Bu, mevcut silah özelleştirme derecesi ile biraz yardımcı oluyor ve cephane tipinizi; kapsamınızı ve daha fazlasını oyun tarzınıza uyacak şekilde değiştirmenize olanak tanıyor. Yine de, bekleme süreleri arasında boş zamanlarınızda arayabileceğiniz; emrinizde olan alet ve araçlar, silahlarınızı güçlendirmeye yardım ediyor.

Hazard Zone

All-Out Warfare, kalabalığa karışma yeteneği sunarken, Hazard Zone tamamen sıkı bir ekip oyunu vaat ediyor. Bir kez daha dört kişilik bir ekipte çalışıyorsunuz; ancak bu sefer veri sürücüleri toplamak; kredi kazanmak ve bir çıkarma noktasına ulaşmak için diğer mangalara karşı yarışıyorsunuz. Bu krediler daha sonra bir sonraki oyununuz için silah ve taktik yükseltmeleri satın almak için kullanılıyor.

Hazard Zone, eğlenceli ama zayıf dengeli bir çok oyuncu deneyimi vaat ediyor. Sıkı kadro oyunu zevkli olsa da, zaferi güvence altına almak için takım arkadaşlarınızla birlikte çalışmaya zorlarken, ekonomisi yanlış geliyor. Sıfır krediyle ve sonuç olarak çok basit bir silah yüklemesiyle başlıyorsunuz – bir veri tarayıcı, bir saldırı tüfeği ve bir el bombası. Kredileri daha iyi silahlar satın almak için elde etmek için, veri sürücülerini toplayarak ve çıkarma bölgelerinde bunları bozdurarak veya veri sürücülerini savunan işgalci AI güçlerini öldürerek maçlarda iyi performans göstermeniz gerekiyor.

Bu, Hazard Zone’un daha başarılı oyunculara hitap ettiği anlamına geliyor ve yeni başlayanların kapıdan içeri adım atmasını zorlaştırıyor. Daha az deneyimli oyuncular zamanla kredi kazanabiliyor, ancak daha iyi oyuncular tarafından yok ediliyor. Yani sonunda kazandıkları tüm yükseltmeleri kaybediyorlar.

Battlefield Portal

Battlefield 2042’nin diğer çok oyunculu deneyimleri tam olarak size göre değilse; her zaman kendinizinkini yaratabilirsiniz. Çünkü Battlefield Portal, Battlefield 2042, Battlefield 1942, Bad Company 2 ve geçmişten günümüze pek çok Battlefield oyunundan haritalar, araçlar, sınıflar, silahlar, ekipler ve daha fazlasıyla kendi özel Battlefield sanal oyun deneyimlerinizi oluşturmanıza, keşfetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyor.

Kendi haritanızı sıfırdan oluşturamazsınız, ancak kendi yeni deneyimlerinizi oluşturmak için kurallar, öğeler ve olay tetikleyicileri ekleyerek mevcut bir haritayı düzenleyebilirsiniz ve deneyimler oldukça gerçeküstü oluyor. Örneğin, incelememiz sırasında oyuncuların cephaneliklerinde yalnızca bir roketatar veya bıçak olduğu bir maç oynadık. Her roketatar sadece bir rokete sahipti ve daha fazla cephane elde etmek için zıplamaya devam etmek zorundaydınız; bu da zıplayan askerlerin birbirine patlayıcı ateşlediği bir maçla sonuçlandı.

Ancak önceki oyunlardan içerik ve bu oyunlardan yeniden düzenlenmiş hayranlar; tarafından sevilen haritalar (60 fps’de 4K’da çalışıyor) ile temel olarak Battlefield’ın geçmişinden oyunların modern bir versiyonunu yapabilirsiniz; Bad Company 2’den bir Rush on Arica Harbour gibi. Yeniden düzenlenen bu haritalardaki hoş bir ayrıntı,; görsel olarak ve bazı yerlerde mekanik olarak iyileştirilmiş olsalar da; orijinal müziğini koruyorlar ve bu haritalar, haritanın içindeymişsiniz hissini artırıyor.

Ekipler

Bu maçları istediğiniz kadar karmaşık veya basit hale getirebilirsiniz. Ekipler, yapay zeka, silahlar ve haritalar gibi unsurları basitçe değiştirmek isteyenler için basit bir adım adım seçenek olsa da, olay tetikleyicileri, mermi hızını ayarlamanıza ve diğer nitty-cesurları yapmanıza olanak tanıyan daha gelişmiş bir seçenek de var. Battlefield Portal’da bu kadar çok olasılık varken, oyuncuların yarattığı maçları görmek için sabırsızlanıyoruz. Neyse ki, kendi maçlarını yaratmaktan hoşlanmayanlar için, topluluktaki diğerlerinin yaptığı maçları oynama seçeneğiniz var.

Bu nedenle Battlefield Portal; alışılmışın dışında bir Battlefield 2042 deneyimi sunuyor. Battlefield yeni oyuncuların oynama şansı bulamamış olabilecekleri serinin unsurlarını tekrar ziyaret etmelerine de izin veriyor. En önemlisi, Battlefield Portal, Battlefield 2042’nin daha yavaş tarafını tam olarak benimsemenize izin veriyor. Diğer çok oyunculu deneyimler, rekabeti eğlenceyle dengeliyor. Ancak Portal, yalnızca defibrilatörlerle savaşmak gibi saçma durumlarda yer almak isteyenler için; bir oyun alanı da olabilir.

En Havalı Silah – Hovercraft

Battlefield 2042’deki en havalı silahın ne olduğunu bilmek ister misiniz? Bu bir hovercraft. Elbette emrinizde çok sayıda silah var, ancak hiçbiri Battlefield 2042’nin kaotik özünü bir kum tepesine hücum etmek ve bir düşman uzman ekibini beceriksiz bir kolaylıkla alt etmek kadar havalı değil.

Artıları

-Savaşlar epik hissettiriyor

-Güzel ve detaylı haritalar

-Bol silah özelleştirmesi

-Portalın çok fazla potansiyeli var

Eksileri

-Fiyat

-Tehlike Bölgesi kendini tekrar ediyor

-Uzmanlar çok farklı değil

Kararımız

Call of Duty gibi birinci şahıs nişancı oyunlarının agresif ve rekabetçi yapısından bıktıysanız Battlefield 2042 tam size göre diyebiliriz. Battlefield 2042, hem seriye yeni başlayanlara hem de eski oyunculara hitap eden destansı savaşlarına bolca eğlence katmayı başarıyor. Bununla birlikte, yalnızca çok oyunculu bir oyun için tam fiyat ödüyor olmanız, biraz ağır olabilir. Özellikle de şu anda tam bir deneyim yerine üzerine inşa edilecek sağlam bir temel gibi hissettirdiği için. EA DICE’ın Battlefield 2042’ye canlı hizmet yaklaşımı benimsemesi ve oyunun zaman içinde gelişmeye başlamasıyla, hevesli bir Battlefield hayranı değilseniz, almak için beklemeye değer olduğunu söyleyebiliriz.

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