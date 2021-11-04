Battlefield 2042 PC Sistem Gereksinimleri

Battlefield 2042 19 Kasım‘da resmen çıkıyor. Şimdi ise ön sipariş verilebilir durumda. Bu oyunu oynamak için gereken minimum ve önerilen PC özellikleri ve sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı.

Bir GeForce GTX 1050 TI veya Radeon RX 560 GPU’nun Battlefield 2042 sistem gereksinimlerini karşılayarak oyun deneyiminizin çalışma zamanı sorunları veya oyun bozan çökmelerden uzak olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak Battlefield 2042’yi amaçlandığı gibi deneyimlemek için, bilgisayarınızın bu yaklaşan FPS oyununu kusursuz bir şekilde deneyimleyebilmeniz için GeForce RTX 2060 veya Radeon RX 5600 XT GPU için önerilen sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, Battlefield 2042, franchise’ın bilindiği topyekün savaşa büyük bir dönüş vaat ediyor. Karada, denizlerde ve gökyüzünde üstünlük için savaşırken çok sayıda asker, araç ve helikopterin kontrolünü elinize alın. Daha önce Battlefield oyunlarını oynamış olsanız da, üstün GPU’larla bunun size düşmanlara karşı avantaj sağlamasını beklemeyin. Battlefield 2042’de yalnızca bilgisayar özelliklerinizin güncel olduğundan emin olarak düşmanlarınızı gerçekten yenebilirsiniz.

Minimum PC Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600 İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Core i5 6600K Bellek (RAM): 8GB

8GB Video Belleği (VRAM): 4GB

4GB Grafik kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Grafik kartı (AMD): AMD Radeon RX 560

AMD Radeon RX 560 DirectX: 12

12 Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı Sabit sürücü alanı: 100 GB

Önerilen PC Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

Intel Core i7 4790 Bellek (RAM): 16GB

16GB Video Belleği (VRAM): 8GB

8GB Grafik kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 Grafik kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT DirectX: 12

12 Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı Sabit sürücü alanı: 100 GB SSD

Battlefield 2042 Official Reveal Trailer