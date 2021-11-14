Battlefield 2042 İlk Çıktığında Sesli Sohbete Sahip Olamayacak

Oyun severlerin merakla beklediği Battlefield 2042, 19 Kasımda piyasaya sürülecek. Oyunun çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen severler bir şokla karşılaştılar.

Sesli sohbet geliştiricisi DICE yaptığı açıklamada; sesli sohbet özelliğinin uygun lansmandan bir süre sonra oyuna girmeyeceğini söyledi.

Stüdyo karar için bir neden sunmadı. Durum ne olursa olsun, sesli sohbetin olmaması, özellikle PC, Xbox Series X ve S ve PlayStation 5‘te Battlefield hayranları tarafından eksikliği şiddetle hissedilecek.

Eğer arkadaşlarınızla iletişim kurmak istiyorsanız Discord‘u veya konsolunuzdaki grup sohbeti özelliğini kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak yabancılarla oynamaya çalışırken bu size yardımcı olmaz. Bu durumlarda, görünüşe göre hantal olan ping sistemine güvenmeniz gerekecek.

Battlefield 2042 herhangi bir kipinde sesli sohbet eksikliği sosyal bir solo oyuncu için can sıkıcıdır. Ancak bu en çok Battlefiled Hazard Zone‘da göze çarpmaktadır. Bu, sizi ve üç müttefikinizi birkaç düşman ekibine ve AI (yapay zeka) rakiplerine karşı karşıya getiren, oyunun kadro tabanlı taktik modudur.

Hazard Zone, dikkatli ve stratejik bir deneyim olacak şekilde tasarlandı, ancak sesli sohbet eksikliği, tek başına oynamayı büyük bir acı haline getiriyor. Discord veya konsolunuzun parti sohbeti aracılığıyla konuşabileceğiniz, birlikte oynayacak özel bir arkadaşınız yoksa, eğlence modunun bir anlamı kalmıyor.

Battlefield Oyun Serileri

Battlefield: 1942

Battlefield: 1942: Secret Weapons of WWII

Battlefield: 1942: The Road to Rome

Battlefield: Vietnam

Battlefield: Vietnam: World War II Mod

Battlefield 2

Battlefield 2: Special Forces

Battlefield 2: Euro Force

Battlefield 2: Armored Fury

Battlefield: 2142

Battlefield: 2142: Northern Strike

Battlefield: Bad Company

Battlefield: Heroes

Battlefield: Bad Company 2

Battlefield: Bad Company 2: Vietnam

Battlefield Play4Free

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield: Hardlines

Battlefield 1

Battlefield 5

Ayrıca bkz: Battlefield 2042 PC Sistem Gereksinimleri