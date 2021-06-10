Battlefield 2042 Tanıtıldı! – Çıkış Tarihi ve Fiyatı!

Yılların eskitemediği ve birçok oyuncunun sevdiği oyun olan Battlefield serisi, özellikle üçüncü serisiyle oldukça yüksek başarı sağlamıştı. DICE ve EA Games‘in ortak olarak yaptığı oyun, Battlefield 1 ile bizi Osmanlı zamanına götürmüştü. Oyun geliştiricileri Battlefield 4 ve 5‘te geçmiş zamanlarda senaryolar ile karşımıza çıkarken bu sene çıkacak olan yeni Battlefield 2042 artık modern zamana geçiş yapıyoruz.

Dün yayımlanan 5 dakikalık fragmanda yeni oyunun Battlefield 2042 olarak isimlendirildiği (daha önce sızdırılmıştı) ve çıkış tarihine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yeni oyun günümüzden 21 yıl sonrasını ele alıyor ve içerisinde birçok gelişmiş silah, ekipman bulunurken aynı zamanda fragmandan anlaşıldığı üzere aksiyonu yüksek bir yapıya sahip. Bu fragman dışında firma 13 Haziran tarihinde yeni bir oynanış videosunu yayımlayacağını da açıkladı.

Battlefield 2042 Çıkış Tarihi

Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 2042, PC, PlayStation, Xbox gibi platformalara 22 Ekim 2021 tarihinde (eğer ertelenme olmazsa) satışa sunulacak. Ayrıca oyun şuan da bazı oyun marketlerinde ön siparişe sunulmuş durumda. İşte ön sipariş fiyatları;

PC (Steam ve Epic Games Store)

Battlefield 2042: 419,99 TL

Battlefield 2042 Gold Edition: 599,99 TL

Battlefield 2042 Ultimate Edition: 799,99 TL

Xbox



Battlefield 2042: 449,99 TL (Xbox One – indirimsiz fiyatı 499,99 TL), 503,99 TL (Xbox Series X|S – indirimsiz fiyatı 559,99 TL)

Battlefield 2042 Gold Edition: 629,99 TL (indirimsiz fiyatı 699,99 TL)

Battlefield 2042 Ultimate Edition: 809,99 TL (indirimsiz fiyatı 899,99TL)

PlayStation

Battlefield 2042: 500 TL (PS4, PS5)

Battlefield 2042 Gold Edition: 700 TL

Battlefield 2042 Ultimate Edition: 900 TL