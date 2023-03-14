Günümüzün en ünlü FPS aksiyon oyunlarından biri olan ve yıllardır oyun piyasasını kasıp kavuran Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bugünkü yazımızda sizlere hem oyun hakkında bilgi verip hem de hangi tarih aralığında oyunu oynayacaksınız anlatacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak kısaca sizlere bahsedelim; Battlefield 2042, dünyanın dört bir yanındaki geniş savaş alanlarında günümüz teknolojisi ile sizlere oldukça keyifli ve aksiyon dolu bir senaryo sunmakta.

Bildiğiniz üzere Battlefield oyununun birden fazla serisi bulunmakta ve her serisinde oldukça başarılı bir iş çıkararak oyunculara istediğinin fazlasını veren bir oyun. Fakat Battlefield 2042 2021 yılında çıkmasına rağmen hikaye modu bulunmuyordu ve oyuncular tarafından oldukça eleştiri almıştı. Gelen güncellemeler ile bu durum düzeltilerek oldukça oyuncular gözünde oldukça yüksek bir puan aldı.

Battlefield 2042 oynamak isterseniz, Steam üzerinde iki gün nboyunca oynaması ücretsiz olacak. Bunun yanında 16 Mart’a kadar oyunun Steam üzerinde indirimden yararlanabilirsiniz. Eğer bu iki günlük ücretsiz deneme sürecinde oyunu satın almak isterseniz. 599 TL yerine 180 TL’ye oyunu satın alma şansınız var.