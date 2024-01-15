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Ripple Effect tarafından geliştirilen sevilen oyun Battlefield serisinin yeni oyunu güçlü efektleri ile geliyor. Daha gerçekçi bir oyun için geri sayım başladı.

Battlefield serisinin son oyunu olan Battlefield 2042, serinin en az beğeni alan yapımı oldu. Ripple Effect tarafından geliştirilen serinin yeni çıkacak oyunu ise sektöre damga vurmaya hazırlanıyor. Efektleri ile çığır açması planlanan oyunun geliştirme çalışmalarına başlandı. Battlefield serisinin yeni oyunu güçlü efektleri ile geliyor.

Battlefield Serisinin Yeni Oyunu Güçlü Efektleri ile Çığır Açacak

DICE LA olarak bilinen Ripple Effect tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan sevilen oyun serisi Battlefield’ın yeni oyunu iççin çalışmalara başlandı. Geliştirici stüdyonun verdiği bir iş ilanında yer alan tanıma göre şirket “sektörün en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerini yaratma” görevini yerine getirebilecek bir VFX direktörü arıyor.

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Gerçekçi efektleri ile oyuncuyu etkilemeyi ve dinamik bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefleyen şirket savaşın yarattığı kaosu sanki gerçekmiş gibi oyuncuya yansıtmayı ve oyundan alınan zevki zirveye çıkarmayı amaçlıyor. Bağımsız bir oyun üretmek isteyen oyun geliştirici stüdyo, diğer stüdyolar iş birliğinin kapısını aralarken yeni bir bölümün de geldiğini haber veriyor.

Ripple Effect’in bu hamlesi; Electronic Arts’ın bağlantılı bir Battlefield evreni yaratma stratejisi ile uyuşmakta. Electronic Arts söz konusu stratejisini 2021’in sonunda duyurmuştu ve Battlefield 2042 değerlendirmelerine cevap niteliğinde olmuştu. Electronic Arts bu açıklaması ile serinin yeni bir dönemine işaret etmişti.

Ripple Effect Üstün Bir Oyun Deneyimi Sunacak

DICE bir yandan serinin ileriki zamandaki çok oyunculu oyununu geliştirmeye çalışırken, bir yandan da Ridgeline Games ile birlikte bir sonraki tek oyunculu oyunu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kurucusu Marcus Lehto olan Ridgeline Games ile gerçekleştirilen bu ortak çalışma ile Battlefield 2042 ile istediği başarıyı yakalayamayan serinin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Eleştirilerin dikkate alınarak başlanan bu çalışmalar neticesinde inovatif bir oyun deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Ripple Effect, Battlefield temellerinde, ancak tamamıyla farklı bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda serinin yeni oyununda, çok gerçekçi bir savaş ortamı, inanılmaz yıkım efektleri, çarpıcı görselleri ile dinamik bir oyun bizleri bekliyor gibi görünüyor.