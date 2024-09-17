Battlefield Yeni Oyunu 2025 Yılında Geliyor, İşte Detaylar!

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En sevilen nişancı oyunlarından biri olan Battlefield serisinin yeni oyunu uzun zamandır bekleniyordu. Serinin son yapımı 2021 yılında oyuncuya sunulan Battlefield 2042 idi. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Call of Duty rakibi Battlefield yeni oyunu 2025 yılında geliyor. Battlefield 7 olarak adlandırılan yapım hakkında gelen yeni bilgiler içeriğimizde…

Battlefield Yeni Oyunu 2025 Yılında Geliyor

Birinci şahıs ve üçüncü şahıs nişancı oyunu Battlefield serisi, oyun dünyasının en sevilen yapımlarından ve Call of Duty’nin sıkı rakibi. Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan serinin son oyunu 2021 yılında çıkmıştı ve o zamandan bu yana oyunlara eklenen DLC’ler dışında yeni bir oyun seriye eklenmedi. Serinin son oyunu Battlefield 2042 idi ve üzerinden uzun zaman geçtiği için yeni oyun heyecanla beklenmekte idi.

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Battlefield serisinin yeni yapımı hakkında EA’dan gelen açıklamalar oyun severleri oldukça mutlu etti. Açıklamaya göre serinin yeni oyunu Battlefield 7 önümüzdeki yıl, oyun severlere sunulacak. Digital Illusions CE tarafından geliştirilen ve EA tarafından yayınlanan Battlefield nişancı oyunu serisinin yöneticisi Vince Zampella bir röportaj vererek yeni yapım hakkında açıklamalarda bulundu.

Zampella yaptığı açıklamalarda, serinin yeni oyununun köklerine döneceğini ve modern bir dönemde geçeceğini deklare etti. Battlefield 7’de iyi tasarlanmış, kompakt alanların bulunacağını belirten Zampella, oyunun bu açıdan Battlefield 2042’den ayrışacağını söyledi. Bilindiği üzere Battlefield 2042’de, 128 oyunculu çok büyü haritalar yer almakta. Vince Zampella yalnızca sayı için 128 oyunculu bir oyun yerine eğlenceyi ön plana çıkaran bir yapım ortaya çıkarmak istediklerini belirtti.

Geleneksel Sisteme Geri Dönülüyor!

Battlefield 7, bir önceki oyunda ya da serinin diğer oyunlarında beğenilmeyen ve eleştirilen detayları içermeyecek. Örneğin Battlefield 2042’de Specialist sitemi oldukça olumsuz yorum almıştı ve dolayısıyla bu sitem yeni oyunda bulunmayacak. Bu konuda yaptığı açıklamada Zampella, sistemin oyuna uyum sağlamadığını ve uzmanların yeni oyunda bulunmayacağını duyurdu. Sınıf sistemi Battlefield’ın özünde var diyen Zampella, bu sistemi oyuna geri getireceklerini belirtti.

Electronic Arts serinin yeni yapımı ile ilgili yaptığı açıklamalarda yeni oyunda büyük değişikliklerin yapıldığını aktardı. EA, bu yeni oyun için oldukça büyük bir ekip kurduğunu açıkladı. Bu kapsamda Electronic Arts geliştirici stüdyolarından Ripple Effect, DICE, EA Motive ve Criterion, Battlefield 7’nin geliştirilmesi için birlikte çalışıyor.

Battlefield 7 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 7 çıkış tarihi serinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Bu bağlamda yeni oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ancak kesin bir tarih henüz belli değil. Yeni oyun geleneksel sınıf sistemine sahip, modern çağda geçen ve kompakt bir harita tasarımına sahip olan bir yapıda geliyor. Battlefield serisinin hayranlarının muhteşem bir yapıma kavuşmaları için oldukça kısa bir süre kaldı diyebiliriz.