Ubisoft tarafından geliştirilen ve 2015 yılında piyasaya sürülen Assassin’s Creed Syndicate Ubisoft Connect platformunda PC oyuncuları için ücretsiz oldu. Bugünden (27 Kasım Pazartesi) itibaren oyun herhangi bir bedel ödemeksizin alınabilecek. Oyuna bedava sahip olmak isteyenler için belirlenen son tarih ise 6 Aralık Çarşamba günü saat 16 olarak tayin edildi.

Bedava Oyun: Assassin’s Creed Syndicate Ubisoft Connect de Ücretsiz Dağıtılıyor

Ubisoft’un geliştirdiği ve PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC), Stadia ile Amazon Luna platformlarında piyasaya çıkardığı açık dünya aksiyon suikastçı oyunu Assassin’s Creed Syndicate hali hazırda Steam üzerinden yüzde 75 indirimle 5,99 dolardan satılmakta. Oyunun indirimsiz fiyatının ise 23,99 dolar olduğu görülüyor.

Ubisoft’un kendi platformu olan Ubisoft Connect de oyun, PC oyuncuları için bedava konuma getirildi. 10 gün boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak oyunu gamerlar edinmeye başladı bile. Steam de bugüne değin 25 bine yakın oyuncu incelemesi alan yapım, bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı. Bu nedenle, yapımın “tutulan bir oyun” olduğunu söylemek de yanlış olmaz.

27 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında oyunu ücretsiz sağlayacak Ubisoft’un bu jesti için yayımladığı duyuru metni ise şu şekilde: “Ubisoft Assassin’s Creed Syndicate oyununu sunmaktan mutluluk duyar. Bedava oyunu 27 Kasım saat 16:00 ila 6 Aralık saat 16:00 tarihleri arasında alabilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz!”

En güncel oyun indirim haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyuncu Yorumları ve Sistem Gereksinimleri

En iyi Assasin’s Creed oyunlarından birisi olan Syndicate, Ubisoft Store’da bedava olması üzerine pek çok gamer kısa sürede oyunu kütüphanesine ekledi. Oyunu alan kişilerin ömür boyunca oyunu ücretsiz oynayabileceğini belirtelim.

Sosyal medya üzerinden bedava Assassin’s Creed Syndicate hakkında yorum yapan oyuncular da son derce mutlu olduklarını belirten görüşler sarf ettiler. Son olarak Assassin’s Creed Syndicate minimum sistem gereksinimlerine de değinmek gerekirse:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions sadece)

İşlemci: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz / AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM birlikte Shader Model 5.0)

Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

Oyuna bedava sahip olabilmek için aşağıdaki resmi site linkini ziyaret edebilirsiniz: