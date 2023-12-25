Oyuncu dostu olarak nam salan Epic Games, bedava oyun dağıtmaya devam ediyor. Steam’in dolar kuruna geçmesine inat TL ile oyun satmayı sürdüren oyun platformu, bunun yanı sıra ücretsiz verdiği oyunlarda da hız kesmiyor. Bu hafta Epic Games tarafından ücretsiz verilen oyun ise Ghostwire Tokyo oldu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen oyunun Steam fiyatı hali hazırda yüzde 67 oranında indirimli olmasına rağmen yaklaşık 12 dolar (350 TL). Ghostwire Tokyo Epic Games Store da ise ücretsiz. İşte detaylar…

Bedava Oyun: Ghostwire Tokyo Epic Games de Ücretsiz!

2023 yılının son günlerine girilirken Epic Games Store’un ücretsiz oyun dağıtma alışkanlığı hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta Ghostwire Tokyo’yu “ücretsiz” hale getiren Epic Games Store, abonelerini bir kez daha mutlu etti. 2022 yılında piyasaya çıkan oyun hakkında birkaç bilgi vermek gerekirse; içeriğimizi detaylandıralım.

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Ghostwire Tokyo Hakkında

Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve 2022 yılının ilk çeyreğinde oyuncularla buluşan oyunun yayıncısı Bethesda Softworks. PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan oyun; tek oyunculu aksiyon macera doğaüstü RPG türlerinde.

Bugüne değin Steam üzerinden 10 bine yakın değerlendirme alan ve bu değerlendirmelerde de “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyunun Steam’deki orijinal fiyatı 35,99 dolar olarak görünüyor. Steam 2024 Kış İndirimleri kapsamında yüzde 67 indirime giren ve 11,67 dolara düşen fiyatı ile oyunculara cazip gelen yapımı, Epic Games Store bedava vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta ücretsiz oyunlar bölümüne alınan oyun, 25 Aralık akşamına kadar oyuncular tarafından kütüphanelerine herhangi bir bedel ödenmeksizin eklenebilecek ve ömür boyu bedava oynanabilecek.

Ghostwire Tokyo Nasıl Oyun? Ghostwire Tokyo Oyuncu Yorumları

Oyuncuların genel olarak olumlu görüşlere sahip oldukları Ghostwire Tokyo ile ilgili birkaç gamerın yorumuna göz atmak gerekirse:

“Ghostwire: Tokyo, Japonya sokaklarında güzel ve ürkütücü bir gezinti, kendi arayışınız ve amacınız için savaşırken irfan ve efsanelerle yüz yüze gelmenizdir. Kusursuz oynanış ve dövüş mekaniği ile 40 saatlik keşif, sanki hiç zaman geçmemiş gibi görünecek ve Shibuya’nın ışıltılı sokaklarında koşmak için daha fazla zaman istemenize neden olacak.”

“Son yıllarda oynadığım en iyi yeni IP hikaye odaklı korku oyunlarından biri. Ayrıca, eğer Japon kültürünü seviyorsanız, detaylara gösterilen özen sizi suskun bırakacaktır. Genel olarak harika grafikler, harika hikaye ve karakterler, kontroller daha iyi olabilirdi ama bu oyunun kurallarını değiştirecek bir şey değil. Onu sevdim.”

“Japon folklorunun en iyisi! Harika grafikler, iyi bir hikaye ve karakterler, mükemmel dualsense kullanımı… Mutlaka oynanmalı!”