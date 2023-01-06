Beklenen Gün: Peugeot Inception Konsepti Tanıtıldı!

Peugeot Inception konsepti, 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı’na en son gelen konsept oldu. Fransız üreticinin bu son konsepti, Stellantis’in yakında çıkacak olan STLA Large platformunun ilk tasarım öğelerinden bazılarını içeren şık ve yeni bir sedan.

STLA Large platformu, adından da anlaşılacağı gibi, Peugeot serisindeki en etkileyici modeller de dahil olmak üzere büyük araçların üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Inception konsept otomobil beş metre uzunluğunda, ancak Peugeot, tasarımın 2025’ten itibaren en küçük araçlar da dahil olmak üzere tüm seriye taşınacağını söylüyor.

Inception, Peugeot’nun 800km (497 mil) menzil sağlayabileceğini iddia ettiği 100kWh 800V batarya ile donatılmıştır. Batarya, biri ön aksta ve biri arka aksta olmak üzere iki elektrik motoruna güç vererek dört tekerlekten çekişi mümkün kılıyor. Bu motorların birleşik “yaklaşık 670 beygir gücü” çıktısı, Inception’ın 0’dan 100 km/sa (62 mil/sa) hıza üç saniyeden daha kısa sürede çıkmasına olanak tanır.

Peugeot, Inception’ın dakikada 30 km’ye (18 mil) kadar şarj edebileceğini ve bunun da şarj hızını 225 kW’a çıkaracağını belirtiyor. Şirket ayrıca konsepti kablosuz şarjla donattı, ancak hızı hakkında herhangi bir tahminde bulunmadı.

Peugeot Inception’ın tasarımı, şirketin “kedi duruşu” dediği kurguyu içeriyor. Önde dikey üç çubuklu farlar ve aracın sürücü destek sistemleri için sensörleri tutan karartılmış bir ızgara. Izgara ayrıca, otomobilin güç aktarma organlarını barındıran karartılmış bir alt bölüme sahiptir. Arabanın arkasında, pürüzsüz bir cam panelin arkasında benzer arka lambalar bulunur.

Inception’ın geliştirilmiş termal özelliklere ve yanardöner yansımalara sahip 7.25m2 özel cam içeren “akıllı cam” özelliğinin, gelecekteki herhangi bir üretim modelinde tam olarak bu biçimde görünmesi pek olası değildir. Bununla birlikte Inception, onu üretime geçirebilecek başka teknolojik yeteneklere de sahiptir.

Inception’ın kapılarında, aracın dışındakilere mesajlar gösterebilen yatay bir “Teknik çubuk” bulunur. Peugeot Inception konseptinde bu mesajlar bir selamlama veya vedalaşma ya da aracın kalan menzili hakkında bilgi içerebilir. Aracın yapay zeka sistemi de sürücünün yaklaştığını algılayarak koltuk konumunu, sıcaklığını, sürüş modunu ve eğlence tercihlerini buna göre ayarlayabiliyor.

Inception’ın içi, dört köşesinde dokunmatik kontrollere sahip dikdörtgen bir direksiyon simidi olan Hypersquare dahil olmak üzere Peugeot’nun i-Cockpit kurulumunun en son sürümünü içeriyor. Bu kontroller, sürücünün ellerini direksiyondan çekmeden aracın ana işlevlerine erişmesini sağlar. Peugeot, Hypersquare’i 2026 yılına kadar üretim modellerinden birinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Inception’ın direksiyon simidi ile ön tekerlekler arasında mekanik bir bağlantı olmayan telli yönlendirme teknolojisini kullanması, Peugeot’nun yeni bir kabin mimarisi yaratmasına izin verdi. En yeni i-Cockpit kurulumu, ses, hareket ve dokunma girişlerini vurgulayan STLA Smart Cockpit yazılım platformunu içerir. Ayrıca Stellantis için isteğe bağlı hizmetlerin çekirdeği olan STLA Brain’i de içerir.

Hypersquare, arkasına monte edilmiş bir akıllı Halo Cluster ekranı ile çalışır. Araç ayrıca Stellantis’in STLA AutoDrive teknolojisi tarafından sağlanan Seviye 4 otonom sürüş kabiliyetine sahiptir. Bu etkinleştirildiğinde, Hypersquare kontrol paneline geri çekilir ve zeminden geniş bir panoramik ekran yükselerek ortamı ve kullanıcı deneyimini değiştirir.

Marka, kontrollerin daha da aşağı kaydırıldığı alçak hatlı bir ön panelin görüşü iyileştirdiğini ve daha fazla alan izlenimi verdiğini ve daha fazla konfor sağlamak için yolcuların vücut şekillerine göre ayarlanan daha geniş koltukların olduğunu iddia ediyor.