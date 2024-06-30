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2014 yılında piyasaya sürülen The Sims serisinin dördüncü yapımı Sims 4, yeni bir genişleme paketi yayınlayacak. Sims 4 oyunu severlerin uzun zamandır beklediği bir DLC olan Lovestruck ile çok eşlilik özelliği, ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Beklenen Sims 4 güncellemesi sonunda geliyor. İşte ayrıntılar…

Beklenen Sims 4 Güncellemesi Sonunda Geliyor

Maxis, The Sims Studio ve Blind Squirrel Games tarafından geliştirilen The Sims serisinin dördüncü oyununa yeni bir güncelleme geleceği yayıncı Electronic Arts tarafından duyuruldu. EA’nın en sevilen oyunlarından olan ve oyun severlerin beğenerek oynadığı yaşam simülasyonu oyunu Sims 4, oyuncuların uzun zamandır istediği bir özelliği yapıma ekleyecek.

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Bu kapsamda Sims 4 oyuncularının uzun zamandan beri istedikleri bir özellik olan çok eşlilik, sonunda oyuna geliyor diyebiliriz. Lovestruck DLC’si ile gelecek olan çok eşlilik özelliği Sims 4 oyuncularını oldukça sevindirdi. Oyunda bir romantizm özelliği olarak yer edinecek olan Lovestruck, Sims 4 severlere ücretsiz bir şekilde sunulacak.

Bir EA oyunu olan Sims 4’e çok eşlilik özelliğinin Temmuz ayında eklenmesi beklenmekte. Lovestruck için Electronic Arts’ın şimdiye dek yayınladığı “en ateşli DLC” olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte oyunun çok eşli ilişkileri resmi olarak da onaylayacağı söyleniyor.

Sims 4 Çok Eşlilik DLC’si Ne Zaman Yayınlanacak?

Tek oyunculu bir moda sahip olan Sims 4’ün yeni güncellemesi ile ilgili yapılan duyuru aşağıdaki gibidir:

“Yeni Romantik Sınırlar sistemi, tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulacak ve Sims’lerin romantik ilişkilerde fiziksel ve duygusal romantik özeliklerini özelleştirmelerine olanak tanıyacak. Bu sayede Sims’ler, diğer ilişkileri etkilemeden birden fazla Sims ile çıkabilecekler.”

The Sims’in diğer oyunlarında çok eşlilik özelliği bulunmamakla birlikte resmi bir şekilde de desteklenmiyordu. Bu da yaşam simülasyonu oyununda kıskançlık gibi duyguların ortaya çıkmasına sebep oluyordu ve bu da oyuncuların hoşuna gitmeyen bir durumdu. Yayıncı EA’nın yaptığı açıklamaya göre bahse konu güncelleme ile kıskançlık duygusuyla savaşmak için yeni modlara ihtiyaç olmayacak.

Bahse konu yenilikler Sims 4 oyuncularını oldukça sevindirdi. Güncelleme yayınlandıktan sonra hem konsol oyuncuları hem de PC oyuncuları çok eşlilik ve açık ilişki özelliklerini dilediği gibi kullanabilecek. Ücretsiz bir şekilde erişilebilecek olan Lovestruck genişleme paketi 25 Temmuz’da oyuncuya sunulacak.

Söz konusu özellik Sims topluluğu tarafından uzun zamandır beklenmekteydi. İlk oyunu 2000 yılında yayınlanmış olan The Sims serisinde bu ilişki seviyesine gelinmesi görüldüğü üzere 24 yıl kadar sürdü. Sims severler ise yeni yamanın gelişini heyecanla bekliyor. Bu arada Sims 4’ün; PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One ve Klasik Mac OS platformlarında oynanabileceğini de hatırlatalım.