Benco V80s Kamerasız Geliyor!

Akıllı telefon markalarından Benco, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu olan V80s modelini duyurmuştu. Benco V80s, kamerasız ve GPS’i olmayan özelliğine ile geliyor. Bunun asıl amacının gizlilik odaklı olduğu belirtildi.

Benco’nun V80 serisi herhangi bir kamera sistemine ve gizlilik odaklı GPS alıcısı olmadan raflarda olacak. Ayrıca 6.5 inç IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Unisoc SC9863A yonga seti ve 5000 mAp batarya kapasitesine sahip olan Benco V80s, ön kamerası olmamasına rağmen damla çentiğe sahip ön yüzü gerçekten çok ilgi çekici gözüküyor.

Benco V80s, 4G destekli arama yapmak ve görüşmek için sizlere yeterli bir fırsat sunuyor. Ayrıca WiFi desteği de mevcut. Ekranın arka tarafından parmak izi okuyucu bir sensör ve cihazın altında hoparlör kısmı yer alıyor. Android 11′ sahip olan Benco V80s, 64 GB depolama alanına ve 4 GB RAM seçeneğine sahip.

Ayrıca Benco V80s, microSD kart desteği ile depolama alanını artırmaya olanak sağlıyor. Bence V80 serisi gümüş ve mavi renk seçenekleri ile piyasada olacak. Benco V80 serisinin hangi pazarlarda var olacağı ve fiyatlandırması hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

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