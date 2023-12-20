BenQ Espor Oyuncu Monitörü Üstün Özellikleriyle Duyuruldu

Tayvan merkezli olan BenQ şirketi; elektronik eşya, bilişim ve iletişim cihazları üreticisidir. Dizüstü bilgisayar, dijital kamera, yazıcı, tarayıcı, monitör, cep telefonu gibi cihazlar geliştiren şirket, geniş ürün bir yelpazesine sahiptir. Özellikle e-spor oyuncularına yönelik olarak ürettiği cihazlarla da adından söz ettiren markanın yeni monitörü duyuruldu. BenQ espor oyuncu monitörü üstün özellikleriyle geliyor.

BenQ Espor Oyuncu Monitörü Özellikleri

Çin, Tayvan, Brezilya, Malezya ve Meksika gibi ülkelerde üretim merkezi bulunan BenQ markası 2004 yılından bu yana Türkiye’de de satışa sunuluyor. Cep telefonundan televizyona kadar pek çok elektrikli eşya üretimi gerçekleştiren marka espor oyuncularına yönelik monitörüyle gündeme geldi. BenQ espor oyuncu monitörü 540 Hz yenileme hızı ile sektörün en yüksek yenileme hızına sahip olan monitörlerinden biri oldu.

BenQ ZOWIE XL2586X oyuncu monitörü Fast – TN paneli barındırıyor. Aslında TN paneller görüntü kalitesi bakımından üst düzey değiller ancak, e-sporcular bu panelleri yüksek yenileme hızı ve düşük tepki sürelerinden dolayı sıklıkla tercih ediyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olan BenQ monitörü 24,1 inç büyüklüğünde.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

BenQ Oyuncu Monitöründe DyAc+ Teknolojisi

E- sporcular için tasarlanan BenQ oyuncu monitörü DyAc+ teknolojisi de barındırıyor. Bu teknoloji sayesinde, özellikle hız gerektiren oyunlarda, görüntünün bulanıklaşmasının önüne geçilmiş oluyor. Bu sayede de profesyonel oyuncuların oyun esnasında hiçbir detayı kaçırmaması sağlanıyor. BenQ’nun espor kategorisinde DyAc+ teknolojisinin kullanılmasının temel sebeplerinden biri de işte bu bulanıklaşmanın önlenmesi.

BenQ’nun e- sporculara özel bu monitörü; düşük mavi ışık, değişken yenileme hızı ve titreşim engelleme gibi özelliklere de sahip. Bu özellikleri sayesinde kullanıcının gözlerine zarar vermeme ve oyunlarda maksimum performans sağlama gibi sonuçlar hedefleniyor. Bunların dışında BenQ monitörde 1 adet DisplayPort 1,4 çıkışı ve 3 tane de HDMI 2.1 bulunuyor. BenQ ZOWIE XL2586X oyuncu monitörü özellikleri e-sporcular tarafından oldukça beğenileceğe benziyor.

BenQ Yeni Oyuncu Monitörü Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar?

BenQ’nun yeni oyuncu monitörü fiyatının ne kadar olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil ancak monitör, BenQ resmi internet sitesine eklenmiş durumda. Bununla birlikte cihazın ne zaman kullanıcıyla buluşacağı konusunda da bir açıklama mevcut değil.