Beyaz Yakayı Üzecek Haber! Linkedin Hikayeleri Kaldırıyor!

Pek çok kişinin aktif olarak kullandığı Linkedin, bir süre önce yaptığı yeni güncelleme ile hikayeler özelliği getirmişti. Söz konusu bu özellik pek çok yöneticinin ilgisini çekse de aktif olarak pek tercih edilmedi. Üst düzey yönetici olan Liz Li tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül ayı sonunda bu özellik kapıtalacak. Linkedin üzerinde insanlar kalıcı içeriğe daha çok önem verdiği için story moduna pek girmiyorlar. Bu yüzden de pek ilgi çekmiyor. Haliyle bu özellik kaldırılıyor bu yüzden.

İş dünyasının sosyal medyası olarak bilinen Linkedin, bu konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Daha öncesinde tıpkı WhatsApp, Instagram gibi 24 saat kalan bir hikaye özelliği getirmişti ama iş dünyasının pek ilgisini çeken bir stagram gibi 24 saat kalan bir hikaye özelliği getirmişti ama iş dünyasının pek ilgisini çeken bir özellik olmadı. Hatta çoğu kişi için de gereksizdi diyebiliriz.

Bu özellikle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı ve şimdiyse üst düzey yönetici durumu toparlamak adına bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve özelliğin kaldırılacağını söyledi. Bu durum da insanların isteklerine farklı bir açıdan cevap yaratıyor diyebiliriz. Twitter ardından bir platform daha bu özellikten vazgeçmiş oldu diyebiliriz.

Kalıcı içerikler daha çok seviliyor!

Yapılan açıklamaya göre kalıcı içerikler Linkedin üzerinde daha çok seviliyor. Haliyle insanlar sabit hikayelerden ziyade postlar paylaşmayı seviyor. Liz Li, kullanıcıların hikayeler özelliğine de ilgi gösterdiğini ancak yaptıkları incelemeler sonucunda asıl istenen şeyin kalıcı paylaşımlar olduğunu açıkladı. Bunun da hikaye özelliğinin ruhuna aykırı olduğunu söylediğini söyleyen Linkedin yöneticisi, daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Bu konuda yapılacak olan yeni güncellemeleri de merakla bekliyoruz doğrusu.