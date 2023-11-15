İTÜ Çekirdek tarafından 12 yıldır düzenlenen Big Bang Startup Challenge tüm hızıyla devam ediyor. Geleceğin unicornlarının katıldığı etkinlik, her yıl pek çok başarılı girişime destek oluyor. Gerek maddi ve gerekse iş, proje, süreç, vizyon ve gelişim destekleri ile girişimleri destekleyen etkinlik, katılımcılarına geçtiğimiz yıl 341 milyon TL’lik destek sağlamıştı. Bu yıl da 50 girişimin sahne alacağı Big Bang Startup Challenge 2023’te oyun girişimleri de yer alacak.

Big Bang Startup Challenge 2023’te Oyun Girişimleri de Yer Alacak

13-14 Aralık 2023 tarihlerinde Uniq İstanbul’da gerçekleştirilecek Big Bang Startup Challenge 2023 etkinliğinde boy gösterecek 50 girişim açıklandı. Bu girişimler arasında; otomotivden mobiliteye, enerjiden blok zincire, Pazar yerinden platforma ve sürdürülebilirlik projelerine kadar onlarca girişim yer alıyor. Ayrıca oyun girişimleri de etkinliğin dikkat çeken aktörleri arasında bulunuyor.

Big Bang Startup Challenge 2023’ün 50 girişimi arasında Arkerobox, Handler – Hand Shake with Al ve LinqiApp oyun sektörüne olan ilgileri ve yatırımları ile dikkat çekiyor. Kısaca 3 girişimin faaliyet alanlarına da Cepkolik okurları ile birlikte göz atmakta yarar var…

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Arkerobox

Kutu oyunları noktasında son derece önemli bir firma olan Arkerobox, eğitici kutu oyunları ile dikkat çekiyor. Dünyanın kültürel mirasını kutu oyunları ile çocuklara öğreten firma, kutu oyunlarını farklı bir boyuta taşımayı başarmış görünüyor. İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge 2023’e katılan firmanın etkinliğin dikkat çeken paydaşlarından biri olması bekleniyor.

Handler – Hand Shake with Al

Yapay zekanın özelliklerinden faydalanarak oyun geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan Handler, oyun sektörünün aktörleri tarafından yakından ilgilenilen bir girişim olma yolunda. Oyun geliştirme süreçlerini optimize eden Handler; girişim, kod üretimi, oyun tasarımı ve oyun dengesi alanında orijinal araçlar geliştiriyor. Bu araçları kendisi de kullanan firma, aynı zamanda diğer oyun geliştirme şirketlerinin üretim süreçlerine de söz konusu araçları entegre ediyor. Böylece daha kaliteli oyunlar daha kolay ve hızlı geliştirilebiliyor.

LinqiApp

Oyunlaştırma ve yapay zeka destekli öğrenme ile İngilizce öğrenimine odaklanan LinqiApp, çocukluk çağından başlayarak İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Global çapta İngilizce pratiğinde problem olduğunu saptayan uygulama, bunun çözümü için oyunlaştırmayı da kullanıyor.

İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge 2023 Etkinliği 13 – 14 Aralık’ta Uniq İstanbul’da!

50 girişimin boy göstereceği Big Bang Startup Challenge 2023, 13-14 Aralık tarihlerinde Uniq İstanbul’da olacak.