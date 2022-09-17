Bilgisayar Açılmıyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Bilgisayarlar son derece muazzam bir makine olsa da, bazen istenmeyen durumlarla karşılaşılabiliyor. Bilgisayarınızı açtığınız zaman siyah ekran ve mavi ekran verme gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizlere bilgisayar açılmıyorsa neler yapmanız gerektiği hakkında bilgi vereceğiz.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayarların hayatımızdaki yeri iyice arttı. Özellikle pandemi ile birlikte online döneme geçiş yapmış olduk. Hal böyle olunca evdeki bilgisayar sayısında artış ve her eve internet girme durumu oldu. Bilgisayarlar her ne kadar muazzam bir makine olsa da, bazen sorunlarla karşılaşabiliyor. Bir gün uyandınız ve güç düğmesine bastınız ancak bilgisayarınız açılmadı. Merak etmeyin bu yazımızla beraber bu durumda ne yapmanız gerektiği hakkında yeterli bilgiye sahip olacaksınız.

Bu gibi durumlarla karşılaşırsanız ilk olarak sorunu tespit etmeli ve ona göre bir yol izlemelisiniz. Her sorun için farklı çözüm yolları bulunmakta, dilediğinizi seçip o yol üzerinden devam edebilirsiniz.

Bilgisayar Açılmıyorsa Hangi Çözüm Yollarını Denemeliyim?

Güç bağlantılarını kontrol edin

Monitörünüzü kontrol edin

Bilgisayarınızı dinleyin

Donanımınızı kontrol edin

BIOS’unuza girin

Harici bir aygıt ile virüs taraması yapın

Bilgisayarı güvenli modda başlatın

Sabit sürücünüzü kontrol edin

Sabit sürücüyü başka bir bilgisayarda deneyin

Yukarıda belirttiğimiz yollarını takip ederek sorunun asıl kaynağı bulabilirsiniz. Sorunun kaynağı tespit ettikten sonra çözüm yolunu izlememiz gerekiyor.

Güç Bağlantılarını Kontrol Edin

Bilgisayarınız fişlerini farklı prizlerde deneyin

Elektrik bağlantısından emin olun.

Güç anahtarının açıklığından emin olun.

Monitörünüzü Kontrol Edin

Monitörünüze güç geldiğinden emin olun.

Girişlerin doğruluğunu kontrol edin.

Farklı bir monitöre bağlanmayı deneyin.

Bilgisayarınızı Dinleyin

Kulağınızı kasanıza doğru yöneltin ve dinleyin. Zaten herhangi bir sorun varsa sesten de bu sorunu anlayabilirsiniz. Fanları temizleyip, içindeki pisliklerden arındırın.

Donanımınızı Kontrol Edin

Bilgisayarın yan panelini açın.

Dizüstü ise bilgisayarın altındaki vidaları çıkararak kapağı açın.

Donanımlarda hasar olup olmadığına bakın.

Donanım bağlantılarında bir sorun olup olmadığına bakın.

Toz birikmesi gibi harici etkiler olup olmadığına bakın.

BIOS’a Girin

Siyah ekran açıkken F2 tuşuna basarak BIOS’a girin.

Bilgisayarda önyüklenebilir bir işletim sistemi olduğundan emin olun.

BIOS’un doğru sürücü ile başladığından emin olun.

RAM’in tanındığından emin olun.

CPU’nun fazla ısınmadığından emin olun.

Herhangi bir sorun görmüyorsanız varsayılan ayarları geri yükleyin.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Virüs Taraması Yapın

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Başlangıç ekranında F12 tuşuna basarak Boot ekranını açın.

Bilgisayarınıza bağlı USB aygıtı ya da CD’yi seçin.

Hiren’s Boot üzerinden önyükleme yapılacak.

Security klasörü üzerinden bilgisayarınızı tarayın.

Varsa kötü amaçlı yazılımları kaldırın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı Güvenli Modda Başlatın

Cihazını güveni modda başlatın.

Sorun giderme ekranını açın.

Gelişmiş seçenekleri açın.

Başlangıç ayarlarını açın.

Yeni eklenen sürücüleri kaldırın.

Sistem Geri Yükleme hizmetini seçin.

Sonra yeniden başlatın.

Sabit Sürücünüzü Kontrol Edin

Bilgisayarı güvenli modda başlatın ve Sorun Giderme ekranını açın.

Gelişmiş Seçenekler menüsünü açın.

Başlangıç Onarma ekranını açın ve bilgisayarınızın taranmasını bekleyin.

Sorun çözülmüyorsa bir sonraki adım ile devam edin.

Komut İstemi sayfasını açın.

sfc /scannow yazın ve Enter’a basın.

Sürücü sorunlarının kontrol edilmesini bekleyin.

Daha geniş bir tarama yapmak için bir sonraki adım ile devam edin.

Komut İstemi ekranına chkdsk C: /r yazın ve Enter’a basın.

Sorunlar tespit edildiği ve onarıldığı zaman bilgisayarı yeniden başlatın.

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