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Bilgisayar Fareyi Görmüyorsa Ne Yapmak Gerek?

Bilgisayar birçok donanımın bir araya gelmesiyle beraber oluşuyor. Bazen bu donanım parçaları hata verebiliyor. Bugünkü yazımızda sizlere bilgisayar fareyi görmüyorsa ne yapılması hakkında bilgi vereceğiz.

İbrahim Özbek

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bilgisayar fareyi görmüyorsa ne yapmak gerek

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Günümüzde bilgisayar insan hayatının vazgeçilmez bir parçası oldu. Bilgisayar birçok donanımın bir araya gelmesiyle beraber oluşuyor. Bazen bu donanım parçaları hata verebiliyor. Bugünkü yazımızda sizlere bilgisayar fareyi görmüyorsa ne yapılması hakkında bilgi vereceğiz.

Bilgisayarı oluşturan birçok donanım parçası var. Bunlar ekran, fare, klavye, ekran kartı vb. gibi parçalardır. Fare, bilgisayarda birçok temel işlemin gerçekleşmesi için gerekli bir donanım parçasıdır. İmleç şekilde ekranda karşımıza çıkan fare, opsiyonları seçmemizi ve her türlü temel işlemi gerçekleştirmemize yarar.

Bilgisayara bağlı farenin sorununu anlamaya çalışmadan önce ilk olarak farenizi başka bir bilgisayar üzerinde denemenizi öneririz. Özellikle kablolarda oluşan kırıklar ve kablo temassızlığı bilgisayarın farenin çalışmamasına neden olabilir. Gelin şimdi bilgisayar fareyi görmüyorsa neler yapabiliriz beraber bakalım.

bilgisayar fareyi görmüyorsa ne yapmak gerek

Fare çalışmıyorsa sebep olan sorunlar şu şekilde;

  • Mouse ile mouse pad yüzeyi arasındaki sorunlar
  • Donanım çakışması
  • Hatalı bağlanan donanım
  • Yazılım ya da sürücü çakışması
  • Bios ekranından fareyi kapatmak
  • Eski veya yanlış fare sürücüsü yüklemek
  • Eski USB sürücüsü yüklemek
  • İşletim sistemi dosyalarının bozulması 

İlk olarak teknik sorunlara bakmadan önce fiziksel ortamı araştırmamız gerekiyor. Mouse pad’in temizliğine her zaman önem vermeliyiz. Özellikle mouse’un altında yer alan optik kısmının zarar görmediğinden emin olmalıyız. Bununla beraber kablonun tam oturduğundan ve kablonun kırık olmadığından emin olmalıyız.

Bilgisayarınız kasasında birçok giriş yeri bulunuyor. Eğer mouse’uzu yanlış bir yere takarsanız, mouse’nuz çalışmayacaktır. Bu yüzden girişleri kontrol etmeli ve doğru girişi tercih etmelisiniz.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz ancak sorun hale çözülmediyse, artık yazılımsal sorunların üstüne gitmeliyiz. İlk olarak işletim sisteminin içindeki dosyaların bozulup, bozulmadığına bakmamız gerekiyor. Eğer ters bir durum varsa dosyaları tamamen iyileştirmemiz gerekiyor. Bununla beraber USB sürücüsünün sürümünün eski olması da, farenin işlevinin yitirmesine sebep olacaktır. Bu yüzden en son sürücüyü indirmeli ve sürekli bu sürücüleri güncel tutmalısınız.

Günümüzde yeni çıkan birçok mouse’un kendisine ait bir sürücüsü bulunuyor. Bu mouse’un yanlış bir sürümünün sürücüsünü yüklemek yazılımsal olarak hata verecektir. Bu durumdan dolayı bilgisayarınız fareyi algılamayacaktır. Yukarıdaki tüm adımları takip ettikten sonra sorun halen çözülmediyse, yeni bir mouse alma vakti gelmiş demektir.

Bilgisayar Açılmıyorsa Ne Yapmak Gerekir?

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