Bilgisayar İçin En İyi Yazıcılar 2022

En iyi yazıcılar, tüm belgeleriniz, fotoğraflarınız ve diğer basılı kopyalarınız için size uygun yazdırma seçenekleri sunar. İster ev ödevleri için temel belge baskısı, ister çerçeveli portreler için yüksek kaliteli fotoğraf baskısı veya tarama, kopyalama ve hatta faks gönderme işlemlerini gerçekleştiren bir şey istiyorsanız, bütçenize uygun bir yazıcı var. Hepsi bir arada mürekkep püskürtmeli mi yoksa siyah beyaz lazer yazıcı mı istiyorsunuz? Bu makalede, ne istediğinize karar vermenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun yazıcıyı bulmanıza yardımcı olacağız. İşte 2022’nin en iyi bilgisayar yazıcıları.

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Brother INKvestment MFC-J995DW

Bir yazıcının maliyeti, satın alma fiyatından çok daha fazlasıdır; Mürekkep maliyetleri, uygun fiyatlı cihazınızdan beklediğiniz tasarrufları ortadan kaldırır. En uygun fiyatlı mürekkebe sahip en iyi ev yazıcılarından birini istiyorsanız, Brother INKvestment MFC-J995DW’yi öneririz.

Hepsi bir arada mürekkep püskürtmeli yazıcı; ekstra büyük mürekkep kartuşlarına sahiptir ve kutusunda; şimdiye kadar gördüğümüz en düşük sayfa başına mürekkep maliyetlerini sağlayan tahmini bir yıllık mürekkep kaynağı var. Bunun da ötesinde, Brother INKvestment MFC-J995DW sağlam baskı, tarama ve kopyalama sunar.

Baskı hızları, kategori ortalamasını geçti ve iki taraflı baskı, gördüğümüz en hızlı baskılar arasında. Ve tüm bunları, her alanda yüksek baskı kalitesi sunarken yaptı. Aynı zippy hızı ve ortalamanın üzerinde kalite, taramalarda ve kopyalarda da var ve bu da, uygun fiyatlı mürekkep için satın almasanız bile, herkes için mükemmel bir seçim haline getirdi.

Brother MFC-L2750DW XL

Brother MFC-L2750DW XL çok işlevli lazer yazıcı; hızlı otomatik belge besleyici, faks özelliği ve ikinci bir kağıt tepsisi gibi özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca hem dubleks baskıda hem de fotokopide hızlıdır, ancak kalite için hızdan ödün vermez; belgeler her seferinde keskin ve net görünür.

Genel olarak en iyi ev yazıcılarından biri ve renkli yazdırmanız gerekmediği sürece favori lazer yazıcımızdır. MFC-L2750DW XL; harika belge kalitesi ve metin ve karışık metin/grafik dosyaları için bugüne kadarki en yüksek hızları sağladı. Hatta yazıcı, bazı modellerin tek taraflı belgeleri işleyebileceğinden daha hızlı iki taraflı baskılar yaptı.

Canon Pixma TR8620

Canon Pixma TR8620, tarama ve fakstan 20 sayfalık otomatik belge besleyiciye (ADF); iki taraflı yazdırma için dupleksleyiciye ve iki tür kağıdı hazır tutmak için iki kağıt tepsisine kadar birçok ofis özelliği sunar. 4,3 inçlik büyük renkli dokunmatik ekran, kontrolü kolaylaştırır ve yazıcı; Amazon Alexa ve Google Assistant ile akıllı ev entegrasyonunu destekler. Aynı zamanda, ortalamanın üzerinde baskı hızları ve genel olarak; yüksek baskı kalitesi ile harika bir ev yazıcısıdır.

Metin ve renkli grafiklerin tümü harika görünüyor; ancak parlak fotoğrafların etkileyici bir şekilde hızlı basıldığını ve iki tür siyah mürekkeple 5 mürekkepli kartuş sisteminin kullanılmasının; yüksek kaliteli doğrulukta fotoğraflar elde edilmesini sağladığını gördük: Doğal görünümlü renkler, keskin ayrıntılar ve yumuşak geçişlere sahip.

Epson EcoTank Pro ET-5850

Epson EcoTank Pro ET-5850; incelediğimiz en iyi mürekkep püskürtmeli yazıcı olarak yerini almak için etkileyici derecede düşük mürekkep maliyetlerini çok sayıda işletme dostu özellik ile birleştirmekte. EcoTank tasarımı, yeniden doldurulabilir mürekkep tankları kullanır ve binlerce sayfa basmak için yeterli yedek mürekkep şişesiyle birlikte gelir.

Ayda 3.000’den fazla sayfa basacak şekilde derecelendirilen yazıcı, ekibiniz ne yaparsa yapsın üstesinden gelebilecek kapasitededir. Yazıcı, tarama, kopyalama ve faks özelliği, 250 sayfalık çift kağıt kaseti; 50 yapraklık otomatik belge besleyici ve rahat işlemler için geniş, kullanımı kolay 4,3 inç dokunmatik ekrana sahip.

Zamanlanmış yazıcı testlerinde Epson ET-5850, gördüğümüz en hızlı baskılardan bazılarını sağladı ve lazer yazıcı kalitesine neredeyse rakip olan net; net metinler üretti. Aynı hızlı, yüksek kaliteli performans; kopyalama ve taramada da görüldü ve bu, yazıcıyı tam özellikli çok işlevli bir yazıcıya ihtiyaç duyan ofisler için tercih edilen yazıcı haline getirdi.

Canon ImageClass MF743Cdw

Canon ImageClass MF743Cdw, harika performans ve geniş dokunmatik ekran ve çift taraflı baskı gibi birçok özellik sunan hepsi bir arada renkli lazer yazıcıdır. Ancak aylık 4.000 sayfaya varan sayfa hacmiyle, evden çok ofis için tasarlanmıştır. İş kullanıcıları, yerleşik 50 yapraklık otomatik belge besleyiciyi, 550 yapraklık kağıt kasetini ve iki taraflı tarama ve düşük baskı maliyetleri gibi iş dostu özellikleri sevecekler.

Keskin metinler; net grafikler ve karışık metin ve grafiklerin ortalamadan daha hızlı yazdırılmasıyla performans da birinci sınıftır. Yüksek tarama ve kopyalama hızları bir artıdır ve renkli lazer yazıcı; mevcut en kolay kurulum seçeneklerinden birine sahiptir. Canon ImageClass MF743Cdw’yi en iyi hepsi bir arada yazıcılardan biri ve ofis kullanıcıları için favori lazer yazıcımız ilan etmemiz için bu yeterli.

Brother HL-L2390DW

Brother HL-L2390DW, bir lazer yazıcıda nadiren görülen; bir şeyi sunan tek renkli, hepsi bir arada bir yazıcıdır: düşük bir giriş fiyatı. Maliyet, ev ve küçük ofis kullanıcılarının dikkatini çekse de; performansı ve özellik seti de küçümsenecek bir şey değil. Baskılar keskin ve ortalamadan daha hızlı; bu yazıcı tarama ve kopyalama işlemlerini de hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Yazıcı tek renkliyken, tam renkli tarayıcı gerçeğe yakın renkli yakalama ve hızlı tarama sağlar. Normal masraflar olmadan bir lazer yazıcının avantajlarından yararlanmak istiyorsanız; Brother HL-L2390DW sizin için en iyi bütçe seçimimizdir.

Canon Pixma TR150

Canon Pixma TR150, bir sırt çantasında taşınabilecek kadar küçük; ancak 4×6 fotoğraflardan 8,5 x 11 belgelere kadar her şeyi basabilecek kadar büyük, taşınabilir bir mürekkep püskürtmeli yazıcıdır. İki kartuşlu bir sistemle mürekkebi ekonomiktir ve çeşitli baskı kullanımlarına uygundur. Ancak Canon’un gerçekten öne çıktığı yer fotoğraf baskısıdır. Pixma TR150, diğer rakip taşınabilir yazıcılardan daha hızlı; yüksek kaliteli fotoğraflar üretti ve mükemmel renk ve ayrıntı sağladı.

Ayrıca daha büyük fotoğraf baskılarını da işleyebilir; ancak bazı favori fotoğraf baskılarımızın aksine, kopyalama veya tarama özelliği yoktur. İsteğe bağlı pili olan ve hatta Amazon Alexa ve Google Assistant ses kontrollerini destekleyen sağlam yapılı bir taşınabilir yazıcıya sahip oluyorsunuz; ancak biz onu harika fotoğraflar ve sunduğu düşük mürekkep maliyetleri nedeniyle seviyoruz.

HP Envy 7855

HP Envy 7855, şık bir hepsi bir arada mürekkep püskürtmeli yazıcı olarak adının hakkını veriyor. Kart genelinde sağlam baskı performansı sunan en iyi ev ofis yazıcılarından biridir. Ancak belge yazdırmaya, düz yataklı tarayıcıda tarama ve kopyalamaya ve hatta fakslamaya ek olarak; Envy 7855 aynı zamanda çok iyi bir fotoğraf yazıcısıdır ve cüzdan boyutundaki küçük fotoğraflardan kenarlıksız 8 x 10s’ye kadar her şeyin üstesinden gelir.

Doğru, iyi doygun renkler ve net ayrıntılar sunan fotoğraf örnekleriyle öne çıkan kaliteye sahip. Envy, fotoğraf baskısı için en hızlısı değildi, ancak fotoğraf başına makul bir fiyatla kalite iyiydi. HP’nin Anında Mürekkep abonelik mürekkep hizmetini kullanırsanız, 8 x 10 fotoğraf için yalnızca; birkaç kuruşa kadar fotoğraf baskı maliyeti elde edebilirsiniz – ancak yalnızca çok sayıda fotoğraf yazdırıyorsanız.

Canon Pixma TS7450/1

Canon Pixma TS7450/1, kurulumu ve kullanımı kolay, çok değerli, hepsi bir arada bir yazıcıdır. Belgeler ve fotoğraflar da dahil olmak üzere; çok sayıda özellik ve çok yönlü baskı ile zorlu değil. Daha ucuz yazıcıları çalıştırmak pahalı olabilir ama TS7450 bu kategoriye bile girmez. Mobil uygulamalar bazen biraz can sıkıcı olabiliyor ancak baskı kalitesi iyi. Ayrıca fotoğraflarınız için glossy paper da kullanabilirsiniz.

HP Envy Inspire 7220e

Tüm aile için kompakt ve kullanımı kolay bir yazıcı arayanlar için bu yazıcı gayet ideal. Envy Inspire 7220e, düzenli olarak metin ve fotoğrafları iyi hızlarda ve uygun maliyetlerle yazdırmaya ihtiyaç duyanlar için; mükemmel bir çok yönlü.bir yazıcıdır. Güzel görünmesi dışında, farklı kablosuz yazdırma hizmetleri için geniş bir desteğe sahip ve yüksek kaliteli sonuçlar sunuyor. Otomatik belge besleyicisi yok ama bu normal, yani A4 kuşe kağıda yazdırmanız gerekmedikçe sorun yok.

Epson Expression Photo XP-8600

Kompakt ve iyi kalite sunan çok yönlü bir makineye ihtiyacınız varsa; o zaman Epson Expression Photo XP-8600 harika bir seçim diyebiliriz. Piyasadaki en hızlı veya en ucuz yazıcı olmayabilir, ancak XP-8600; normal belge yazdırma ve altı mürekkepli yüksek kaliteli fotoğraflar dahil olmak üzere fiyat için çok şey yapabilir – ayrıca ihtiyacınız olduğunda CD ve DVD’lerle yapabilme yeteneğine de sahiptir. Ayrıca iki tepsi sayesinde sürekli kağıt değiştirmenize gerek yok. Tasarım kullanışlı bir dokunmatik ekran içerir ve yazıcı aynı zamanda bir fotokopi ve tarayıcıdır.

Canon Pixma TS3350 MkII

Günlük işleri halletmek için ucuz bir yazıcı arıyorsanız, TS3350 MkII mükemmel bir seçimdir. Bu sadece uygun fiyatlı olmakla kalmaz; aynı zamanda renkli görüntüler de dahil olmak üzere çeşitli işler için mükemmel kalitede baskı sunar. Bu bir fotokopi ve tarayıcı bile olduğundan paranızın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Oldukça yavaştır, bu nedenle hızlı işlemler yapmaya uygun değildir. Ayrıca işletme maliyetlerini düşük tutmak için XL kartuşları almak isteyeceksiniz. Ara sıra mektup, biniş kartı veya aile fotoğrafını cok para harcamadan basmak için mükemmeldir.

Epson Workforce WF-110W

Taşınabilir tasarımın yüksek bir maliyeti vardır; ancak hemen hemen tüm yazıcılar hacimli ve ağır olduğundan, yanınızda seyahat edecek birine ihtiyacınız varsa, Workforce WF-110W en iyi seçenektir. Özellikle hızlı bir yazıcı değildir ve siyah mürekkebin değiştirilmesi pahalıdır; ancak kalitesi geleneksel bir rakip kadar iyidir. Ayrıca USB şarjı da vardır, böylece şebeke gücünden uzaktayken bile yazdırabilirsiniz.

HP Envy Pro 6420

Diğer HP yazıcılar gibi HP Envy Pro 6420’de, Anında Mürekkep kartuşu aboneliği ile kullanıldığında özellikleri; en iyisi haline gelmektedir. Envy Pro 6420, mükemmel baskı kalitesi, iki taraflı yazdırma ve otomatik belge besleyici (ADF) dahil olmak üzere beğenilecek pek çok şeye sahiptir. Bununla birlikte, ekran yok ama en kötü yanı ne harika ki; kullanmayı planladığınız şeyler daha ağır kağıtlarsa bunlarla başa çıkmakta zorlanıyor.

Epson Expression Premium XP-6100

Epson’un XP-6100’ü, iyi bir yazıcının çok pahalıya mal olması gerekmediğini kanıtlıyor. Başka bir hepsi bir arada ünite; profesyonel bir yazıcı veya aile için bir şey olarak çoğu ayara sığacak kadar kompakt ve şık. Bir kez daha, uygulamada gezinmek kolaydır ve yazdırma, tarama ve kopyalama basittir. Önden yüklemeli çift kağıt tepsisi sırasıyla; A4 ve fotoğraf kağıdı alır ve çift taraflı yazdırma seçeneği vardır. Dokunmatik ekran yok; ancak telefonunuz veya bilgisayarınız yanınızdaysa ve düğmeler yeterince iyi çalışıyorsa bu sorun değil. Aynı zamanda maliyeti düşürmeye de hizmet eder. Sonuç olarak, iyi bir fiyata iyi performans gösteren bir yazıcı.