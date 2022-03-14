En İyi Akıllı Ev Aletleri 2022

Akıllı ev aletleri evinizi otomatikleştirmenize izin verir; böylece ışıkları kısmaktan tutun ısıtmayı açmaya kadar pek çok şey siz kanepeden ayrılmadan yapabilirsiniz. Günün hangi saatinde olursa olsun, bu cihazlar çok az girdi ile mükemmel ortamı yaratmanızı sağlar. Hangi akıllı ev aletlerinin sizin için en iyisi olduğundan emin değilseniz; makalemizi okumaya devam edin. İşte en iyi akıllı ev aletleri.

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Philips Hue

En iyi akıllı ampuller, akıllı ev yolculuğunuza başlamanın en kolay yoludur ve bu konuda Philips Hue’dan daha iyisi yoktur. Kurulumu oldukça basit. Sadece mevcut ampullerinizi akıllı Hue ampullerle değiştirin. Renk ve efektlerde de bol seçeneğiniz olacak. Evden uzaktayken onları kontrol etmek istiyorsanız; ışıklarınız için bir merkez gibi olan Philips Bridge’i da almanız gerekecek fakat yakınınızdayken kontrol edebilmeniz için dahili Bluetooth’ları var. Piyasadaki en pahalı akıllı ampullerden olmalarına rağmen her kuruşuna değer olduklarını düşünüyoruz.

Amazon Echo Studio

Amazon Echo Studio’yu bulana kadar; akıllı hoparlörlere ses bölümünde izin verdik çünkü bir hoparlörün hem akıllı hem de iyi ses çıkarmasının hiçbir yolu olmadığını düşündük. Echo Studio’da Amazon, şimdiye kadarki en iyi hoparlörünü yaptı. Sadece akıllı ev ve asistan teknolojisiyle değil; aynı zamanda akıllı ses konularıyla da dolu, gösterişli bir hoparlör. 3D ses efektleri en sevdiğiniz şarkılara yeni bir soluk getiriyor. Echo Studio aynı zamanda bir ZigBee merkezi olarak da kullanılabili;, böylece kutudan çıkar çıkmaz 1000’lerce akıllı ev ürününe bağlanabilir, bu da onu akıllı bir ev için ideal hale getirmekte.

Arlo Pro 4

Arlo’nun neden ev güvenliğini ciddiye alanlar arasında popüler bir seçim olduğunu anlamak kolay. Elbette, Arlo Pro 4, daha pahalı olan Arlo Ultra ve Arlo Ultra 2 gibi bir 4K çözünürlüğe sahip değil ancak; kalite hala oldukça etkileyici bir 2K ve çoğu kişi için yeterince ayrıntılı olacak. Bu, doğrudan Wi-Fi’nize bağlanabilen ilk Arlo Pro kameradır; bu nedenle bir baz istasyonu ile birlikte gelmez, bu da onu daha uygun maliyetli hale getirir. Ancak, Alexa ve Google Asistan entegrasyonuna sahip olsa da; HomeKit desteği istiyorsanız bu baz istasyonuna ihtiyacınız olacak. Dahili alarm gibi izinsiz girişleri caydırmaya yardımcı olan dahili spot ışığı sayesinde hem gündüz hem de gece renkli olan; net ve ayrıntılı görüntüler kaydetmekte. Ayrıca otomatik yakınlaştırma ve hareket takibi de vardır; bu nedenle herhangi bir aktivitenin kaynağı yalnızca algılanmakla kalmaz, aynı zamanda takip edebilirsiniz.

Eve Energy

Her akıllı evin bir akıllı fişe ihtiyacı vardır ve bu; evinizi otomatikleştirmenin en basit yollarından biridir. Bununla birlikte, Eve Energy akıllı fiş, prize takılı cihazları kontrol etmenin bir yolundan daha fazlasıdır. Ayrıca, enerji kullanımınızı izlemenin ve evinizdeki belirli cihazları çalıştırmanın; ne kadara mal olacağına dair tahminler almanın bir yoludur. Biraz para biriktirmeye ve enerji konusunda biraz daha bilinçli olmaya çalışıyorsanız; bu sizin için harika bir ürün olacaktır. Akıllı fiş Bluetooth kullanır; ancak evinizde bir HomePod Mini veya Apple TV varsa; fişte yerleşik olarak bulunan bir kablosuz teknoloji olan Thread’i kullanabilirsiniz. Wi-Fi’den daha kararlı olan Thread, yanıt vermeyen akıllı ev cihazlarına son vermeye yardımcı olur. Ancak akıllı priz yalnızca HomeKit’i desteklemekte. Maalesef Alexa veya Google Asistan ile çalışmamakta.

Eufy Video Doorbell 2K

En iyi görüntülü kapı zili arıyorsanız; Fiyat, güvenilirlik ve performans arasında doğru dengeyi sağladığı için seçimimiz Eufy Video Doorbell 2K olmalıdır. Hem gündüz hem de gece 4:3 oranında net, ayrıntılı görüntüler yakaladı; böylece kapınızın önündeki birini neredeyse tam uzunlukta görebilirsiniz. En iyi özelliği ise video, birlikte verilen 16 GB belleğe kaydedilebildiğinden abonelik gerektirmeden kullanılabilir. Eufy, bunun yaklaşık iki haftalık bir değer olduğunu söylüyor.

Google Nest Hub Max

Google Nest Hub Max, ekranlı akıllı bir hoparlör olan Google Nest Hub’ın (başlangıçta Google Home Hub olarak bilinir) daha büyük bir sürümüdür. Ayrıca öne bakan bir kamerası var ve akıllı ev kamerası olarak işlev görmek için Google’a ait Nest platformuna takılabilir. Google Nest Hub Max, çeşitli farklı üreticilere ait akıllı ışıklar; termostatlar ve akıllı prizler gibi yüzlerce akıllı ev cihazını yönetmek ve kontrol etmek için de kullanılabilir ve böylece birkaç farklı uygulama kullanmaya son verir. Mini bir Hi-Fi işlevi görecek kadar iyi geliyor; Google Asistan duyarlı hissediyor ve büyük ekran yemek yaparken YouTube’u izlemenize izin veriyor.

Nest Learning Thermostat

Nest, evinizi ısıtmak ve soğutmak için makine öğrenimini kullanan ilk şirketler arasındaydı ve o zamandan beri en iyi akıllı termostat üreticisi olarak anılıyor. Bizim gözümüzde şu anda satın alacağınız en iyi akıllı termostatta kendisi. Kullanımı basit olan Nest Learning Termostat zarif görünüyor ve test sırasında ısıtma programımızı; evimizin ısınması ve soğuması için geçen süreye, bu süreçteki enerji ve paraya göre akıllıca ayarladı. Neat Learning Termostat, Google Asistan ile çalışır; ancak HomeKit desteği yoktur ve diğer birçok akıllı termostatın aksine, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı ayarlamaya izin veren bölgesel kontrol sunmaz, ancak çoğu insan için bu; ihtiyaç duydukları her şey olacaktır.

August Smart Lock Pro

August Smart Lock Pro, takılması en kolay akıllı kilitlerden biridir; ancak onu şu anda satın alabileceğiniz en iyi akıllı kilit yapan özelliklerle doludur. Mevcut sürgüye uyar ve siz (veya ev sahibiniz) istediğinizde eski anahtarınızı kullanmaya devam etmenizi sağlarken; daha akıllı bir kilidin faydalarını eklemeye devam etmenizi sağlar. Alexa, Google Asistan ve HomeKit desteğinin eklenmesi, bunun neden bizim seçimimiz olduğunu pekiştiriyor. Diğer akıllı ev ürünlerinin çoğuna kıyasla hantal ve pahalıdır; ancak akıllı güvenliklerini güçlendirmek isteyenler için yatırım yapmaya değer.

Samsung Smartthings Hub

Diğer tüm kablosuz akıllı ev aksesuarlarınızın bağlanabileceği ve böylece kontrol edilebileceği bir “hub” görevi görür. 40’tan fazla ortak markadan ampuller, hoparlörler, kapılar ve kameralarla eşleştirebilirsiniz. Ayrıca ona otomasyon hilelerini öğretebilirsin. Örneğin, “İyi geceler” derken tüm ışıkları kapatmasını veya termostatı açmasını söyleyebilirsiniz. 7/24 izleme özelliği vardır, böylece akıllı evinizdeki tüm etkinliklerden haberdar olabilirsiniz; bu, evinizde şüpheli bir şey olduğunda gerçekten harika bir özelliktir. Ses kontrolü için Google Asistan’a da bağlayabilirsiniz.

MYQ Smart Garage Door Opener

MyQ Smart Garage Door Opener Chamberlain’i kullanarak garaj kapınızı her yerden açıp kapatın. Garaj kapınız her açıldığında veya kapandığında zamanında uyarılar alabilirsiniz. Standart güvenlik sensörlerine sahip 1993’ten sonra yapılan çoğu garaj kapısı markasıyla uyumludur, bu nedenle oldukça geniş bir kapsama alanı vardır. Ancak cihazı Google Asistan ile eşleştirmek için bir ücret gerekiyor. Yine de, satın alabileceğiniz en iyi akıllı ev aletlerinden biridir, özellikle de garajınıza sürekli gelip giden insanlar varsa.

Lutron Caseta Wireless Dimmer

Yukarıda bahsedilen diğerleri gibi, bu Lutron Caseta Kablosuz Akıllı Aydınlatma Dimmer Anahtarı da Amazon Alexa ile çalışır. Böylece, Echo cihazınıza, evdeki tüm ışıkları akıllı ev uyumlu olmaları koşuluyla programlamasını, kısmasını ve kontrol etmesini söyleyebilirsiniz. Cihaz, değişen mevsimlere ve Yaz Saati Uygulamasına da otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Sesli komutları seslenmemeyi tercih ederseniz, bir Pico uzaktan kumandası vardır ve onu bulamazsanız, ücretsiz yardımcı uygulamayı indirebilir ve oradan alabilirsiniz. Bunların kurulumu da oldukça kolaydır ve nötr bir kablo gerektirmezler, bu nedenle eski evlerde bile çalışırlar.

Neato Robot Vacuum

Bu Amazon Alexa özellikli robot vakumu aslında gayet açıklayıcıdır. Zeminlerinizi temizlemek için Wi-Fi ve eşlik eden Neato uygulaması aracılığıyla bağlanır ve nerede olursanız olun bunu yapması için ona komut verebilirsiniz. Duvarlara ve köşelere yakın temizlik için CornerClever teknolojisine sahip D şeklinde bir tasarıma sahiptir ve uzun ömürlü bir lityum iyon pil ile çalışır. Bu bir robot, bu yüzden akıllı olmalı: Bu şey, engellerden otomatik olarak kaçmak için gerçek zamanlı nesne algılama teknolojisi ile LaserSmart haritalama ve navigasyon olarak adlandırılan özelliklere sahiptir. Ofisteyseniz, yavaş ve sessiz bir temizlik için Eko moduna ayarlayın. Bir parti statüsü yaşıyorsanız, karmaşadan hızla kurtulmak için Turbo modunu açın.

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USB TV Blacklight LED

Şık bir oturma odası kurulumu için TV setinizin arkasına ışıklar koyun, daha spesifik olmak gerekirse CPLID’in ucuz ve kurulumu kolay LED ışıklarını koyun. Burada TV’nizin boyutuna bağlı olarak çeşitli seçenekler var, ancak kapsayabileceği en geniş 82 inçlik bir set. LED aydınlatma sadece oldukça havalı görünmekle kalmaz, aynı zamanda göz yorgunluğunu ve yorgunluğunu gidermeye de yardımcı olur. Bir şovu sadece aşırı derecede izleyecekseniz, neden bunu şık ve rahat bir şekilde yapmıyorsunuz? TV’nizle de senkronize edilebilir, böylece TV’niz açılır açılmaz çalışır.

SmartDry Wireless Laundry

SmartDry, kurutma makineniz durduğunda, çamaşırlar kuruduğunda veya hassas çamaşırlar çok ısındığında size bildirim gönderir. Her şeyin tamamen kablosuz olması için kıyafetlerinizi kontrol etmenizi sağlayan iOS ve Android için bir tamamlayıcı uygulama da var. SmartDry, herhangi bir elektrikli çamaşır kurutma makinesiyle çalışmalıdır. Kurulum çok kolaydır ve evet, Amazon Alexa ile çalışır.

Moen Dijital Duş Kontrolcüsü

Banyonuzda duvara monte uyumlu bir akıllı ev cihazı istiyorsanız, Moen’in Dijital Duş Kontrolcüsü mükemmeldir. Bununla, sesle, telefonla veya dahili kontrolörler aracılığıyla su tesisatını nasıl tetiklemek istediğiniz konusunda daha kesin olabilirsiniz. Moen’in M-PACT ortak valf sistemi ile birlikte gelir, bu da onu esnek ve tesisatı değiştirmeye gerek kalmadan güncellemeyi kolaylaştırır. Gücü, sıcaklığı ve ön ayar seçimini kontrol etmek için iki çıkışla eşleştirebilirsiniz. Ve evet, bu listedeki akıllı ev aletlerinin çoğu gibi Amazon Alexa ile uyumludur.

AmazonBasics Mikrodalga Fırın

Gösterişsiz ancak güçlü bir akıllı fırın istiyorsanız fakat Samsung’un mükemmel olmasına rağmen süper pahalı seçeneklerini karşılayamıyorsanız, bunun yerine bunu alın. Amazon’un AmazonBasics fırın, mikrodalga ile yaptığınız her şeyi yapmanızı sağlar – yalnızca daha kolay ve çok daha akıllı. Sadece Alexa’ya sorun ve pişirmeye başlayabilirsiniz. Film gecesiyse ve patlamış mısır sipariş etmeyi unuttuysanız, bu kolay. Patlamış mısır zulanızı doldurmak için yerleşik Amazon Dash teknolojisini kullanın. Mikrodalgada 10 güç seviyesi, bir mutfak zamanlayıcısı, bir çocuk kilidi ve tabii ki bir döner tabla bulunur.

Sierra Modern Home Studio Smart Table

Akıllı ışıklar, mikrodalgalar, tartılar ve garaj kapıları var, öyleyse neden masaları da akıllı yapmıyorsunuz? Bir mobilyadan daha fazlası olan Sierra Modern Home’dan bu, yerleşik bir 360 derecelik hoparlöre, Qi tabanlı bir kablosuz şarj istasyonuna ve dokunmatik kontrollere sahiptir. Modern tasarımıyla, hemen “Ben bir akıllı evim” ürünü diye bağırmaz, piyasada çoğunlukla mevcut olan daha yüksek teknoloji ve minimalist fiyatlardan hoş bir sapma diyebiliriz. Şarjınız bittiyse, masanın yan tarafında bir yere gizlice gizlenmiş iki USB parçası bulunur, böylece anında ve fazla güçlük çekmeden şarj edebilirsiniz. Ve bir hata olursa, bir yıllık garantiniz ve geri dönmek için para iade garantiniz var.

Hathaspace Smart True HEPA Hava Temizleyici

Hathaspace Smart True HEPA Hava Temizleyici ile hava kirleticilerinden kurtulun. Toz akarlarına, küf sporlarına, bakterilere, kokulara, alerjenlere ve hatta evcil hayvan tüylerine veda edin. Altısı bir arada bir hava filtresi sistemi kullanır, göremediğiniz görünmez partikülleri öldürür ve 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin %99,97’sini toplayan gerçek bir HEPA filtresi ile birlikte. Ayrıca daha küçük virüsleri veya bakterileri bile öldürebilen bir UV-C ışığına sahiptir. Otomatik modu, havayı izlemek ve fanı gerçek zamanlı olarak ayarlamak için gelişmiş bir hava kalitesi sensör sistemi kullanarak tutarlı hava akışı elde etmenizi sağlar.

Amazon Echo Spot

Bu cihaz açıkçası çok önemli bir parça değil, ancak bu harika olmadığı anlamına gelmiyor. En sevdiğiniz şarkıları farklı ışıkların çekici bir görüntüsüne dönüştürerek herhangi bir odaya drama ve ruh hali katar. Sesi otomatik olarak almak için yerleşik ses sensörlerine sahip bir Ritim Yükseltme Modülüne sahiptir. Renkleri ve animasyonları kişiselleştirmek için tamamlayıcı uygulamayı mobilde kullanabilir ve dilerseniz sesli kontrolden de yararlanabilirsiniz.

Ecobee Switch Plus

Ecobee Switch Plus Akıllı Işık Anahtarında yerleşik bir hareket dedektörü, ortam ışığı sensörleri ve Alexa bulunur, böylece ev aydınlatmanızı tam tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu akıllı anahtarın en güzel yanı, diğer seçeneklerin aksine, Alexa’nın doğrudan yerleşik olmasıdır. Böylece, devam edip ışıkları açıp kapatmasını, diğer akıllı ev aletlerini kontrol etmesini, müzik çalmasını, haberleri duymasını isteyebilirsiniz. Sağlam bir ev otomasyon sistemi kurmak için diğer uyumlu ecobee ürünleriyle bile eşleştirebilirsiniz.

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