En İyi Akıllı Ev Uygulamaları 2022

Teknoloji çağında evlerimiz bile son teknoloji ürünlerle dolu. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojiyi yönetmenin en iyi yollarından biri de uygulamalardır. Biz de bu yazımızda akıllı ev sahiplerinin işine yarayacak; en iyi akıllı ev uygulamalarını bir araya getirdik.

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Google Assistant

Akıllı ev uygulaması Google Asistan ile akıllı cihazlarınızı sesli komutla veya telefonunuza dokunarak izleyebilirsiniz. Akıllı cihazlarınızı istediğiniz gibi ayarlayın ve günlük işlerinizi en aza indirin. Aynı anda başlatılabilen birden fazla görevi derleyen “rutinler” oluşturun. Örneğin, “Hey Google, İyi Geceler” diyebilir veya uygulama içinde bir komut ayarlayabilirsiniz; bunu yaptığınızda ışıklarınız kapanacak, panjurlar kapanacak ve TV’niz ve müziğiniz kapanacaktır. Bu komutları istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ayarlayın.

Apple Home

Listemizin ikincisi Apple Home uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya Apple Watch ile evinizi ve içerideki (veya dışarıdaki) her şeyi kontrol edebilirsiniz. Apple Home, ev güvenliği, garaj kapıları, akıllı TV’ler, hoparlörler, sprinkler; pencereler, termostatlar, ışıklar ve çok daha fazlası gibi önceden onaylanmış bir ürün listesine sahiptir. Apple onaylı cihazları Ev uygulamasında tek bir odada gruplayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde akıllı cihazlarınızı aynı anda tek bir odada kontrol edebileceksiniz.

Amazon Alexa

Cihazlarınızı bağlayıp Amazon Alexa uygulamasıyla rahat bir ev yaratın. Uygulama üzerinden ışıklarınız için zamanlayıcılar oluşturabilir; evinizin içindeki ve dışındaki akıllı kameralar aracılığıyla etkinliği izleyebilir, akıllı TV’yi kontrol edebilir ve nerede olursanız olun termostatınızı ayarlayarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Samsung SmartThings

Daha önce Samsung Connect olarak bilinen Samsung SmartThings uygulaması; nerede olursanız olun evinizi izleme olanağı sağlar. Aynı anda birden fazla cihazı kontrol edecek bir komut yapabilmek için cihazları gruplayabilirsiniz ve buna “mod” denir. Uygulama bildirimleri aracılığıyla, cihazlarınız hakkında bilgi ve ayarladığınız kontrollerle ilgili güncellemeler alabilirsiniz.

Honeywell Home App

Honeywell, akıllı elektronik ev aletleri ile tanınan popüler bir şirkettir. Şirket, kullanıcılara daha iyi bir akıllı ev otomasyonu deneyimi yaşatmak için; kendi mobil uygulamasını da tanıttı. Kullanıcılar Honeywell cihazlarını seçerek ve ardından akıllı telefonlarına Honeywell Home uygulamasını indirerek hayatlarını kolaylaştırabilirler. Bu uygulama sayesinde, kullanıcılar evdeki her Honeywell cihazının ayarlarına erişim sağlayabilirler. Evdeki etkinliklerin yaşam bildirimlerini alabilir ve her Honeywell kamerasına tek bir uygulama üzerinden erişebilirler.

Nest App

Bu uygulama, akıllı kameralar, kapı zilleri; alarmlar ve duman dedektörleri gibi ana akım ev aletlerine bağlanır. Güvenlik konusunda temkinliyseniz ve yokluğunuz sırasında evinizde neler olup bittiği konusunda tetikte olmak istiyorsanız Nest uygulaması tam size göre. Nest ile ana kapınızda kimin olduğunu görüp kapının kilidini açarak içeri girmelerine izin verebilirsiniz. Güvenlik kameraları ile evinizde olup bitenlerden haberdar olabilirsiniz. Bildirimler aracılığıyla eviniz hakkında güncel bilgi alabilirsiniz. Termostat üzerinde hassas kontrole sahip olabilir ve evinizin sıcaklık seviyesinin farkında olabilirsiniz.

WISER

WISER (Acil Durum Müdahale Ekipleri için Kablosuz Bilgi Sistemi); ilk müdahale ekiplerinin tehlikeli madde olayları hakkında; önemli güncellemeler yapmasına yardımcı olmak için bir akıllı telefon uygulamasıdır. Akıllı bir özet motoru ve “Anahtar Bilgisi” adı verilen ekranlar ile tehlikeli bir madde hakkındaki kritik bilgilere hızlı erişim sağlar. Bilinmeyen maddelerin tanımlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olmak için Kapsamlı Karar Desteği içerir. GIS desteği, olay haritası üzerinde izolasyon/koruyucu mesafe bindirmeleri sağlar.

Olisto

Olisto, başlı başına bir kontrol paneli değil ama akıllı ev cihazlarınızın ve cihazlarınızın çoğunu; otomatikleştirmenin ve ardından bunları birbirleriyle iletişim kurmaya yönlendirmenizi sağlar. Çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için zaman veya konum gibi çeşitli öğelere dayalı “tetikleyiciler” oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin hafta içi her gün saat 9:00’da ışıkları açmasını, kapıları kilitlemesini ve panjurları açmasını isteyebilirsiniz. Akıllı kameranız, fitness takipçiniz ve çok daha fazlası gibi halihazırda evinizde bulunan; cihazlardan gelen tetikleyicilere dayalı olarak çeşitli eylemleri otomatik hale getirebilirsiniz.

iHaus

iHaus kapsamlı kurulum gerektirmez ve üçüncü taraf hizmetlere giriş yapmadan; akıllı ev cihazlarınıza bağlanmanıza olanak tanır. Olisto’dan farklı olarak iHaus, bazı hoparlörler, ışıklar, fişler, mutfak aletleri, kilitler, termostatlar ve hatta Tesla’nız dahil olmak üzere akıllı cihazlarınız için bir kontrol panelidir. Açmak veya başlatmak için bir cihazın simgesine dokunursunuz ve kullanımı Google Home’dan daha kolaydır. Ayrıca harika olan şey, Hue odaları gibi grupları otomatik olarak tanıyabilmesidir; böylece bir odadaki tüm ışıkları aynı anda açıp renklerini aynı anda değiştirebilirsiniz.

Yonomi

Yonomi, evdeki eylemleri otomatikleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, ışıklar ve diğer cihazlar için uzaktan kumanda görevi de görebilir. Kurulumu kolaydır ve tıpkı iHaus gibi Wi-Fi ağınızda hangi cihazların olduğunu otomatik olarak algılayabilir. Ancak, grupları desteklemez. Uygulamaları tek tek kontrol edebilmenize rağmen, aynı anda birkaç ışığı açıp kapatamazsınız.

Google Home

Android ve iOS platformunda da popüler olan Google Home uygulaması; Google Home ve Chromecast cihazlarının yanı sıra ışıklar; kameralar ve daha pek çok diğer bağlı ev cihazının kurulumunu yapmanızı sağlar. Ayrıca Google Home uygulamalarıyla uyumlu üçüncü taraf cihazlar: Philips Hue, Samsung SmartThings, Honeywell Home, WeMo vb.’dir. Google Home uygulaması, uyumlu ışıkları ve hoparlörleri kontrol etmenize, düzenlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Uygulama size ışıkları açma, hava durumunu kontrol etme; önemli haberleri alma ve daha fazla eylem için basit bir komutla kısayollar sağlayacaktır.

Danalock Bluetooth Z-Lock

Danalock uygulamasıyla kurulum, uygulamayı yükledikten sonra kullanıcıya sağlanan bir kılavuz olduğundan oldukça basittir. Uygulama; ev güvenlik sisteminiz için otomatik ve manuel kalibrasyon, cihaz Bluetooth menzili içindeyken evin kilit durumunun gerçek zamanlı izlenmesi, eve geldiğinizde otomatik GPS tabanlı kilit açma ve evin içine girdiğinizde otomatik yeniden kilitleme gibi birçok özelliğe sahiptir.

MyQ Garage & Access Control

Garaj kapısı açmak herkes için sorun. Ancak MyQ Garage & Access Control ile akıllı telefonunuzun yardımıyla garaj kapısını kolayca açabilirsiniz. Sadece garaj kapısını açıp durumunu kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda evdeki diğer kapılarla da aynı şeyi yapmanıza yardımcı olur. Herhangi bir aktivite için uyarılar ayarlama, ışıkları açmak veya kapatmak için programlar ayarlama ve MyQ misafirine erişim izni verme gibi özelliklere sahiptir.

Ecobee

Ecobee uygulaması ile evin sıcaklığını ve ışık ayarlarını istediğiniz zaman istediğiniz yerde kontrol edebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde ay, mevsim ve hava durumuna bağlı olarak bir konfor programı ve tercihleri ​​ayarlayabilirsiniz. Evden uzaktayken bile ışıkları açık bırakıp bırakmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Ecobee termostatını Uzakta moduna geçirerek önemli miktarda enerji tasarrufu yapıp herhangi bir misafir, bakıcı ve hatta evcil köpeğiniz için termostat ayarını yapın.

Philips Hue

Philips Hue ile akıllı ampuller ve uygulamalar ile evinizdeki tüm ışıkları yalnızca akıllı telefonunuzla yönetebilirsiniz. Işıkları kontrol edebilmenin yanı sıra, bu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz: Işıkların rengini değiştirme, ışıkları ruh halinize, günün saatine ve aktivitenize göre değiştirme. Philips’teki 30 sahneden resimleri odanız için aydınlatmaya dönüştürün.

Wemo

Wemo ile parmağınızı bile kıpırdatmadan evinizin tüm ışıklarını ve aletlerini kontrol edebilirsiniz. Işıkları ve cihazları güneşe senkronize ederek uzun bir günün ardından eve döndüğünüzde ışıkları otomatik olarak açın. Farklı odalarda ışıkları rastgele açıp kapatan ‘Dışarıda Modu’ ile evinizi uzaktayken bile koruyabilirsiniz. Wemo cihazlarınız için çok sayıda özelliğe erişmenizi sağlayan popüler bir web tabanlı hizmet olan ‘If This Than That’ ile entegre edebilirsiniz.

Home Remote

Home Remote, sezgisel ve hoş bir arayüze sahiptir ve cihazlarınızı gruplar ve odalar halinde düzenlemenizi sağlar. Uygulama, ışıklar, fişler, termostatlar, TV’ler ve hoparlörler dahil olmak üzere çok çeşitli cihazları desteklemek için tasarlanmıştır. Ne yazık ki, yalnızca sınırlı sayıda hizmetle uyumludur. Örneğin, Hue ve LIFX’i desteklerken Roomba ile çalışmaz.

IFTTT

IFTTT favori hizmetlerden biridir. Her şeyi kurduktan sonra, uygulamanın var olduğunu bile unutabilirsiniz. Örneğin, ışıklarınızı kontrol etmek için evde çeşitli akıllı prizler kullanıyorsanız ve çıkarken kapatmak için birden fazla uygulamaya göz atmak istemiyorsanız IFTTT tam size göre. Aslında IFTTT o kadar verimlidir ki, yeni bir uygulama oluşturmadığınız veya etkinlik günlüğünüzü kontrol etmediğiniz sürece uygulamayı nadiren kullanmanız gerekir.

myHome Plus

myHome Plus, HomeKit ile uyumlu aksesuarların kurulumu ve kontrolü için evrensel ve uyumlu bir üçüncü taraf uygulamasıdır. Bu uygulama uzaktan erişime sahip olmanızı sağlar ve favorilerinizdeki seçenekleri kontrol etmek için Apple Watch’unuzu kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile odaları ve bölgeleri kontrol edebilirsiniz. Evinizdeki ışıkların açılması için bir gün ve saat oluşturma gibi işlemleri kontrol etmek için bir zamanlayıcıyı ve tetikleyici hale gelen olayları etkinleştirebilirsiniz.

SimpliSafe

SimpliSafe uygulaması, SimpliSafe güvenlik alarmınıza herhangi bir yerden veya herhangi bir cihazdan erişmenizi sağlar. Cihazınızdan güvenlik sisteminizi kurup devre dışı bırakabilir, anında bildirimler alabilir ve evde olmadığınız zamanlarda evinizde olan biten her şey hakkında dakikalar içinde haberdar olabilirsiniz.

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