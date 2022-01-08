En İyi AirFryer Fritöz Modelleri 2022

Sağlıklı bir şekilde kızartma yemek ve yağdan tasarruf etmek istiyorsanız bu fritözler tam size göre. Herkesin zevkine ve cebine uygun en iyi fritöz modellerini seçtik.

Bkz: En İyi Kahve Makinesi Tavsiye ve Önerileri

1- Fakir Frywell Fritöz

En iyi fritöz modellerini listelediğimiz içeriğimize Fakir Frywell ile devam ediyoruz. Fakir’in en çok satan modelleri arasında yer alan Frywell; kolay temizlik için yapışmaz yağ haznesine sahip. 2000 W gücünde çalışan model, oldukça hızlı ve lezzetli şekilde kızartma sunabiliyor. 2,5 litrelik yağ kapasitesiyle tercih sebebi olan bu fritöz, ısıya dayanıklı plastik kulpu ile dikkatleri çekiyor.

2- Tefal Easy Fry Yağsız Fritöz

No Oil sloganıyla çıkış yapmış olan Tefal Easy Fry; en iyi yağsız kızartma makineleri arasında yer alıyor. 60 dakikalık zamanlayıcısı ve otomatik kapanmasıyla satışlarını katlayan cihaz, özel patentli sepetiyle teslim ediliyor. 4,2 litrelik kapasitesi bulunan ürün, tek seferde 6 porsiyona kadar pişirme sağlayabiliyor.

3- Schafer Fit Fry Yağsız Fritöz

Listemize en iyi yağsız fritöz modellerinden birisi olan Schafer Fit Fry ile devam ediyoruz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen pişirme haznesine sahip olan Schafer Fit Fry, tasarımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ayrıca 1500 W gücünde çalışan ürün, pişirme sonrası verdiği sesli uyarıyla; sizin ve ailenizin güvenliğini sağlıyor. Ayrıca 4 adet programıyla ihtiyacınıza yönelik pişirme uygulayabileceğiniz model, bu sayede listemizde kendine yer ediniyor.

4- Arçelik K 1798 Fritöz

Arçelik markasının en çok satan fritöz modellerinden birisi olan K 1798; tutma sapı bulunan metal sepetiyle dikkat çekiyor. Kolaylıkla çıkarıp takılabilen bu alet rahatlıkla temizlenebiliyor. Ayrıca bu ürün 2,5 litrelik haznesiyle geniş bir ailenin ihtiyacı olan kızartmayı tek seferde pişirebiliyor.

5- Goldmaster GM 7445 Çıtır Fritöz

Fritöz tavsiyelerini verdiğimiz içeriğimizi Goldmaster GM 7445 ile bitiriyoruz. Uygun fiyatıyla en çok satan modellerden biri olan Goldmaster GM-7445, 2,5 litrelik hazne kapasitesine sahip. 4 adet pişirme programı bulunan cihaz, çıkarılabilir üst kapağı ve ısı ayarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Son olarak 30 dakikalık mekanik zamanlayıcısıyla kullanım kolaylığı sağlayan ürün, şık tasarımıyla adından söz ettiriyor.

6- Ninja AF100UK AirFryer

Bütün tavukları pişirmeniz gerekmiyorsa en iyi fritözlerden birisidir.

Ninja’nın AF100UK Hava Fritözü, daha kompakt boyutu ve daha hafif olması nedeniyle oldukça pratiktir. Piyasadaki en küçük hava fritözü değil, ancak alan sıkıntısı çekiyorsanız bu model sizin için mükemmel olacak. Daha da iyisi, daha tutarlı sonuçlar için yiyeceğinizi üzerine koyduğunuz son derece dayanıklı seramik kaplı sebzeli plaka eki ile yemeğinizi pişirdiğiniz kap güzel bir şekilde yapılmıştır. Ana ünite dışında her şey bulaşık makinesinde yıkanabilir.

7- Beko 2187 Fritöz

Sadece 1 kaşık yağ ile 1 kg’lık kızartma yapabilen Beko 2187, 1400 W gücünde çalışmaktadır. Ürün ile teslim edilen özel karıştırma aparatı sayesinde yapışma derdinizi ortadan kaldıran cihaz, zaman ayarlama teknolojisiyle kızartmanızı tam vaktinde sofranıza getiriyor.

8- Morphy Richards Health Fritöz

Morphy Richards Health Fritöz (model 480003), yüksek kaliteli, birinci sınıf cipslerin tadını çıkarmak için bir servet harcamanıza gerek olmadığının kanıtı. Bu fritözde özellikle çığır açan bir şey yok, ancak yaptığı işte çok iyi.

Kolay kullanımı olan fritöz pişirme sürelerine ince ayar yapabilme olanağı sunuyor. Pişirme hünerleri oldukça iyi ve kapsamlı.

9- Philips HD9650/90 Fritöz

Emsallerine göre %90 daha az yağlı kızartma uygulayan bu ürün, bütün parçalarının temizlenebilmesiyle ön plana çıkıyor. Alanında uzman mühendisler tarafından tasarlanan H9650, Rapid Air teknolojisiyle sıcak havayı içinde döndürerek çok az miktarda yağ veya hiç yağsız kullanımda bile harika besinler ortaya koyabiliyor. Ayrıca dokunmatik ekrana sahip olan bu model, sıcak tutma özelliğiyle, kızartılan yemeği 30 dakikaya kadar stabil ısıda tutabiliyor.

10- Sinbo SDF 3827 Fritöz

Ticari kurumlarda kullanılan fritöz modeline benzer şekilde tasarlanan ürün, 3 litrelik kapasitesiyle dikkat çekiyor. 4 adet pişirme fonksiyonu bulunan fritöz, 2200 W gücünde çalışıyor. Son olarak paslanmaz çelikten üretilen cihazın kaymaz tabanıyla mutfakta kolaylık sağladığını belirtelim.