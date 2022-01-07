En İyi Kahve Makinesi Tavsiye ve Önerileri

Kahve tutkunları için vazgeçilmez olan kahve makinelerini; hem bütçeye hem de kahve zevkinize göre listeledik. En iyi kahve makinesini seçmek elbette özen istiyor. Sizleri mutlu edebilecek ve en iyi kahve deneyimi yaşatacak; en iyi kahve makinelerine gelin beraber göz atalım.

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Kahve Makinesi Alırken Neye Dikkat Ederim ?

Piyasada bu kadar çok kahve makinesi türü varken hangisinin sizin için en iyisi olduğunu bilmelisiniz. Ayrıca espresso isteyenler, en iyi tek servisli kahve makinelerinden birini tercih etmelidir. Bu arada pod kahve makineleri olarak da bilinen; Nespresso ve Keurig gibi markaların ürettiği bu kullanışlı cihazlar; mümkün olduğunca az telaşla sıcak içecekler hazırlamak için çekilmiş kahve içeren kapsüller kullanır.

Demleme süresini ve hacmini özelleştirmek istiyorsanız, o zaman en iyi espresso makinelerinden birini düşünün.

Bu arada sıcak içeceklere değer bir kahve ve uygulamalı bir yaklaşım isteyenler için, en iyi çekirdekten bardağa kahve makineleri, en sevdiğiniz içeceği tek bir düğmeye dokunarak almanızı ve demleme sürecinin her yönünü otomatikleştirmenizi sağlar. Ayrıca en iyi filtre kahve makineleri, herhangi bir zamanda büyük miktarlarda filtre kahve hazırlayabilirken, sürekli bir java kaynağına sahip olmanızı sağlar.

Bunlara karar verdikten sonra ebat, bütçe gibi önemli farktörleri de göz önünde bulundurmalısınız. Şimdi gelin en iyi kahve makinelerine bir göz atalım…

En İyi Kahve Makineleri 2022

1- Yeni Arçelik Telve

Türk kahvesi aşığı olanlar için Arçelik’in yeni Telve kahve makinesi modeli, 3 boyutlu pişirme sağlayarak gerçek bol köpüklü, közde kahve lezzeti vaat ediyor. Bu arada 6 fincana kadar kahve kapasitesi ile misafirlerinizi de mutlu edebileceğiniz bu makineyi çok seveceksiniz.

2- Delonghi ECOV311.GR Icona Vintage

Delonghi ECOV311 GR Icona Vintage kahve makinesi, renk tercihleri ve tasarımıyla kahve severlerin göz bebeği olabilir. Bu makineyle kapsül kullanmadan latte, cappuccino ve americano gibi kahveler yapabilirsiniz. Ayrıca muhteşem süt köpürtme özelliği de oldukça iddialı…

3- Tchibo Cafissimo Classic

En pratik nasıl kahve yapabilirim diyorsanız Cafissimo Classic kahve makinesi tam size göre :) Sadece kapsül kullanarak tek tuşla espresso, caffe crema ve filtre kahve olmak üzere 3 çeşit kahvenin yanı sıra cappuccino ve latte macchiato da yapabilirsiniz. Ayrıca bu muhteşem makinanın süt köpürtücüsü de bulunuyor.

4- Schafer Kahvecim

En iyi kahve makinesi markaları arasında yer alan Schafer, Kahvecim modeliyle rakiplerinin önüne geçiyor. Ayrıca 2 farklı pişirme tipi bulunan ürün, normal ve ağır ateşte kahve çıkarabiliyor. 4 fincana kadar kahve yapabilen cihaz, bizce en iyilerden bir tanesi.

5- Korkmaz A860-01 Kahvekolik

Listedeki en köpüklü kahve makinesi modeli olan Korkmaz Kahvekolik, tek seferde 4 fincan kahve yapabiliyor. Ayrıca paslanmaz tasarımıyla uzun ömürlü cihaz, otomatik emniyetiyle sizi ve ailenizi koruyor.

6- Fakir Kaave

Türk kahvesi makinesi tavsiye içeriğimizde bulunan Fakir Kaave kahve makinesi, aynı anda 4 fincan kahve yapabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Otomatik kapanma sitemiyle olası yangınların önüne geçen cihaz, kullanıcılarından tam puan almayı başarıyor.

7- Tefal Köpüklüm

Tefal Köpüklüm kahve makinesi, şık tasarımıyla adından söz ettiriyor. Bu arada otomatik kapanma sistemiyle yangını engelleyen ürün, yüksek güç tüketimiyle eleştiri alıyor. Pratik bir kullanımı bulunan cihaz, boyutuyla çok yer kaplamıyor.

8- Arçelik K 3300

Köpüklü Türk kahvesi makinesi arıyorsanız Arçelik K3300 tam size göre. Ayrıca Cooksense teknolojisi sayesinde ürün; köpük seviyesini ayarlayabiliyor. 3 fincan kapasitesi bulunan Arçelik K3300 taşma emniyetiyle olası kazaların önüne geçiyor.

9- Grundig TCM 6100 R

Köpüklü kahve makinesi isteyenlerin tercihi olan Grundig; Cooksense teknolojisiyle köpüğü otomatik hallediyor. Ayrıca birçok kişi tarafından tercih edilen ürün, düşük güç tüketimiyle kullanıcının cebini koruyor.

10- Stilevs Bikahve

En iyi Türk kahvesi makinesi tavsiyesi istiyorsanız harika bir önerimiz var. Stilevs Bikahve, közde kahve pişirme fonksiyonuyla söz ettirmeyi başarıyor. Bu arada işirme teknolojisiyle kahvelerinizi daha köpüklü ve lezzetli yapan ürün, kolay bir şekilde temizlenebiliyor.