En İyi Buzdolabı Tavsiye ve Önerileri 2022

Buzdolapları hayatımızın merkezinde yer alan teknolojik cihazlar arasında yer alıyor. Şimdiki teknolojiyle birçok seçenek var. İki kapaklı, tek kapaklı ve harika teknolojiye sahip buzdolabı seçenekleri arasında; hangisine karar vereceğinizi seçemiyorsanız doğru yere geldiniz. Sizler için en iyi buzdolabı seçeneklerini bu yazımızda bir araya getirdik. Aradığınız özellikleri ve bütçenizi baz alarak dilediğiniz modeli seçebilirsiniz.

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1- GE Profile PFE28KYNFS

GE Profile PFE28KYNFS Fransız kapılı buzdolabı; güzel bir tasarıma sahiptir ve canlı görünmesini sağlamak için leke tutmaz paslanmaz çelik kaplamaya sahiptir. İçinde yiyecekleri düzenlemek ve korumak için birçok özellik bulacaksınız. Sıcaklık kontrollü tam genişlikte bir rafa sahiptir; en soğuk ayarda eti daha uzun süre taze tutar ve daha sıcak ayarda; parti tepsilerini veya pastayı saklamak için idealdir.

2- Frigidaire FFHB2750TS

Paslanmaz çelik Frigidaire FFHB2750TS ile elde edeceğiniz en iyi şey harika bir fiyata sağlam performans. Bir LED kontrol paneli var ve hatta kapısında bir buz ve su pınarı var. Ancak parti tabağı veya pasta gibi şeyler için geniş bir çekmecesi olmasına rağmen; çekmecenin sıcaklık kontrolü yoktur. Bu nedenle eti uzun süre taze tutmak için sıcaklığı çok alçaltamazsınız.

3- LG LSXS26366S

Bu buzdolabının kapısında özel bir bölmeye açılan daha küçük bir kapı var. Bu küçük bölme buzdolabının tamamını sıcak havaya maruz bırakmamak için; meyve ve içecek gibi sık sık aldığınız şeyleri saklamak için harika bir yerdir. Ayrıca LG’nin içinde parlak LED ışıklar var ve incelemeciler laboratuvar testlerinde; çok eşit sıcaklıkları koruduğunu ve yiyecekleri; taze tutmak için büyük bir avantajı olduğunu bildirdi.

4- Samsung RT18M6215G

Samsung RT18M6215G, pek sık dondurucu kullanmıyorsanız almanız gereken bir buzdolabıdır. Dondurucu bölmesini daha fazla buzdolabı alanına dönüştürebileceğiniz anlamına gelen FlexZone teknolojisine sahiptir. Ayrıca toplam 17,6 cu.ft kapasitesiyle, böylesine kompakt bir tasarım için iyi bir boyuta sahiptir. Tasarım, paslanmaz çelik ve siyah paslanmaz çelik seçenekleriyle birinci sınıf bir görünüme sunar.

5 GE GTE18GMHES

Küçük bir buzdolabına ihtiyacınız varsa GE GTE18GMHES güzel bir seçenektir. Cam rafları vardır ve bir buz makinesi ile birlikte gelir. Ayrıca etleri ve peynirleri saklamak için, limonata sürahisi gibi uzun bir parçayı yerleştirmek için; bir taraftan diğerine hareket ettirilebilen bir şarküteri çekmecesi vardır. Bununla birlikte, bu GE’de nem kontrolleri yoktur ve buzdolabı ile dondurucu için bağımsız kontrollere sahip değildir; bu nedenle her ikisi için de “daha soğuk” ve “en soğuk” arasında seçim yapmanız gerekecektir.

6- Samsung Family Hub Akıllı Buzdolabı

Şimdi üçüncü neslinde olan Samsung’un Family Hub akıllı buzdolabı; yiyecek sipariş etmek, müzik çalmak, takviminize bakmak; TV izlemek, ön kapınızda kimin olduğunu görmek ve daha pek çok şey için kullanabileceğiniz 21 inçlik geniş dokunmatik ekranıyla diğerlerinden çok ayrı bir yerdedir. Buzdolabının içindeki kameralar, içerisini akıllı telefonunuzdan görmenizi sağlar.

7- Amana ABB2224BRM

Amana ABB2224BRM gibi alt donduruculu buzdolapları ana bölmedeki öğelere erişmeyi kolaylaştırır, böylece sebzelikteki yiyeceklere ulaşmak için eğilmeniz gerekmez. Ancak dondurucunun kendisinde bir buz yapıcı varken, kapısında buz ve su sebili yoktur.

8- Bosch Derinlikli Buzdolabı B36CT80SNS

Derinlikli bir buzdolabı arıyorsanız Bosch 800 Serisi B36CT80SNS tam size göredir. Parmak izine dayanıklı paslanmaz çelikten şık bir şekilde tasarlanmıştır ve özel özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca dış kısımda şık görünümünü bozmak için buz ve su pınarı yoktur; ancak buzdolabı kapısının içinde bir pınar ve dışarı çekebileceğiniz bir buz kutusu vardır. Buz küpleri normalinden farklı olarak küçük piramitler halinde şekillendirilmiştir.

9- LG LRFVS3006S

Bu buzdolabı, içecekler veya atıştırmalıklar gibi sık sık tüketilen şeyleri saklamaya yarayan bir Fransız Kapılı modeldir. Kapıya iki kez vurduğunuzda; kapıdaki pencere aydınlanır, böylece açmadan önce içeride ne olduğunu görebilirsiniz ve bu da soğuk havanın kaçmasını önler. Diğer kapıda, su şişesi veya bir sürahiyi alabilecek bir buz ve su sebili vardır.

10- LG LRDCS2603S

Bu buzdolabının alt dondurucu tasarımı, daha büyük kapasite ve içindekileri görme kolaylığı nedeniyle popülaritesini artırdı. Ayrıca akıllı özelliklerden yoksun olmasına rağmen, bu model yerleşik bir buz yapıcıya; parmak izi direncine, geniş iç mekana ve kolay temizlik için temperli cam raflara sahiptir.

11- Maytag French-Door Buzdolabı

Wi-Fi ve dokunmatik ekranlar gibi akıllı özellikler hoş bir lüks olsa da; bir buzdolabında gerçekten ihtiyacınız olan şey temel özelliklerdir. Ayrıca Maytag bu buzdolabını en önemli özellikleri sağlamak için üretti. Siyah ve beyaz renkleri mevcuttur, ancak bu cihazın en iyi özelliği parmak izine dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmış olmasıdır; çünkü böylece çoğu kir yüzeyden kolayca temizlenir.

12- Samsung Counter Depth 4-Door Flex Food Showcase

Bu buzdolabının hem üstte hem de altta Fransız kapı erişimi için dört kapısı vardır. Ortalamadan marjinal olarak daha az depolama alanı sunsa da, bu alanı maksimum şekilde kullanabilirsiniz. Yemek Vitrini, iç raflara açılan şeffaf kapısı ile en çok kullanılan ürünlere kolay erişim sağlar ancak yine de daha büyük ürünler için iç raflara sahiptir. Altta, buzdolabı veya dondurucu olarak yapılandırabileceğiniz ve bir düğmeye basarak modları değiştirebileceğiniz bir CoolSelect Plus kapısı var.

13- Frigidaire Side-by-Side Buzdolabı

Bu buzdolabı iç mekan, ayarlanabilir raflar ve kapı depolama ile son derece özelleştirilebilir. Bu arada dökülmeye karşı dayanıklı uçtan uca cam, kirlerin daha düşük seviyelere düşmesini önler; et ve peynirlere hızlı bir şekilde erişmek için kullanışlı ve az yükseklikte bir şarküteri çekmecesi vardır. Büyük boy eşyaları saklamak için galon büyüklüğünde kapı kutularına sahiptir.

14- Samsung Top-Freezer Buzdolabı

Bu Samsung Üst Donduruculu Buzdolabı, onu bu kategorideki en iyilerden biri yapan iki benzersiz özelliğe sahiptir. Birincisi, soğutucu bölmesinin dondurucu alanını daha fazla buzdolabı alanına dönüştürmesini sağlayan FlexZone olarak adlandırılan özelliktir. Diğer bir özellik ise, meyve ve sebzelerinizi daha uzun süre taze tutmak için; yüksek nem seviyelerini koruyan ve aynı zamanda donmuş gıdalarınızı mahveden dondurucu yanıklarının olasılığını azaltmak için kuru bir dondurucu tutan ikiz soğutmadır.

15- Frigidaire Gallery Stainless French-Door Buzdolabı

Frigidaire Gallery Paslanmaz Fransız Kapılı Buzdolabı; özellikle sessiz olmasıyla dikkat çekiyor. Altta 8,7 fit kare depolama alanı olan bir alt dondurucuya sahip Fransız Kapılı bir tasarımdır. Kapı içi su ve buz pınarı kolaylık sağlar ve iç kısımda; CrispDeal nem kontrollü çekmeceli raflar da var.

16- Samsung RF28R7551

Samsung RF28R7551, Samsung’un Family Hub olarak adlandırdığı yerleşik 21 inç dokunmatik ekrana sahip dört kapılı bir akıllı buzdolabıdır. Buradan fotoğraflar, notlar ve hava durumu feedleriyle ana ekranı ayarlayabilirsiniz. Ekran aynı zamanda iç kameraları kullanarak kapıyı açmadan buzdolabının içini görmenizi ve içinde ne olduğuna göre alışveriş listeleri yapmanızı sağlıyor.

17- LG Smart French-Door Buzdolabı

LG Akıllı Fransız Kapı Buzdolabı, ortalamanın üzerinde 26,2 fit küp kapasiteye sahiptir. Üç kapılı bir model olan LG, buzdolabının içinde tam genişlikte bir çekmecenin yanı sıra süt ve meyve suyu sürahileri için iki galon büyüklüğünde kapı kutularına sahiptir. LG’nin sıcaklık dalgalanmalarına hızla tepki verebilen Akıllı Soğutma Sistemine ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için soğuk havayı eşit şekilde dağıtan Çoklu Hava Akış Sistemine sahiptir.

18- Whirlpool Top-Freezer Buzdolabı

Bu buzdolabı, sürgülü nem kontrollerine sahip iki ürün kutusu ile donatılmıştır. Ayrıca etleri veya söğüşleri saklamak için bir çekmeceye sahiptir ve bunları sizin için en uygun yere yerleştirmek için bir yerden diğer yere kaydırabilirsiniz. Taze yiyecek bölmesinde LED aydınlatmaya sahip. Dondurucuda, eşyaları düzenli tutmak için bir tel raf ve dondurma için kapıda raflara da sahiptir.

19- LG Instaview

Yenilik ve özgün tasarımı bir araya getiren LG’nin InstaView Door-in-Door özellikli yeni buzdolabı, en güzel şekilde hazırlanmış mutfağı bile zenginleştiriyor. Şık renkli cam panel, iki hızlı vuruşla aydınlanarak, kapıyı hiç açmadan içeriyi görmenizi sağlayarak soğuk hava kaybını azaltarak gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.

20- Haier HA10TG21SS

Bu üst donduruculu buzdolabı fiyatına göre nadir bulunan bir sağlamlıkta sıcaklık performansına ve dökülmeye karşı korumalı raflara sahiptir. Bu buzdolabının dezavantajı, diğerlerine göre daha küçük kapasitesi olmasıdır. Eğer büyük kapasiteli buzdolabı yerine daha küçük bir şeyler arıyorsanız, Haier HA10TG21SS gözden geçirmeye değer.

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