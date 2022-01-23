En İyi Mutfak Robotları 2022

Mutfağımızın en iyi yardımcıları şüphesiz mutfak robotlarıdır. Biz de yemek pişirirken işinizi kolaylaştıracak en iti mutfak robotlarını bir araya getiriyoruz. İşte en iyi mutfak robotları listemiz…

1- Moulinex Cuisine Companion

Tasarımı ve 4 buçuk litre ile piyasadaki en büyük kapasiteye sahip olmasıyla öne çıkan mutfak robotu. Bu modelin bir diğer büyük başarılarından biri de, yemeklerinizi hazırlama sürecini her an takip etmenize yardımcı olan şeffaf bir kapağa sahip olmasıdır.

2- Taurus MyCook Touch

Bu robotla ilgili en iyi şey, piyasada indüksiyon sistemiyle yemek pişirebilen tek robot olması ve ayrıca farklı tariflerin nasıl hazırlanacağını açıkça görebileceğiniz yedi inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olmasıdır. Bu model, çok sayıda yemek ve her türden tarif içeren bir veri tabanına bağlanmanıza izin veren entegre bir Wi-fi bağlantısına sahiptir.

3- Proficook MKM 1047

Bu mutfak robotu ile karıştırma, buharda pişirmeden yoğurmaya veya doğramaya kadar her şeyi yapabilirsiniz. Bu model ile her çeşit makarna veya sebze yemeği hazırlayabilir, çok sayıda sos ve püreyi hızlı ve verimli bir şekilde hazırlayabilir ve istediğiniz hamurları yoğurup karıştırarak en sevdiğiniz tatlıları yapabilirsiniz. İki buçuk litre kapasiteli bir bardağa sahiptir. Ayrıca buharda pişirmek için aksesuarlara ve yemek tarifi kitabına sahiptir.

4- Thermomix TM6

Bu 20’si 1 arada cihaz, tek bir düğmeye dokunarak doğrayabilir; buharlayabilir, karıştırabilir, sote edebilir, kaynatabilir, karamelize edebilir, yoğurabilir, yavaş pişirebilir, emülsifiye edebilir, fermente edebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Makine, bir spatula, su sıçramasına karşı koruyucu, kapaklı kaynatma (pirinç) sepeti, ölçü kabı, kelebek çırpma teli ve aromalı buharda pişirme aparatı dahil olmak üzere bir dizi aksesuarla birlikte gelir.

5- Kenwood KMM012 7QT

Kenwood KMM012 7QT mutfak robotu, en zorlu görevlerin üstesinden gelmek için güçlü bir torka sahiptir. Çift motorlu havalandırma, sıcak havanın dışarı çıkmasına izin vererek aşırı ısınmayı önler. Ayrıca makine her biri yüksek performanslı karıştırma için üç paslanmaz çelik kase ile birlikte gelir.

6- Moulinex Maxichef Gelişmiş Mutfak Robotu

Moulinex Maxichef Gelişmiş Mutfak Robotu, 45’e kadar pişirme programı ile her türlü yemeği rahatlıkla yapmanıza yardımcı olur. Yemek hazır olduğunda 24 saate kadar sıcak tutabilirsiniz. LCD panel, her türlü yemeğin nasıl hazırlanacağına dair adım adım bir kılavuzla birlikte düzinelerce tarifle gelir.

7- Dartwood 7’si 1 Arada Çok Amaçlı Mutfak Robotu ve Mutfak Makinesi

Bu güçlü makine, doğramadan dilimlemeye harmanlamaya ve püre haline getirmeye kadar her şeyi yapar. Ayrıca kullanımı kolaydır ve tüm mutfak ihtiyaçlarınız için çeşitli ekipmanlarla birlikte gelir. Hepsini yapabilen tek bir mutfak robotuarıyorsanız; Dartwood 7’si 1 Arada Çok Amaçlı Mutfak Robotu ve Mutfak Makinesi; tam da ihtiyacınız olan şey diyebiliriz.

8- Bellini by Cedarlane BMKM510CL Kitchen Master

Bellini by Cedarlane BMKM510CL; lezzetli yemekleri hızlı ve kolay bir şekilde pişirmenize yardımcı olmak için gelen yüksek kaliteli bir mutfak cihazıdır. Bu güçlü mutfak makinesi; 12 fincanlık mutfak robotu, blender, spiralleştirici ve daha fazlası dahil olmak üzere her mutfağa mükemmel bir katkı sağlayan çok çeşitli özelliklere sahiptir.

9- COOKLEE SM-1507BM

COOKLEE; SM-1507BM ile olağanüstü bir stand mikseri yarattı. Bu yüksek kapasiteli seri stand mikser; güçlü bir motora sahiptir ve tercihinize göre siyah veya beyaz renkleri mevcu. Karıştırdığınız hamurun türüne bağlı olarak üç farklı hızdan birini de seçebilirsiniz.

10- Robot Coupe 4581 R2N

Robot Coupe 4581 R2N, tüm doğrama ve; harmanlama ihtiyaçlarınızı karşılayabilen sürekli kombinasyonlu bir vitamix mutfak robotudur. İster sos, ister püre veya hamur yapmak isteyin, bu makine işinize yarayacaktır. Ayrıca kompakt boyutu, küçük mutfaklar için idealdir.

11- SuperChef VA1500

Paslanmaz çelikten üretilen SuperChef mutfak robotu; yüksek kaliteli yemeklerin ve kolay bakımın keyfini çıkarmanızı sağlar. Gücü 1000w’dir, en sevdiğiniz yemeklerin hazırlanmasında temel görevleri yerine getirmeye yeterlidir. 3 litre kapasite ve 5,8 kilogram ağırlıkla bu robot, kaçırmamanız gereken bir üründür.

12- IKOHS CHEFBOT Touch

20’den fazla kullanımı kolay programla CHEFBOT Touch mutfak robotu; 100’den fazla tarif vaat ediyor. Yerleşik mutfak terazisi işlevi, özel hazırlıklarda size yardımcı olacaktır. Ayrıca gücü de 600w ile 1000w arasında değişmektedir.

13- Cuckoo CRP-LHTR0609F

Bu robot ile isteğinize göre çift düdüklü pişirici ile ultra; yüksek basınçlı pişirme ve IH basınçsız pişirme arasında seçim yapabilirsiniz. Açık Pişirme özelliği, yemek pişerken sebze veya et gibi başka malzemeler eklemenizi sağlar. Güvenlik konusunda ise endişelenmenize gerek yok çünkü “akıllı kilit” güvenlik teknolojisi; basınçsız pişirme sırasında ısı seviyelerini otomatik olarak düşürerek; malzeme eklemek için kapağı açmanıza olanak tanır.

14- Cecotec Mambo 8090

Cecotec markası, mutfak robotları serisinde mükemmel avantajlar sunuyor. Plastikten yapılmış olan cihaz, günlük yemek pişirmek için 30 değerli fonksiyona sahip. Ayrıca 1700w gücünde olması yemeğinizi en kısa sürede yapmanıza yardımcı olacaktır.

15- Kenwood KCook Multi CCL401WH

1500 watt’lık bir motora ve 4,5 litreye kadar kapasiteye sahip bu robot; en yüksek kalitede sayısız tarif yapmanızı sağlayacaktır. Sıcaklığı 180ºC’ye kadar ve istediğiniz modda ayarlayabilirsiniz. Bu robotla dört kişiye kadar yemek yapabilirsiniz.

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