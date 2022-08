Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber her eve bir bilgisayar girmiş durumda. Masaüstü ve laptop bilgisayarlar, insanların işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Peki bu bilgisayarların sağlığına ne kadar dikkat ediyoruz. Bilgisayarın daha verimli çalışması için sıcaklık oldukça önemlidir. Bugünkü yazımızda sizlere bilgisayar sıcaklığını ölçen programlar listeledik. Gelin listeye beraber bakalım.

PC sıcaklığı, oldukça önemli bir konudur. Özellikle cihazından tam performans almak istiyorsanız, bilgisayarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz. Bilgisayarın CPU sıcaklığı, cihazınızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen bir unsurdur.

PC sıcaklık ölçme programları, bilgisayarınızın içerisine kurulur. Bilgisayarınızın genel sıcaklığını ölçerler ya da bilgisayarınızdaki RAM, SSD, anakart gibi farklı bileşenler üzerindeki sıcaklığı ölçerler.

Bilgisayar sıcaklık ölçmesi yapan programlar şu şekilde;

HWMonitor

Hardware Monitor

Core Temp

SpeedFan

Rainmeter

HWMonitor

HWMonitor uygulaması ile beraber bilgisayarınızın genel sıcaklığını, voltaj akımlarını, fanların çalışma durumunu, sabit sürücünüzü ve GPU sıcaklığını an ve an takip edebilirsiniz. Programın ücretsiz olan sürümünü kullanarak, cihazınız hangi işlemler yaparken ne kadar ısındığını görebilirsiniz. Ayrıca HWMonitor programının kullanıcı arayüze oldukça basittir. Rahat bir şekilde her işlemin ısı performansını takip edebilirsiniz.

Hardware Monitor

Hardware Monitor programının kullanımı oldukça basit bir şekilde işlerler. Aynı zamanda Windows XP, Vista, 8, 8.1, 10 Linux gibi farklı işletim sistemleri ve versiyonlarında kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu program tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet sunuyor. Karşınıza çıkan basit tablolara bakarak, hangi programın ne kadar performans harcadığını görebilirsiniz.

Core Temp

Listemizde yer alan bir başka ücretsiz PC ısınmasını ölçen program olan Core Temp, genellikle Laptop ısısını ölçenlerin tercihidir. Program; Intel, AMD, VIA gibi işlemciler başta olmak üzere tüm işlemcilerin çekirdek sıcaklıklarını, işlemciye binen yük miktarını anlık olarak ölçebiliyor ve kullanıcıya bir liste olarak sunuyor.

Kullanıcıların Core Temp programını tercih etmesinin en önemli sebebi ise bu programın bir mobil uygulaması bulunmasıdır. Bu mobil uygulama sayesinde uzakta yer alan PC’nizin sıcakların değerleri kontrol edebilirsiniz.

SpeedFan

Tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulan SpeedFan, hem basit hem de farklı seçeneklere sahip bir ısı ölçme programıdır. Program ekranında tüm ısı değerleri grafik olarak karşınıza çıkıyor. Aynı zamanda bu program sayesinde hem fan hızınızı hem de yüksek ısı olunca devreye giren bir sensörü aktif edebilirsiniz.

Rainmeter

Listede yer alan bir diğer ücretsiz bilgisayar ısı ölçme programı olan Rainmeter, kullanıcılarına istedikleri gibi kişileştirme fırsatı sunuyor. Programın arayüzünü tamamen istediğin şekilde düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda hangi değerlere vermesini bu arayüzden seçebilirsiniz.

Bilgisayarın sağlığı için her 3 ayda bir tüm ekipmanlar ve parçalar doğru bir şekilde temizlenmelidir. Toz ve kir, bilgisayarın ısısının artmasına neden olacaktır. Aynı zamanda iki kez de profesyonel bir şekilde bakım yaptırmanız gerekmektedir.

