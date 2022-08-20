Bilgisayar Yazıcıyı Görmüyor ise Nasıl Çözülür?

Günümüzde bilgisayarlara birçok harici donanım ekleriz. Bunlar bizim için gerekli olan işleri kolaylaştırırken, bazı sorunlarla karşılaşabilir. Özellikle bu sorunların başında, harici donanımları bilgisayarınızın okumaması yani algılanamamasıdır. Bugünkü yazımızda sizlere bilgisayar yazıcıyı görmüyor hatası hakkında bilgi vereceğiz.

Herhangi bir yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamak istediğinizde belli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar her ne kadar kablolu yazıcılarda karşımıza çıksa da, kablosuz olan yazıcılarda da karşımıza çıkıyor. Harici donanımlarda algılama problemi sürekli karşımıza çıkan bir sorundur. Bu sorunu ise ortadan kaldırmak ise oldukça basittir.

Algılamama sorunun temelinde yazılımsal sorunlar yatıyor. Buda şunu bizlere gösteriyor. sürücüleri güncelleyerek ve aygıt yöneticisinden yapacağımız basit işlemlerle beraber bu sorunları tamamen ortadan kaldırabiliriz. Sizler için aşağıda hem kablolu yazıcılar hem de kablosuz yazıcılar için bu sorunu ortadan kaldırma yollarını derledik. Gelin beraber göz atalım.

Yazıcıyı Bilgisayarınıza Bağlayın

Yazıcının kablosunu bilgisayara takın.

Windows + Q tuşu ile arama penceresini açın.

ile arama penceresini açın. Yazıcılar kelimesini arayın. Yazıcılar ve tarayıcılar seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan kullanmak istediğiniz yazıcıya tıklayın ve bilgisayara ekleyin.

Aynı ekrandan eski yazıcıları da kaldırabilirsiniz.

Yazıcınızı Cihazınızın Görmüyorsa, Kendiniz Yükleyin

Yazıcının kablosunu bilgisayara takın.

Windows + Q tuşu ile arama penceresini açın.

ile arama penceresini açın. Yazıcılar kelimesini arayın. Yazıcılar ve tarayıcılar seçeneğine tıklayın.

En üstte yer alan Yazıcı ve tarayıcı ekle seçeneğine tıklayın.

Otomatik olarak arama işleminin tamamlanmasını bekleyin.

Ayarları Varsayılana Döndürün

Yazıcının kablosunu bilgisayara takın.

Windows + Q tuşu ile arama penceresini açın.

ile arama penceresini açın. Yazıcılar kelimesini arayın. Yazıcılar ve tarayıcılar seçeneğine tıklayın.

Sayfanın altında yer alan Windows’un varsayılan yazıcımı yönetmesine izin ver seçeneğini kapatın.

Yukarıdaki yazıcı listesinden varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz yazıcıyı seçin.

‘Yönet’e tıklayın ve varsayılan olarak ayarlayın.

Yazıcı Sürücüsünü Güncelleyin

Başlat, Ayarlar, Güncelleştirme ve Güvenlik ve Güncelleştirmeleri denetle yolunu izleyin.

Yeni bir güncelleme varsa mutlaka yapın.

Yazıcı markanızın internet sitesine girin ve sürücüler bölümünden modele ait ilgili sürücüyü bulup indirin.

Sürücüyü kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yazıcıya bağlanmayı deneyin.

Aygıt Yöneticisi Üzerinden Ayarları Düzenleyin

Yazıcının kablosunu bilgisayara takın.

Windows + Q tuşu ile arama penceresini açın ve Aygıt Yöneticisi yazarak arayın.

ile arama penceresini açın ve Aygıt Yöneticisi yazarak arayın. Aygıt Yöneticisi’nin menüsünden Donanım değişikliklerini tara seçeneğine tıklayın.

Sorun Giderici Programdan Yardım Alın

Yazıcının kablosunu bilgisayara takın.

Windows + Q tuşu ile arama penceresini açın.

Yazıcılar kelimesini arayın. Yazıcılar ve tarayıcılar seçeneğine tıklayın.

Ekranın sağ üst bölümünde yer alan Sorun giderici ayarlarını açın seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan Yazıcı bölümüne gidin ve Sorun gidericiyi çalıştır seçeneğine tıklayın.

Auto Clicker Nedir? Nasıl Kullanılır?