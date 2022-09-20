Bilgisayardan Ses Gelmiyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Günümüzün en çok kullanılan teknolojik aletlerinin başında gelen bilgisayar, hemen hemen her evde karşımıza çıkıyor. Özellikle pandemi ile beraber daha çok hayatımıza giren bilgisayar, birçok donanımdan oluşuyor. Bugünkü yazımızda sizlere en çok yaşanan donanım sorunu olan bilgisayardan ses gelmiyor sorunu hakkında açıklık getireceğiz.

Bilgisayar üzerinden dizi, film, müzik ve birçok ses dosyasını çalıştırabiliyoruz. Özellikle eğlenceli vakit geçirmek için tercih ettiğimiz dizi ve film izlemek varken birde tercih ettiğimiz oyunlar bulunuyor. Tüm bunların sorunsuz çalışması ve tam veril alınması için sesin sorunsuz olması gerekmektedir.

Bilgisayardan ses gelmemesinin birçok nedeni olabilir. Her ne kadar karşımıza genellikle fiziksel unsurlar çıksa da, yazılımsal sorunlarda ses gelmesi konusunda sıkıntı yaşatabilir. Ses sorununu çözmeden önce neyden dolayı bu sorunun yaşandığını anlamalı ve ona göre bir çözüm yolu izlemelisiniz.

Ses sorununu çözmek için izlemeniz gereken yolla şu şekilde;

Sesi düzeyini detaylıca kontrol edin

Ses sorun gidericisini açın

Ses geliştirmelerini devre dışı bırakın

Hoparlör seçeneklerini ayarlayın

Ses sürücülerini güncelleyin

Çok basit olabilir ancak ses düzeyinin en düşük seviyede olması dışarı ses aktarımının olmamasına yol açar. Bunun için detaylı bir biçimde ses düzeyi incelenmeli ve olumsuz durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Özellikle ses aygıtı değişimleri sırasında ses düzeyi otomatik olarak sıfırlanabilir. Bu yüzden ses aygıtı değiştirdikten sonra ses düzeyini kontrol etmelisiniz.

Bilgisayarımız bizim için birçok kolaylık sağlar. Bunlardan bir tanesi de sorun giderici fonksiyonudur. Özellikle ses sorunu yaşadığınız zaman sorun gidericiden yardım isteyebilirsin. En basit şekilde sizlere çözüm yolu sunacaktır. Ayrıca sorun giderici kullanmak oldukça basit ve pratik bir işlemdir.

Ses gelmeme sorunun temel fiziksel hatalarından birisi de, kablolarda yaşanan sorunlardır. Özellikle kabloların kırık veya kopuk olmadığından emin olun. Daha sonrasında ise girişleri kontrol edin. Herhangi bir gevşeme veya çıkma durumda ses gelmesinde sorun yaşanacaktır.

Eğer ses sisteminizde ses geliştirme ayarları etkinse bu bir sorun teşkil ediyor olabilir. Bir önceki çözüm yolundaki adımların aynısını izleyerek Windows ikonuna sağ tıklayın>Sistem>Ses dizinine gelin. Pencerenin sağ tarafında bulunan Ses Denetim Masasına tıklayın. Burada açılan pencerede tüm ses efektlerini engelle butonuna basın. Böylece ses sorununu gidermiş olacaksınız.

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